Economía

Binance investiga posible hackeo de más de USD 5.000 millones: bloqueos, retiros suspendidos y fuerte caída del precio de bitcoin

El mayor exchange de criptomonedas del mundo afirmó que los fondos de los usuarios están seguros. Tether y Circle congelaron más de USD 1.500 millones

La plataforma reconoció que sus equipos de seguridad están investigando lo ocurrido. (Reuters)
La plataforma reconoció que sus equipos de seguridad están investigando lo ocurrido. (Reuters)
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Binance, la mayor plataforma de intercambio de criptomonedas del mundo, investiga un posible hackeo cuya magnitud, según estimaciones de firmas que rastrean transacciones en la cadena de bloques, superaría los USD 5.000 millones. La empresa suspendió los retiros mientras revisa la situación, y los dos mayores emisores de monedas estables, Tether y Circle, congelaron más de USD 1.500 millones vinculados al episodio.

Binance no confirmó la cifra. El primer mensaje de la compañía llegó a través de su cuenta oficial en X. “Nuestros equipos están al tanto de los reportes sobre un posible incidente de seguridad y están investigando activamente. Tengan la tranquilidad de que los fondos de los usuarios están completamente seguros”, escribió Binance. Agregó que sus equipos de seguridad revisan “toda la información relevante con urgencia” y que las novedades se difundirán por los canales oficiales “tan pronto como contemos con información verificada”.

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El comunicado incluyó además una advertencia: “Los usuarios deben mantenerse alerta ante posibles estafas y no confiar en enlaces no oficiales, mensajes o solicitudes de información de la cuenta”. Según informó Bloomberg, un vocero de la empresa precisó que, por el momento, Binance no había confirmado ningún impacto en los fondos de los clientes.

En un segundo mensaje, la compañía reconoció la suspensión de los retiros. “Nuestro equipo está realizando verificaciones de seguridad. Los retiros se reanudarán tan pronto como el problema de seguridad se haya resuelto completamente. Los fondos de los usuarios siguen siendo seguros”, publicó.

Zhao: “Sí parece un hackeo”

Quien fue más explícito fue Changpeng Zhao, cofundador y ex CEO de Binance, que según Bloomberg sigue siendo su mayor accionista. En una publicación en X, escribió: “¡Los fondos de los usuarios están seguros! Sí parece un hackeo en Binance”.

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El ex CEO de Binance, Changpeng Zhao, reconoció que "sí, parece un hackeo". (Reuters)
El ex CEO de Binance, Changpeng Zhao, reconoció que "sí, parece un hackeo". (Reuters)

Zhao fundó Binance en 2017. En 2023 se declaró culpable de un delito grave vinculado a no haber impedido el lavado de dinero en la plataforma y dejó el cargo de CEO. Fue sentenciado a prisión por violar la Ley de Secreto Bancario, recuperó la libertad y el presidente Donald Trump lo indultó en 2025, según repasó AP.

En su publicación, Zhao agradeció además a las dos emisoras de monedas estables: “Agradezco el congelamiento rápido de Tether (USD 971 millones) y Circle (UDS 823 millones)”. Y marcó distancia con la gestión actual: “Ya no gestiono Binance (.com), pero como accionista, espero que todos los fondos de los usuarios estén completamente cubiertos”.

Una cifra que no es oficial

El monto de más de USD 5.000 millones no proviene de Binance, que no difundió números. Surge de firmas y portales que siguen la actividad en la cadena de bloques. Según el rastreo publicado por Decrypt, al menos USD 5.570 millones salieron de billeteras vinculadas a la plataforma en las redes de Ethereum, Bitcoin y Tron. Con registros de Etherscan, CriptoNoticias desglosó que unos USD 3.510 millones corresponden a ether, USD 1.440 millones a bitcoin (18.270 BTC) y USD 630 millones a tron.

Arkham Intelligence, por su parte, identificó un conjunto de billeteras etiquetado “binance-hacker-1029” con unos USD 5.840 millones en activos digitales, de acuerdo con Cointelegraph. CNBC informó que la firma vinculó casi USD 6.000 millones a 55 billeteras relacionadas con el posible ataque.

Las estimaciones, sin embargo, no coinciden. TechCrunch consignó que analistas del sector calculan que salieron al menos USD 2.000 millones de las billeteras calientes, es decir, las conectadas a internet, con cálculos que llegan a USD 5.700 millones. Aclaró que los números no están confirmados y que el robo podría continuar.

El impacto en el mercado

El bitcoin cotiza actualmente cerca de los USD 77.900, su nivel más bajo desde septiembre. La cotización cayó USD 3.200 en sólo 24 horas y registró una baja del 3,92 por ciento. Otras criptomonedas también registraron caídas de precio y el índice Nasdaq 100 cerró con una baja cercana al 1,4%.

La cotización del bitcoin cayó USD 3.200 en sólo 24 horas. (Reuters)
La cotización del bitcoin cayó USD 3.200 en sólo 24 horas. (Reuters)

James Seyffart, de Bloomberg Intelligence, sostuvo que el vaciado de billeteras digitales no es algo nuevo en el mundo cripto, pero que la cantidad implicaría un ataque significativo contra la mayor plataforma del sector. “Da muy mala imagen”, dijo, y señaló que se suma a una serie de incidentes de seguridad recientes. Bloomberg recordó que, en los últimos meses, Bitget perdió cientos de millones de dólares y que la manipulación de dispositivos Ledger provocó pérdidas millonarias.

De confirmarse la cifra de hackeo a Binance, el monto superaría el robo de unos USD 1.500 millones que sufrió Bybit en febrero de 2025 y el que padeció la propia Binance en 2019, de unos 7.000 bitcoin, según recordaron medios especializados. Por ahora, la empresa sostiene que los fondos de los usuarios están a salvo, que los retiros volverán cuando el problema esté resuelto y que informará por sus canales oficiales cuando tenga datos verificados.

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