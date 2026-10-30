Economía

YPF pidió un RIGI para el norte de Vaca Muerta: invertirá USD 8.700 millones y prevé exportar USD 25.000 millones entre 2027 y 2055

La explotación de las áreas Bajo del Toro y Bajo del Toro Norte generaría unos 2.900 empleos directos durante las fases de obra y producción, de acuerdo con la presentación de la petrolera

Un buque carguero azul, blanco y rojo navega sobre el mar azul dejando una estela blanca; el cielo es azul con nubes blancas y montañas lejanas en el horizonte
Una de las formaciones de la empresa en Neuquén, en la zona del yacimiento Vaca Muerta
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YPF presentó la solicitud de adhesión al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) para el proyecto Bajo del Toro, con una inversión estimada de USD 8.729 millones durante su desarrollo.

Es el primero de los tres RIGI que la petrolera de mayoría estatal presentará para desarrollar el norte de Vaca Muerta. El conjunto contempla una inversión bruta estimada de USD 44.000 millones durante 26 años, la perforación de unos 2.200 pozos y una producción máxima proyectada de 270.000 barriles diarios de petróleo shale.

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El proyecto anunciado, Bajo del Toro, prevé exportaciones por unos USD 25.000 millones entre 2027 y 2055 y la creación de unos 2.900 puestos de trabajo directos durante las etapas de construcción y producción. También contempla la infraestructura necesaria para el tratamiento y la evacuación de petróleo y gas en esa zona.

La iniciativa abarca las áreas Bajo del Toro y Bajo del Toro Norte, en el norte de la formación, con una participación de YPF del 65% y de Vista Energy Argentina del 35%; la operación está a cargo de la petrolera estatal.

Horacio Marín, presidente y CEO de la empresa petrolera (REUTERS/Agustín Marcarian)
Horacio Marín, presidente y CEO de la empresa petrolera (REUTERS/Agustín Marcarian)

“La iniciativa tiene como objetivo desarrollar un proyecto de petróleo no convencional con producción de gas asociado, alcanzando un plateau de producción estimado de aproximadamente 80.000 barriles de petróleo por día y 3 millones de metros cúbicos diarios de gas entre 2033 y 2040. Durante la vida del proyecto se prevé la perforación de 440 pozos”, dijo la empresa comandada por Horacio Marín en un comunicado.

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Balance

Esta semana se informo que YPF obtuvo un Ebitda ajustado de USD 2.503 millones en el tercer trimestre de 2026, el segundo resultado operativo más alto de su historia, impulsado por la expansión de Vaca Muerta, menores costos de extracción, mayor procesamiento en refinerías y precios más favorables.

La compañía obtuvo una utilidad neta cercana a USD 1.200 millones entre julio y septiembre y redujo su deuda neta a 0,8 veces. El Ebitda ajustado creció 84% frente al mismo período de 2025, mientras que los ingresos totales alcanzaron USD 6.557 millones, un aumento interanual de 41 por ciento.

Es el primero de los tres RIGI que la petrolera de mayoría estatal presentará para desarrollar el norte de Vaca Muerta

El proyecto Argentina LNG tendrá su decisión final de inversión el 26 de noviembre. La iniciativa prevé una capacidad de licuefacción de 12 millones de toneladas anuales mediante dos buques de gas natural licuado y una inversión estimada de USD 29.000 millones hasta 2031.

Las inversiones trimestrales de YPF sumaron USD 1.287 millones, 26% más que un año antes. El 70% de esos recursos se concentró en desarrollos no convencionales, mientras que el flujo de caja libre alcanzó USD 901 millones, el segundo mayor registro de la empresa.

Vaca Muerta, la expansión productiva y los proyectos bajo el RIGI

La producción de petróleo shale, en tanto, promedió 224.000 barriles diarios durante el trimestre, 32% por encima del nivel registrado en igual lapso de 2025. La compañía informó que en octubre la extracción ya alcanzaba 245.000 barriles por día y que el objetivo original era llegar a 250.000 barriles diarios hacia el cierre del año.

Ese objetivo fue superado antes de lo previsto. Marín reveló ante inversores internacionales que la producción diaria de Vaca Muerta había llegado a 252.330 barriles el día anterior a la conferencia de resultados.

El directivo anticipó que la tasa de salida de diciembre podría ubicarse entre 255.000 y 258.000 barriles diarios en promedio. Marín consideró que la producción podría llegar a 260.000 barriles “en un día puntual”.

La empresa terminará 2026 con 18 equipos de perforación activos y prevé elevar esa cifra a 22 en febrero. El plan completo para 2027 será presentado en abril, durante un encuentro con inversores en Nueva York.

La expansión de la actividad se apoya en cinco bloques del norte de Vaca Muerta: Bajo del Toro, Bajo del Toro Norte, Narambuena, La Escalonada y Rincón de la Ceniza. YPF opera esos desarrollos y posee una participación neta promedio cercana al 40%, junto con Chevron, Vista, Shell, Pluspetrol y Gas y Petróleo del Neuquén.

La producción petrolera total de la Argentina alcanzó 973.700 barriles diarios en septiembre, un récord histórico y un aumento interanual de 15,5%, según la Secretaría de Energía. Vaca Muerta aportó 698.500 barriles por día, equivalentes al 71,7% de la producción nacional, frente al 64% que representaba un año antes.

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