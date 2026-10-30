Deportes

Gimnasia visitará a Estudiantes de Río Cuarto en busca de ser líder de la Zona B del Torneo Clausura: hora, TV y formaciones

El Lobo se medirá al León del Imperio en Córdoba desde las 19:00. En simultáneo, Huracán recibirá a Tigre. Luego, a las 21.15, Sarmiento de Junín chocará con Rosario Central y Racing enfrentará a Aldosivi

Composición de ocho imágenes con jugadores de clubes de fútbol argentinos que se abrazan y celebran en la cancha con sus camisetas.
Huracán-Tigre, Estudiantes de Río Cuarto-Gimnasia La Plata, Sarmiento-Rosario Central y Racing-Aldosivi, los partidos del día (Imagen Ilustrativa Infobae)
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El Torneo Clausura ingresó en su etapa de definición y la anteúltima fecha del Torneo Clausura levantará su telón con cuatro partidos que serán clave tanto en la permanencia como en la puja por los boletos a las competencias internacionales o a los playoffs. A las 19, Huracán-Tigre y Estudiantes de Río Cuarto-Gimnasia. Luego, 21.15, Sarmiento de Junín-Rosario Central y Racing-Aldosivi.

Huracán-Tigre:

Composición de dos imágenes con futbolistas de Huracán celebrando a la izquierda y jugadores de Tigre abrazándose a la derecha
Huracán se medirá con Tigre en el Tomás Adolfo Ducó

Huracán recibirá este viernes a Tigre en el estadio Tomás Adolfo Ducó, por la decimoquinta fecha de la Zona B del Torneo Clausura 2026. El encuentro comenzará a las 19, contará con la televisación de ESPN Premium y tendrá a Leandro Rey Hilfer como árbitro principal. Juan Pafundi estará a cargo del VAR.

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El equipo de Parque Patricios viene de perder por 2 a 0 ante Rosario Central en el Gigante de Arroyito y acumula tres derrotas consecutivas, tras las caídas frente a Gimnasia y Barracas Central. Huracán suma 19 puntos y ocupa el octavo puesto de la Zona B, con la misma cantidad de unidades que Independiente Rivadavia, al que supera por diferencia de gol. Con solo seis puntos por disputar, el conjunto local necesita una victoria para llegar con mayores posibilidades a la última fecha, cuando visitará a Argentinos Juniors.

Tigre atraviesa una situación más comprometida luego de caer por 1 a 0 ante Atlético Tucumán en Victoria. El equipo acumula siete partidos sin triunfos, suma 13 unidades y se ubica duodécimo, a seis puntos de Huracán, último clasificado de forma provisoria. La derrota ante el Decano derivó en la salida de Diego Dabove, por lo que el conjunto de Victoria encarará el cierre del torneo en una etapa de transición y obligado a ganar sus dos compromisos restantes para sostener sus aspiraciones.

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Probables formaciones:

Huracán: Hernán Galíndez; Lucas Blondel, Fabio Pereyra, Máximo Palazzo, Cesar Ibañez, Rodrigo Fernández, Emmanuel Ojeda, Facundo Waller; Oscar Cortés, Jordy Caicedo y Juan Bisanz. DT: Diego Martínez.

Tigre: Felipe Zenobio; Hector Garay, Joaquín Laso, Alan Barrionuevo, Federico Álvarez; Santiago López, Santiago González, Bruno Leyes, Jabes Saralegui; Jerónimo Domina e Ignacio Russo. DT: Juan Carlos Blengio.

Estadio: Tomás Adolfo Ducó

Árbitro: Leandro Rey Hilfer

VAR: Juan Pafundi

Hora: 19.00

TV: ESPN Premium

ESTUDIANTES RC-GIMNASIA (LP):

Composición dividida con futbolistas de camiseta celeste que se abrazan a la izquierda y jugadores con uniforme azul marino a la derecha
Estudiantes de Río Cuarto se despide de su público ante Gimnasia La Plata

Estudiantes de Río Cuarto recibirá este viernes a Gimnasia en su estadio, por la decimoquinta fecha del Torneo Clausura 2026. El encuentro comenzará a las 19, contará con la televisación de TNT Sports y tendrá a Juan Pablo Loustau como árbitro principal. Nicolás Lamolina estará a cargo del VAR.

El elenco cordobés ya perdió la categoría y afrontará sus dos últimos compromisos en la Liga Profesional antes de regresar a la Primera Nacional. La derrota por 1 a 0 ante River, en la fecha 12, confirmó el descenso del conjunto de Río Cuarto. Luego del cruce frente a Gimnasia, cerrará su participación en el campeonato como visitante ante Rosario Central.

Gimnasia llega con una racha de ocho encuentros sin derrotas y dos triunfos consecutivos. El equipo dirigido por Ariel Pereyra venció por 2 a 1 a Huracán en Parque Patricios y luego superó por 2 a 0 a Sarmiento en el Bosque, resultados que lo ubicaron tercero en la Zona B con 25 puntos. Una victoria en Córdoba le aseguraría el pase a los octavos de final y la clasificación a la Copa Sudamericana de 2027.

Probables formaciones:

Estudiantes RC: Lautaro Herrera; Sergio Ojeda, Matías Valenti, Gonzalo Maffini; Gabriel Alanís, Tomás González, Alejandro Cabrera, Facundo Cobos, Juan Antonini; Mauro Valiente e Ibrahim Hesar. DT: Rubén Forestello.

Gimnasia: Harlen Castillo; Alexis Steimbach, Germán Conti, Enzo Martínez, Pedro Silva Torrejón; Ignacio Fernández, Mateo Seoane, Ignacio Miramón, Lucas Janson; Agustín Auzmendi y Marcelo Torres. DT: Ariel Pereyra.

Estadio: Ciudad de Río Cuarto Antonio Candini

Árbitro: Juan Pablo Loustau

VAR: Nicolás Lamolina

Hora: 19.00

TV: TNT Sports

SARMIENTO-ROSARIO CENTRAL:

Composición de dos futbolistas, uno con camiseta verde que forma un corazón con las manos y otro con camiseta a rayas azules y amarillas
Sarmiento-Rosario Central chocarán en Junín

Sarmiento recibirá este viernes a Rosario Central en el estadio Eva Perón, por la decimoquinta fecha de la Zona B del Torneo Clausura 2026. El partido comenzará a las 21:15, contará con la televisación de TNT Sports y tendrá a Andrés Merlos como árbitro principal. José Carreras estará a cargo del VAR.

El conjunto de Junín viene de perder por 2 a 0 ante Gimnasia en La Plata, resultado que cortó una racha de tres encuentros sin derrotas. Sarmiento suma 21 puntos y ocupa el séptimo puesto, con dos unidades de ventaja sobre Huracán e Independiente Rivadavia, sus perseguidores más cercanos. Con seis puntos aún en disputa, el equipo dirigido por Facundo Sava necesita recuperarse para afrontar con mayor margen la última fecha, en la que visitará a Tigre.

Rosario Central atraviesa una serie positiva tras vencer por 2 a 0 a Huracán, luego del triunfo por 3 a 2 ante Atlético Tucumán y la goleada por 5 a 0 frente a Independiente Rivadavia. El equipo rosarino acumuló nueve puntos sobre los últimos nueve, lidera la Zona B con 28 unidades —las mismas que Argentinos Juniors, pero con mejor diferencia de gol— y ya aseguró su clasificación a los playoffs. Además, reúne 56 puntos en la tabla anual, a uno de Boca y Argentinos, por lo que un triunfo en Junín le permitiría sostener la pelea por el primer puesto y la clasificación a la Copa Libertadores 2027.

Probables formaciones:

Sarmiento: Thyago Ayala; Lucas Suárez, Juan Manuel Insaurralde, Renzo Orihuela; Julián Contrera, Mauricio Martínez, Cristian Zabala, Santiago Salley Julián Mavilla; Jhon Rentería y Junior Marabel. DT: Facundo Sava.

Rosario Central: Jeremías Ledesma; Emanuel Coronel, Ignacio Ovando, Gastón Ávila, Agustín Sández; Alan Rodríguez, Vicente Pizarro; Julián Fernández o Giovanni Cantizano, Ángel Di María, Jaminton Campaz; Enzo Copetti. DT: Jorge Almirón.

Estadio: Eva Perón

Árbitro: Andrés Merlos

VAR: José Carreras

Hora: 21.15

TV: TNT Sports

RACING-ALDOSIVI:

Composición fotográfica con dos futbolistas de Racing Club a la izquierda y un jugador con uniforme verde de Aldosivi a la derecha
Racing recibe a un necesitado Aldosivi

Racing recibirá este viernes a Aldosivi en el Cilindro de Avellaneda, por la decimoquinta fecha del Torneo Clausura 2026. El encuentro comenzará a las 21:15, contará con la televisación de ESPN Premium y tendrá a Nazareno Arasa como árbitro principal. Yamil Possi estará a cargo del VAR.

El equipo de Avellaneda llega tras perder por 1 a 0 ante River en el Monumental y acumula seis derrotas en sus últimos diez partidos, entre todas las competencias. Racing no logró imponerse en los clásicos durante 2026 y ya quedó sin posibilidades de disputar torneos internacionales en 2027. Luego de la caída ante el Millonario, el entrenador Chirola Romero admitió la necesidad de conseguir un triunfo para salir de una situación adversa.

Aldosivi viene de vencer por 1 a 0 a Belgrano, con gol de Andrés Vombergar, resultado que le permitió mantener sus chances de continuar en Primera División. La derrota de Deportivo Riestra ante Instituto también le dio margen al conjunto marplatense, que necesita evitar una caída frente a Racing y River en las dos jornadas finales. Una victoria en Avellaneda mantendría sus posibilidades, aunque también dependerá de los resultados de Riestra, que enfrentará a Talleres e Independiente.

Probables formaciones:

Racing: Facundo Cambeses; Gonzalo Escudero, Mateo Martínez, Ignacio Agustin Rodríguez, Ezequiel Cannavo; Matías Kranevitter, Matías Zaracho, Gastón Lodico, Tomás Conechny; Alejandro Tello y Adrián Martínez. DT: Sebasitán Romero.

Aldosivi: Lucas Acosta; Joaquin Pombo, Néstor Breitenbruch, Federico Acevedo, Santiago Moyano; Lucas Castro, Martín García, Felipe Anso, Blas Palavecino; Andrés Vombergar y Nicolás Cordero. DT: Javier Sanguinetti.

Estadio: Presidente Perón (Cilindro)

Árbitro: Nazareno Arasa

VAR: Yamil Possi

Hora: 21.15

TV: ESPN Premium

Tabla de posiciones:

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