Cuba

Hace un año, el Huracán Melissa impactó el Caribe: las imágenes más desoladoras de su paso por Cuba

El huracán Melissa tocó tierra en la madrugada del 29 de octubre de 2025 cerca de Chivirico, en la provincia de Santiago de Cuba, con categoría 3 en la escala Saffir-Simpson. El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC) registró vientos máximos sostenidos de 195 km/h y una presión mínima central de 952 milibares en el momento del impacto

Una mujer y su perro caminan entre las ruinas de las casas destruidas por el huracán Melissa en Boca de dos Ríos, Cuba, el jueves 30 de octubre de 2025. (Foto AP/Ramón Espinosa)
Una mujer y su perro caminan entre las ruinas de las casas destruidas por el huracán Melissa en Boca de dos Ríos, Cuba, el jueves 30 de octubre de 2025. (Foto AP/Ramón Espinosa)
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El huracán Melissa impactó el oriente de Cuba el 29 de octubre de 2025 y dejó una emergencia que se extendió mucho más allá de las horas de viento y lluvia. Aunque las evacuaciones preventivas evitaron muertes reportadas, miles de familias volvieron a casas sin techos, anegadas o cubiertas de barro, mientras comunidades enteras quedaron aisladas por la crecida de ríos y los daños en caminos y puentes.

En provincias como Santiago de Cuba y Granma, la población enfrentó apagones, cortes de agua y comunicaciones, pérdida de cultivos y animales, y dificultades para acceder a alimentos, medicamentos y materiales de construcción. Para muchos habitantes, Melissa profundizó carencias previas y abrió una recuperación incierta.

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Un socorrista vadea las aguas tras la crecida del río Cauto a causa del huracán Melissa, en Río Cauto, provincia de Granma, Cuba. 31 de octubre de 2025. REUTERS/Norlys Perez
Un socorrista vadea las aguas tras la crecida del río Cauto a causa del huracán Melissa, en Río Cauto, provincia de Granma, Cuba. 31 de octubre de 2025. REUTERS/Norlys Perez
Destrozos del Huracán Melissa en el Caribe
Los datos posteriores indicaron que alrededor de 735 mil personas fueron evacuadas, una medida que evitó una crisis de mortalidad comparable con la de otros países del Caribe afectados por el mismo sistema. (AP Photo/Ramón Espinosa)
Destrozos del Huracán Melissa en el Caribe
Melissa llegó a Cuba en un contexto de crisis económica, deterioro de la red eléctrica, apagones frecuentes, falta de combustible y escasez de bienes básicos. (AP Photo/Ramon Espinosa)
Destrozos del Huracán Melissa en el Caribe
1.552 centros educativos resultaron afectados, equivalentes al 30% de las instituciones de enseñanza en las provincias más golpeadas. (AP Photo/Ramón Espinosa)
Un año después, el balance oficial citado por organismos humanitarios situó el número en 116.100 viviendas dañadas en las zonas orientales, de las cuales unas 93 mil correspondían a Santiago de Cuba. REUTERS/Alexandre Meneghini
Un año después, el balance oficial citado por organismos humanitarios situó el número en 116.100 viviendas dañadas en las zonas orientales, de las cuales unas 93 mil correspondían a Santiago de Cuba. REUTERS/Alexandre Meneghini
El este de Cuba también arrastraba daños de fenómenos anteriores, entre ellos el huracán Oscar y movimientos sísmicos registrados durante 2024. (AP Foto/Ramón Espinosa)
El este de Cuba también arrastraba daños de fenómenos anteriores, entre ellos el huracán Oscar y movimientos sísmicos registrados durante 2024. (AP Foto/Ramón Espinosa)
El ciclón atravesó el oriente cubano después de afectar Jamaica y antes de continuar hacia las Bahamas. Las provincias bajo mayor presión fueron Santiago de Cuba, Granma, Holguín, Guantánamo y Las Tunas. La combinación de vientos, lluvias intensas, crecidas de ríos, inundaciones y deslizamientos provocó daños extensos en viviendas, cultivos, vías de comunicación y redes de servicios básicos. (Europa Press/Contacto/NOAA)
El ciclón atravesó el oriente cubano después de afectar Jamaica y antes de continuar hacia las Bahamas. Las provincias bajo mayor presión fueron Santiago de Cuba, Granma, Holguín, Guantánamo y Las Tunas. La combinación de vientos, lluvias intensas, crecidas de ríos, inundaciones y deslizamientos provocó daños extensos en viviendas, cultivos, vías de comunicación y redes de servicios básicos. (Europa Press/Contacto/NOAA)
Más de 50 localidades del oriente quedaron incomunicadas durante la primera semana por puentes caídos, carreteras bloqueadas y daños en infraestructura.
Más de 50 localidades del oriente quedaron incomunicadas durante la primera semana por puentes caídos, carreteras bloqueadas y daños en infraestructura.
Un residente retira escombros fuera de su casa tras el paso del huracán Melissa, en Santiago, Cuba. 29 de octubre de 2025. REUTERS/Norlys Perez
Un residente retira escombros fuera de su casa tras el paso del huracán Melissa, en Santiago, Cuba. 29 de octubre de 2025. REUTERS/Norlys Perez
Un hombre trabaja en una plantación de plátano tras el paso del huracán Melissa por la costa sur de Santiago de Cuba, el jueves 30 de octubre de 2025. (AP Foto/Ramón Espinosa)
Un hombre trabaja en una plantación de plátano tras el paso del huracán Melissa por la costa sur de Santiago de Cuba, el jueves 30 de octubre de 2025. (AP Foto/Ramón Espinosa)

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