Los famosos recordaron a Diego Maradona en el día de su cumpleaños: “Eterno”

Fito Páez homenajeó a Diego en el día que hubiera cumplido 66 años (Instagram)

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Cada 30 de octubre, Argentina vuelve a detenerse un instante. No hace falta un acto oficial ni una convocatoria: el nombre de Diego Armando Maradona circula solo, de pantalla en pantalla, de historia en historia, como si el afecto colectivo encontrara en esa fecha un canal natural para desbordarse. Este viernes, cuando el astro hubiera cumplido 66 años, decenas de figuras del espectáculo y el deporte se sumaron a ese ritual espontáneo con fotografías, videos y mensajes que repasaron la dimensión humana del ídolo.

Fito Páez publicó la imagen más icónica del lote: Maradona levantando la Copa del Mundo con los dientes mordiendo el trofeo. “Eterno. 30/10/60. Diego Armando Maradona”, escribió el músico. La publicación reunió más de 4.800 “me gusta”, entre ellos el de Dalma Maradona. Griselda Siciliani eligió el video para su homenaje: sentada frente a un micrófono en lo que parece el estudio de un programa de televisión, con un cartel de neón de fondo, la actriz abrió su campera de jean para revelar una remera negra estampada con una pelota de fútbol y la imagen de Maradona sonriendo. El mensaje que acompañó la publicación resumió todo en tres palabras: “Te quiero Diego”.

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Nancy Dupláa también eligió la postal del equilibrio con la pelota, pero la musicalizó con “Soy quien no ha de morir”, de Divididos. Sabrina Rojas recurrió a la misma imagen con el tema de Las Pastillas del Abuelo y añadió la leyenda “1960-∞” sobre la fotografía. En una segunda historia, Rojas lo recordó en un registro más festivo: una imagen de Maradona brindando en una fiesta, musicalizada con “Ho visto Maradona (10)”, de Tifosis del Rey, D10S, con el texto: “Hoy te imagino así donde quieras que estés!”.

Sabrina Rojas también se sumó a la ola de famosos que lo recordó

"Te imagino así donde quiera que estés", escribió la conductora

El recuerdo que eligió Nancy Dupláa

Entre los recuerdos más personales estuvo el de El Polaco, quien compartió una fotografía abrazado a Maradona en un evento de la NBA, con los ojos cerrados los dos en el momento del abrazo. “Ese abrazo que no me voy a olvidar jamás... Diego Armando Maradona”, escribió junto con la etiqueta “#miunicoidolo”. La publicación recibió el “me gusta” de Gianinna Maradona, entre otros usuarios.

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El homenaje más extenso llegó de Andrés Calamaro. El músico publicó una fotografía junto a Maradona y le dedicó un mensaje que repasó la amistad que los unió: “Querido Diego, gracias por la amistad fraternal, la complicidad, la naturalidad, tu inteligencia pícara y poética, los códigos que supimos conseguir, por sembrar de sonrisas el mundo entero, más que Walt Disney”.

Calamaro también aludió al paso del tiempo con ironía: “Los cumpleaños eran una de nuestras verdades frecuentes y constantes, insisto que cumplimos un año de diferencia aunque concedo que no tengo espejos en casa y que me parezco a tu tío!”. Cerró con una referencia a un proyecto musical: “Acá fundaste una religión y un diccionario. Y un amor insólito entre tanto rigor habiendo perdido tanto”. La publicación recibió cerca de 30.000 “me gusta”, entre ellos el de Claudia Villafañe.

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Marcelo lo recordó con dos momentos significativos en su vida

El extenso mensaje de Andrés Calamaro para celebrar l cumpleañs de Diego a seis años de su partida

El Polaco también le dedicó unas sentidas palabras del futbolista

Marcelo Tinelli publicó dos historias consecutivas con una composición de dos fotos: en la inferior, él y Maradona sonriendo frente a un micrófono; en la superior, una imagen en blanco y negro de ambos cantando ante una multitud. Graciela Borges, en tanto, compartió dos fotografías familiares. En la primera aparece junto a Maradona sosteniendo un abanico negro con lunares blancos, bajo el texto “Épocas felices. Familia unida”, con mención a la cuenta de Villafañe. En la segunda, abraza al astro con una niña en primer plano: “Feliz cumpleaños con todo nuestro corazón”, escribió.

David Lebón publicó una fotografía en blanco y negro en la que aparece sonriendo junto a Maradona, con el brazo apoyado sobre su hombro. Su mensaje recuperó una idea sobre los abrazos: “Dicen que cuando alguien te abraza y cierra los ojos, es porque siente amor de verdad. Yo me quedo con tus abrazos y con ese cariño inmenso”.

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Fausto Bengoechea fue uno de los primeros en publicar. En una historia, eligió una imagen de Maradona con una pelota equilibrada sobre la cabeza, de perfil, con la vista hacia arriba, musicalizada con “¿Qué es Dios?”, de Las Pastillas del Abuelo. En una segunda publicación, compartió una fotografía en blanco y negro de un Maradona joven junto a su madre. Sobre la imagen, una frase atribuida a ella: “Yo también mi amor, andá a descansar mi hijo. Que me hiciste la madre más feliz del mundo hoy”.

El recuerdo de David Lebón

Graciela recordó los momentos que compartió junto al 10

"Épocas felices", escribió Graciela Borges en una de las historias que le dedicó al astro

El homenaje llega días después de que concluyera el juicio por la muerte del exfutbolista: el Tribunal Oral en lo Criminal N° 7 de San Isidro cerró las audiencias el 22 de octubre y fijó para el 22 de diciembre de 2026 la lectura del veredicto sobre los seis imputados que siguen procesados, por lo que las hijas del ídolo aguardan aún una resolución judicial.

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