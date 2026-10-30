“Fue un acto de absoluto salvajismo”, dijo el abogado de la familia de Nancy Godoy tras conocer los resultados de la autopsia

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“Fue un acto de absoluto salvajismo”: con esas palabras, el abogado de la familia de Nancy Godoy, Sergio Briend, describió los resultados de la autopsia de la docente rural de 52 años hallada muerta en el paraje El Malezal, en la provincia de Corrientes, luego de que los familiares recibieran el informe forense en una reunión con los fiscales del caso.

El estudio, realizado en el Instituto Médico Forense (IMF), determinó que Godoy sufrió una muerte extremadamente violenta. El cuerpo presentaba múltiples heridas punzocortantes en distintas partes —entre ellas, la cara, el cuello, el abdomen, los brazos y las piernas—, y algunas de esas lesiones fueron provocadas cuando todavía estaba con vida. Además, el informe registró lesiones defensivas y mutilaciones, entre ellas la amputación de la mano izquierda.

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Briend, que acompañó a los tres hijos de la docente —Sebastián, Adán y José— y a su nuera Alejandra a la sede judicial, fue quien tomó la palabra ante los medios tras la reunión. “Para que el equipo médico forense diga ‘en los tantos años de trabajo nunca tuvimos un hecho como este’, imagínese los datos que nos han contado”, afirmó el letrado, visiblemente afectado.

El abogado precisó que el cuerpo presentaba heridas punzocortantes en todas partes y que algunas partes del propio cuerpo fueron seccionadas, aunque prefirió no abundar en detalles ante la presencia de la familia, que recibió la información de primera mano antes de su difusión pública. “No está bien, en presencia, sobre todo, de la familia que recibió este primer impacto”, señaló Briend al ser consultado por los periodistas.

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Sergio Briend, abogado de la familia Godoy, confirmó que el cuerpo de la docente presentaba heridas en todas partes y que algunas secciones fueron amputadas

Ante la pregunta de si la maestra había sido víctima de una tortura, el abogado no descartó esa línea. “No podemos anticipar eso. Tampoco, la verdad, descartarlo en este momento”, respondió. Consultado sobre la causa de la muerte, indicó que si bien la investigación sigue en curso, “se presume que sí, probablemente” fue producto de las heridas punzocortantes.

Uno de los elementos que surgió con fuerza del informe es la presunción de que en el crimen intervinieron más de una persona. “El cuerpo tiene muchos signos de defensa en algunos de los miembros que quedan”, explicó Briend, y añadió: “Sí, efectivamente, se presume que fueron más de una persona”. El letrado también confirmó que la docente opuso resistencia: “Tiene signos de defensa”.

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Respecto del material biológico, Briend indicó que ya hay muestras en estudio, incluyendo muestra genética. Además, señaló que, dado que se trata de la muerte violenta de una mujer, los protocolos vigentes —en consonancia con los lineamientos de la Corte Interamericana— obligan a investigar un posible abuso sexual. El avanzado estado de descomposición del cuerpo impidió determinar si hubo agresión de ese tipo, pero mediante procedimientos modernos se buscará establecer marcadores biológicos que permitan vincular a los posibles autores.

La reunión tuvo lugar en la Unidad Fiscal de Investigaciones Concretas de Esquina, ubicada en Belgrano al 100, donde los familiares participaron de una videoconferencia encabezada por el decano del IMF del Poder Judicial, José Luis Gálvez, y los fiscales Javier Mosquera y María Andrea González. El especialista les explicó los preliminares de la autopsia y detalló las lesiones que presentaba el cuerpo. “Mi único deber es con ustedes y el sistema de justicia”, les dijo Gálvez. El marido de Godoy, Martín, no estuvo presente debido al profundo estado de conmoción en el que quedó tras el hallazgo.

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Los fiscales Javier Mosquera y María Andrea González sostienen como hipótesis principal que Nancy Godoy fue víctima de un femicidio

El cuerpo de la docente fue encontrado el miércoles 28 de octubre, 21 días después de su desaparición, semisumergido en un viejo potrero del paraje El Malezal, a unos 2,5 kilómetros de la Escuela Rural N° 626, donde se desempeñaba como directora suplente. A pocos metros del cuerpo, los efectivos hallaron un bolso azul con pertenencias de la maestra, entre ellas su teléfono celular. Godoy había sido vista por última vez el 7 de octubre; ocho días después, sus hijos realizaron la denuncia por desaparición.

La causa está a cargo de los fiscales Mosquera y González, quienes sostienen como hipótesis principal que la docente fue víctima de un femicidio. En el expediente hay cinco personas detenidas: Ireneo Felipe Zarza, capataz de la estancia El Curupí, Felipe Dionisio Sandoval y Nahuel Rojas, imputados como coautores de femicidio; Rosa Leguizamón, quien alojaba a Godoy durante sus jornadas de trabajo y está acusada como coautora de homicidio simple; y Ernesto Ezequiel Bordón, un peón rural imputado por falso testimonio. Todos cumplen prisión preventiva.

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El crimen conmocionó a Esquina, donde cientos de personas participaron de una marcha para exigir justicia. La Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA) convocó a un paro nacional docente y a movilizaciones en todo el país para este jueves 29 de octubre.