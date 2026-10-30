Dalma Maradona habló de la interna familiar y las posibilidades de enmendar el vínculo: “Es difícil”

En el día del cumpleaños de Diego, su hija mayor aseguró que no hay posibilidades de arreglar la relación con sus tísa (Video: Primicias YA-América TV)

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En el día en que Diego Maradona hubiera cumplido 66 años, su hija Dalma Maradona participó de un homenaje íntimo organizado por Dona Streaming, el proyecto de Lalo Maradona y su hijo Coty, en el que ambos relataron en primera persona los años que compartieron junto al astro. A la salida del encuentro, habló brevemente con los medios presentes —entre ellos Primicas Ya, de América TV— y dejó declaraciones que encendieron el debate sobre la interna familiar.

Dalma llegó con tiempo contado. Antes de responder cualquier pregunta, advirtió: “Tengo el acto de mi hija y los que son padres saben lo que es. Está esperando para que yo la lleve y no me lo puedo perder”. Con esa aclaración de por medio, accedió a responder una sola pregunta.

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Al ser consultada sobre el mejor cumpleaños que pasó con su padre, la actriz respondió con calidez: “Todos, todos, porque era una persona que le gustaba mucho festejar tanto sus cumpleaños como los nuestros. Si por ejemplo nosotros decíamos: ‘No, este cumpleaños capaz no te da ganas de festejarlo’, organizaba con mi mamá y se armaba un cumpleaños espectacular porque le gustaba mucho bailar, cantar y todo lo que tiene que ver con festejar. Entonces para mí siempre con él estaba bueno festejar”, recordó.

Cuando le preguntaron cómo transitaba la fecha, Dalma fue más reservada. “Es un día difícil porque la verdad que desde hace seis años es un día muy complicado”, dijo, y explicó por qué eligió ese homenaje por sobre otras convocatorias. “Trato de agarrarme de estas cosas que vienen desde el amor absoluto, como el año pasado fue el homenaje que le hizo Olga y este año con mi padrino y con mi primo acá”, señaló. Y agregó: “Me han llamado un montón de lugares para ir hoy y de hablar. No lo hago porque para mí es un día muy sensible. No es por ni una cosa ni de la otra, sino porque trato de preservarme yo y de tratar de pasarlo lo mejor que pueda dentro de las posibilidades”.

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"Es mentira que con el tiempo duele menos", escribió Dalma en la publicación

La pregunta que siguió fue la que cambió el tono de la conversación. Ante la consulta de si creía que la familia volvería a estar unida, Dalma respondió con una pregunta que era una respuesta: “Si imagino que vas a donde vas, no”. Cuando el cronista insistió y preguntó si habían sido las marcas las que dividieron al clan, ella lo corrigió en seco: “No, las marcas no, el juicio.”

La frase fue breve pero no pasó inadvertida. Los panelistas del programa coincidieron en que Dalma quiso sentar una posición. “Podría haber evitado contestar y ella quería que se supiera”, observó uno de ellos. Otro resaltó el cambio abrupto en su actitud: “Cómo cambia enseguida Dalma el tono de lo que estaba diciendo. Venía respondiendo de una determinada manera y pone un stop y dice: ‘No’. Quedó ahí como diciendo: ‘No’”.

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El análisis apuntó a que el distanciamiento con su hermana Jana Maradona y con las hermanas de Diego —quienes habrían pedido la absolución del imputado en la causa por la muerte del futbolista— siguió siendo el eje de la fractura. “Sigue enojada con Jana y también con las hermanas de Diego por pedir la absolución”, concluyó otro de los panelistas.

"Ya nos vamos a encontrar y vamos a volver a festejar", escribió Dalma en sus historias

Horas antes de ese intercambio, Dalma abrió sus publicaciones en redes desde la cuenta “Margaritas” con una frase directa: “Es mentira que con el tiempo duele menos”. La historia combinó ese texto con una fotografía en blanco y negro en la que se vio a una persona de cabello oscuro y rizado besando a un bebé. La frase completa que acompañó la imagen decía: “Es mentira que con el tiempo duele menos… Yo te extraño cada día más…”. Debajo de la fotografía, agregó un segundo mensaje: “¡Feliz cumpleaños al cielo! Pediré tus tres deseos con todo mi corazón para que tengas la justicia que te mereces”. La historia incluyó, además, una imagen más pequeña en la que se observó a Diego agachado junto a su hija, rodeados de pelotas de fútbol.

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En una segunda historia, Dalma compartió otra imagen con la etiqueta a Jana visible en la esquina superior derecha. El texto que la encabezó decía: “Lo inexplicable de extrañarte tanto que duele”. La fotografía mostró a Diego en una escena de baile, con la boca abierta, vestido con una remera gris con una letra “D” en estilo gótico, rodeado de varias personas en un ambiente con luces anaranjadas y rojizas. Sobre esa misma imagen, en la parte inferior, un segundo texto en mayúsculas cerró la publicación: “Ya nos vamos a encontrar y vamos a volver a festejar así!”.