Dieron a conocer los detalles de la votación del Balón de Oro: por cuánto le ganó Kane a Mbappé y los puntos que sumó Lionel Messi

Harry Kane superó por 28 puntos a Kylian Mbappé (Créditos: Reuters/Matthew Childs)

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El diario francés L’Équipe dio a conocer en la jornada de este viernes cuántos votos recibieron los 10 principales nominados al Balón de Oro, que se entregó el lunes pasado en Londres y resultó como ganador Harry Kane, el goleador del Bayern Múnich campeón de la Bundesliga e integrante de la selección inglesa que salió tercera en la reciente Copa del Mundo.

La información, que también fue difundida por el reconocido periodista y especialista del mercado de pases europeo Fabrizio Romano, apuntó que el dueño de este galardón reunió un total de 1.055 puntos y aventajó por 28 unidades al segundo de la elección, Kylian Mbappé. El punta del Real Madrid acumuló 1.027, siendo los únicos dos futbolistas que cruzaron el umbral de los cuatro digitos. Lamine Yamal completó el podio a una distancia considerable del dúo: el campeón del mundo con España juntó 881 puntos.

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Lionel Messi reunió un total de 612 unidades, que lo hicieron merecedor del quinto lugar en la nómina. Por delante suyo terminó Rodri, el refuerzo del Barcelona para esta temporada, con 726. De esta manera, la Pulga finalizó muy lejos de Harry Kane, ya que le faltaron más de 400 puntos para presentarle pelea a uno de los delanteros más completos del mundo por su letalidad ofensiva y su facilidad para salir del área y jugar con sus compañeros.

En primera instancia, se elaboró una lista de 30 futbolistas para ser candidatos al galardón, que fue hecha por la redacción de France Football, miembros de la redacción de L’Équipe, al menos un miembro del jurado de la edición anterior y los embajadores de la UEFA, Luis Figo y Fabio Capello para el trofeo masculino, según consta en el reglamento del Balón de Oro. Los nominados fueron elegidos por su rendimiento en el periodo que abarca del 3 de agosto de 2025 al 19 de julio de 2026.

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El artículo 5 manifiesta que la votación para hallar al ganador está integrada por un jurado internacional de periodistas especializados, entre los cuales hay un representante por cada uno de los 100 mejores países del ranking FIFA. En este sentido, cada miembro de este consorcio debe nombrar a 10 jugadores en orden descendente, que recibirán 15, 12, 10, 8, 7, 5, 4, 3, 2 y 1 puntos, respectivamente. Se queda con el premio el futbolista con mayor cantidad de puntos.

Cabe recordar que la entrega contempla tres criterios. Las actuaciones individuales, de carácter decisivo e impresionante, se encuentran en la cima de estos ítems, y le siguen las actuaciones colectivas y títulos ganados, y la clase y juego limpio.

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Así terminó el Top 10 del Balón de Oro masculino

Harry Kane - 1.055 puntos Kylian Mbappé - 1.027 Lamine Yamal - 881 Rodri - 726 Lionel Messi - 612 Khvicha Kvaratskhelia - 541 Ousmane Dembélé - 418 Erling Haaland - 378 Michael Olise - 296 Fabián Ruiz - 201

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