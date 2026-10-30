Crimen y Justicia

“Fue un acto de absoluto salvajismo”, dijo el abogado de la familia de Nancy Godoy tras conocer los resultados de la autopsia

Sergio Briend, que acompañó a los hijos de la docente al encuentro con los fiscales, confirmó que el cuerpo presentaba heridas punzocortantes en todo el cuerpo, mutilaciones y signos de defensa, y que se presume que más de una persona intervino en el crimen. No descartan que haya sido torturada

“Fue un acto de absoluto salvajismo”, dijo el abogado de la familia de Nancy Godoy tras conocer los resultados de la autopsia
Guardar

“Fue un acto de absoluto salvajismo”: con esas palabras, el abogado de la familia de Nancy Godoy, Sergio Briend, describió los resultados de la autopsia de la docente rural de 52 años hallada muerta en el paraje El Malezal, en la provincia de Corrientes, luego de que los familiares recibieran el informe forense en una reunión con los fiscales del caso.

El estudio, realizado en el Instituto Médico Forense (IMF), determinó que Godoy sufrió una muerte extremadamente violenta. El cuerpo presentaba múltiples heridas punzocortantes en distintas partes —entre ellas, la cara, el cuello, el abdomen, los brazos y las piernas—, y algunas de esas lesiones fueron provocadas cuando todavía estaba con vida. Además, el informe registró lesiones defensivas y mutilaciones, entre ellas la amputación de la mano izquierda.

PUBLICIDAD

Briend, que acompañó a los tres hijos de la docente —Sebastián, Adán y José— y a su nuera Alejandra a la sede judicial, fue quien tomó la palabra ante los medios tras la reunión. “Para que el equipo médico forense diga ‘en los tantos años de trabajo nunca tuvimos un hecho como este’, imagínese los datos que nos han contado”, afirmó el letrado, visiblemente afectado.

El abogado precisó que el cuerpo presentaba heridas punzocortantes en todas partes y que algunas partes del propio cuerpo fueron seccionadas, aunque prefirió no abundar en detalles ante la presencia de la familia, que recibió la información de primera mano antes de su difusión pública. “No está bien, en presencia, sobre todo, de la familia que recibió este primer impacto”, señaló Briend al ser consultado por los periodistas.

PUBLICIDAD

Primer plano de una mujer de cabello recogido y bata blanca sobre una prenda rosa, con fondo desenfocado
Sergio Briend, abogado de la familia Godoy, confirmó que el cuerpo de la docente presentaba heridas en todas partes y que algunas secciones fueron amputadas

Ante la pregunta de si la maestra había sido víctima de una tortura, el abogado no descartó esa línea. “No podemos anticipar eso. Tampoco, la verdad, descartarlo en este momento”, respondió. Consultado sobre la causa de la muerte, indicó que si bien la investigación sigue en curso, “se presume que sí, probablemente” fue producto de las heridas punzocortantes.

Uno de los elementos que surgió con fuerza del informe es la presunción de que en el crimen intervinieron más de una persona. “El cuerpo tiene muchos signos de defensa en algunos de los miembros que quedan”, explicó Briend, y añadió: “Sí, efectivamente, se presume que fueron más de una persona”. El letrado también confirmó que la docente opuso resistencia: “Tiene signos de defensa”.

Respecto del material biológico, Briend indicó que ya hay muestras en estudio, incluyendo muestra genética. Además, señaló que, dado que se trata de la muerte violenta de una mujer, los protocolos vigentes —en consonancia con los lineamientos de la Corte Interamericana— obligan a investigar un posible abuso sexual. El avanzado estado de descomposición del cuerpo impidió determinar si hubo agresión de ese tipo, pero mediante procedimientos modernos se buscará establecer marcadores biológicos que permitan vincular a los posibles autores.

La reunión tuvo lugar en la Unidad Fiscal de Investigaciones Concretas de Esquina, ubicada en Belgrano al 100, donde los familiares participaron de una videoconferencia encabezada por el decano del IMF del Poder Judicial, José Luis Gálvez, y los fiscales Javier Mosquera y María Andrea González. El especialista les explicó los preliminares de la autopsia y detalló las lesiones que presentaba el cuerpo. “Mi único deber es con ustedes y el sistema de justicia”, les dijo Gálvez. El marido de Godoy, Martín, no estuvo presente debido al profundo estado de conmoción en el que quedó tras el hallazgo.

Los fiscales Javier Mosquera y María Andrea González sostienen como hipótesis principal que Nancy Godoy fue víctima de un femicidio
Los fiscales Javier Mosquera y María Andrea González sostienen como hipótesis principal que Nancy Godoy fue víctima de un femicidio

El cuerpo de la docente fue encontrado el miércoles 28 de octubre, 21 días después de su desaparición, semisumergido en un viejo potrero del paraje El Malezal, a unos 2,5 kilómetros de la Escuela Rural N° 626, donde se desempeñaba como directora suplente. A pocos metros del cuerpo, los efectivos hallaron un bolso azul con pertenencias de la maestra, entre ellas su teléfono celular. Godoy había sido vista por última vez el 7 de octubre; ocho días después, sus hijos realizaron la denuncia por desaparición.

La causa está a cargo de los fiscales Mosquera y González, quienes sostienen como hipótesis principal que la docente fue víctima de un femicidio. En el expediente hay cinco personas detenidas: Ireneo Felipe Zarza, capataz de la estancia El Curupí, Felipe Dionisio Sandoval y Nahuel Rojas, imputados como coautores de femicidio; Rosa Leguizamón, quien alojaba a Godoy durante sus jornadas de trabajo y está acusada como coautora de homicidio simple; y Ernesto Ezequiel Bordón, un peón rural imputado por falso testimonio. Todos cumplen prisión preventiva.

El crimen conmocionó a Esquina, donde cientos de personas participaron de una marcha para exigir justicia. La Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA) convocó a un paro nacional docente y a movilizaciones en todo el país para este jueves 29 de octubre.

Temas Relacionados

CorrientesNancy GodoyAutopsiaFemicidioÙltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Habló el sindicalista baleado en Bahía Blanca y descartó la hipótesis de una interna gremial

El secretario general de Dragado y Balizamiento recibió un disparo en una pierna cuando salía de su casa el miércoles por la mañana. No obstante, descartó tener conflictos y que se hubiera tratado de un intento de robo

Habló el sindicalista baleado en Bahía Blanca y descartó la hipótesis de una interna gremial

Un hombre se negó a pagarle a una trabajadora sexual y murió tras saltar desde un hotel alojamiento

Ocurrió en Moreno. Investigan si el fallecido también intentó robarle a la joven con la que tuvo el encuentro. Seis mujeres fueron detenidas por golpearlo cuando intentaba escapar, pero la autopsia estableció que murió tras caer desde unos cinco metros

Un hombre se negó a pagarle a una trabajadora sexual y murió tras saltar desde un hotel alojamiento

Juicio por Loan: un testigo aseguró que firmó un acta sin ver el elemento secuestrado

Las últimas dos audiencias del debate oral se centraron en los procedimientos realizados durante los primeros días de la investigación. Ramón González declaró que no vio el elemento ni el contenido del sobre que firmó

Juicio por Loan: un testigo aseguró que firmó un acta sin ver el elemento secuestrado

Qué reveló la autopsia al cuerpo de Nancy Godoy, la docente asesinada en Corrientes

El informe forense determinó que la docente sufrió múltiples heridas de arma blanca, presentaba lesiones defensivas y tenía la mano izquierda amputada. Los detalles

Qué reveló la autopsia al cuerpo de Nancy Godoy, la docente asesinada en Corrientes

Un municipio de La Pampa denunció que le hackearon una cuenta bancaria y le robaron la plata de los sueldos

La intendenta de Santa Isabel, María Elisabet Cabral, constató en el banco que se realizaron dos transferencias hacia cuentas de terceros

Un municipio de La Pampa denunció que le hackearon una cuenta bancaria y le robaron la plata de los sueldos

DEPORTES

Fue figura del fútbol argentino, convirtió dos goles en la Selección de Maradona y hoy se dedica a la venta de ropa deportiva

Fue figura del fútbol argentino, convirtió dos goles en la Selección de Maradona y hoy se dedica a la venta de ropa deportiva

Vive un pueblo de 300 habitantes y un gesto de Lionel Messi la convirtió en la pintora de la selección argentina: “Me cambió la vida”

Franco Colapinto se animó a otro deporte, reveló el plan de Alpine para 2027 y quién es su único amigo en la Fórmula 1

13 frases de Manu Ginóbili: el día que perdió su anillo de casamiento, las lágrimas en el Salón de la Fama y la Generación Dorada

Atento Boca Juniors: las dos bajas por lesión que sufrió el Atlético Mineiro, rival en la final de la Copa Sudamericana

TELESHOW

Lali Espósito reveló detalles de su vestido de novia y qué pasará con su luna de miel: “Será un momento muy especial”

Lali Espósito reveló detalles de su vestido de novia y qué pasará con su luna de miel: “Será un momento muy especial”

El insulto de un cronista a Luck Ra en los Premios Ídolo y la confrontación del cantante: “¿Qué me dijiste?”

La advertencia de Betular a Pablo Migliore por el ingrediente que usó en MasterChef: “Provoca alucinaciones y taquicardia”

Darío Barassi reveló el nombre que había elegido en caso de tener un hijo varón: "Tiene personalidad"

Cande Tinelli mandó al frente a Marcelo como suegro: “La juega relajado, pero es celoso”

INFOBAE AMÉRICA

El dictador norcoreano Kim Jong-un ordenó a su Ejército una rápida expansión de la tecnología de drones en plena tensión con Seúl

El dictador norcoreano Kim Jong-un ordenó a su Ejército una rápida expansión de la tecnología de drones en plena tensión con Seúl

Honduras: Suspenden audiencia contra exintegrantes de la Comisión Permanente por recusación a jueza Anny Ochoa

Guía para recorrer arteba: obras históricas, espacios destacados y curiosidades de la feria de arte más importante de la región

“El cubano está viviendo peor que un animal”, dice una ciudadana al denunciar la imposibilidad de comprar carne en la isla

Qué leer esta semana: cuatro libros digitales gratuitos para descubrir a Paul McCartney, Mozart, Leo Dan y diez leyendas del rock