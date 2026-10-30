Teleshow

Dalma Maradona habló de la interna familiar y las posibilidades de enmendar el vínculo: “Es difícil”

Las hijas de Diego Maradona y Claudia Villafañe se encuentran en un conflicto, hace tiempo, con sus tías por la marca que está a nombre de su padre

En el día del cumpleaños de Diego, su hija mayor aseguró que no hay posibilidades de arreglar la relación con sus tísa (Video: Primicias YA-América TV)
Guardar

En el día en que Diego Maradona hubiera cumplido 66 años, su hija Dalma Maradona participó de un homenaje íntimo organizado por Dona Streaming, el proyecto de Lalo Maradona y su hijo Coty, en el que ambos relataron en primera persona los años que compartieron junto al astro. A la salida del encuentro, habló brevemente con los medios presentes —entre ellos Primicas Ya, de América TV— y dejó declaraciones que encendieron el debate sobre la interna familiar.

Dalma llegó con tiempo contado. Antes de responder cualquier pregunta, advirtió: “Tengo el acto de mi hija y los que son padres saben lo que es. Está esperando para que yo la lleve y no me lo puedo perder”. Con esa aclaración de por medio, accedió a responder una sola pregunta.

PUBLICIDAD

Al ser consultada sobre el mejor cumpleaños que pasó con su padre, la actriz respondió con calidez: “Todos, todos, porque era una persona que le gustaba mucho festejar tanto sus cumpleaños como los nuestros. Si por ejemplo nosotros decíamos: ‘No, este cumpleaños capaz no te da ganas de festejarlo’, organizaba con mi mamá y se armaba un cumpleaños espectacular porque le gustaba mucho bailar, cantar y todo lo que tiene que ver con festejar. Entonces para mí siempre con él estaba bueno festejar”, recordó.

Cuando le preguntaron cómo transitaba la fecha, Dalma fue más reservada. “Es un día difícil porque la verdad que desde hace seis años es un día muy complicado”, dijo, y explicó por qué eligió ese homenaje por sobre otras convocatorias. “Trato de agarrarme de estas cosas que vienen desde el amor absoluto, como el año pasado fue el homenaje que le hizo Olga y este año con mi padrino y con mi primo acá”, señaló. Y agregó: “Me han llamado un montón de lugares para ir hoy y de hablar. No lo hago porque para mí es un día muy sensible. No es por ni una cosa ni de la otra, sino porque trato de preservarme yo y de tratar de pasarlo lo mejor que pueda dentro de las posibilidades”.

PUBLICIDAD

Captura de pantalla con textos en recuadros blancos, una fotografía en blanco y negro de un hombre besando a un bebé y la portada de una canción
"Es mentira que con el tiempo duele menos", escribió Dalma en la publicación

La pregunta que siguió fue la que cambió el tono de la conversación. Ante la consulta de si creía que la familia volvería a estar unida, Dalma respondió con una pregunta que era una respuesta: “Si imagino que vas a donde vas, no”. Cuando el cronista insistió y preguntó si habían sido las marcas las que dividieron al clan, ella lo corrigió en seco: “No, las marcas no, el juicio.”

La frase fue breve pero no pasó inadvertida. Los panelistas del programa coincidieron en que Dalma quiso sentar una posición. “Podría haber evitado contestar y ella quería que se supiera”, observó uno de ellos. Otro resaltó el cambio abrupto en su actitud: “Cómo cambia enseguida Dalma el tono de lo que estaba diciendo. Venía respondiendo de una determinada manera y pone un stop y dice: ‘No’. Quedó ahí como diciendo: ‘No’”.

El análisis apuntó a que el distanciamiento con su hermana Jana Maradona y con las hermanas de Diego —quienes habrían pedido la absolución del imputado en la causa por la muerte del futbolista— siguió siendo el eje de la fractura. “Sigue enojada con Jana y también con las hermanas de Diego por pedir la absolución”, concluyó otro de los panelistas.

Diego Maradona junto a Dalma Maradona y Gianinna Maradona en una fiesta, enmarcados por dos recuadros de texto sobre un fondo marrón
"Ya nos vamos a encontrar y vamos a volver a festejar", escribió Dalma en sus historias

Horas antes de ese intercambio, Dalma abrió sus publicaciones en redes desde la cuenta “Margaritas” con una frase directa: “Es mentira que con el tiempo duele menos”. La historia combinó ese texto con una fotografía en blanco y negro en la que se vio a una persona de cabello oscuro y rizado besando a un bebé. La frase completa que acompañó la imagen decía: “Es mentira que con el tiempo duele menos… Yo te extraño cada día más…”. Debajo de la fotografía, agregó un segundo mensaje: “¡Feliz cumpleaños al cielo! Pediré tus tres deseos con todo mi corazón para que tengas la justicia que te mereces”. La historia incluyó, además, una imagen más pequeña en la que se observó a Diego agachado junto a su hija, rodeados de pelotas de fútbol.

En una segunda historia, Dalma compartió otra imagen con la etiqueta a Jana visible en la esquina superior derecha. El texto que la encabezó decía: “Lo inexplicable de extrañarte tanto que duele”. La fotografía mostró a Diego en una escena de baile, con la boca abierta, vestido con una remera gris con una letra “D” en estilo gótico, rodeado de varias personas en un ambiente con luces anaranjadas y rojizas. Sobre esa misma imagen, en la parte inferior, un segundo texto en mayúsculas cerró la publicación: “Ya nos vamos a encontrar y vamos a volver a festejar así!”.

Temas Relacionados

Dalma MaradonaDiego MaradonaConflictoDuelo

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Dalma y Gianinna Maradona homenajearon a Diego en el día de su cumpleaños: “¡El cielo es tuyo!”

Las hijas del futbolista usaron sus redes sociales para recordar a su padre en el día que hubiese cumplido 66 años

Dalma y Gianinna Maradona homenajearon a Diego en el día de su cumpleaños: “¡El cielo es tuyo!”

La emoción de Moria Casán al recibir un mensaje de su padre por medio de una médium: “Hizo que toda que mi vida fuera lúdica”

La One vivió un momento único al aire de su programa luego de que una vidente lograra conectar con Juan Casanova

La emoción de Moria Casán al recibir un mensaje de su padre por medio de una médium: “Hizo que toda que mi vida fuera lúdica”

El video del momento en que las cenizas de Coco, el chofer de Moria Casán, fueron arrojadas al mar

Amigos y compañeros de recuperación cumplieron su último deseo en la escollera sur de Mar del Plata, frente al Cristo, con mensajes leídos en voz alta, la oración de la serenidad y un adiós entre aplausos y viento

El video del momento en que las cenizas de Coco, el chofer de Moria Casán, fueron arrojadas al mar

El ida y vuelta romántico de Marina Calabró y Rolando Barbano para celebrar su aniversario: “Te amo locamente”

Con imágenes íntimas y palabras cargadas de amor, los periodistas festejaron un romance que creció a la vista de todos y no se detiene

El ida y vuelta romántico de Marina Calabró y Rolando Barbano para celebrar su aniversario: “Te amo locamente”

U2 agotó una nueva fecha en River Plate y sella tres noches consecutivas de sold-out en 2027

La banda irlandesa había completado el lleno total en el Estadio Monumental para sus shows del 23 y el 25 de marzo y ahora hizo lo propio con la función del 27 de ese mes. Buenos Aires, el mercado de mayor respuesta de todo el segmento latinoamericano de la gira The Greatest Show on Earth World Tour

U2 agotó una nueva fecha en River Plate y sella tres noches consecutivas de sold-out en 2027

AMÉRICA

Hace un año, el Huracán Melissa impactó el Caribe: las imágenes más desoladoras de su paso por Cuba

Hace un año, el Huracán Melissa impactó el Caribe: las imágenes más desoladoras de su paso por Cuba

El presidente Arévalo designa a Eddy Carpio Sam al frente del Banco de Guatemala y la Junta Monetaria tras la crisis por Menkos

Más de 350 personas buscadas por distintos delitos se entregaron a las autoridades de República Dominicana

Keiko Fujimori recorrió el Hospital Rosales y evaluó su modelo de atención especializada en El Salvador

Diplomático estadounidense destaca el traslado aéreo de 600 toneladas de equipos hacia Haití

MALDITOS NERDS

‘Adorable Adventures’ llegará a Nintendo Switch 2 con la actualización ‘Family Fun’

‘Adorable Adventures’ llegará a Nintendo Switch 2 con la actualización ‘Family Fun’

La reina final de ‘The Dark Queen of Mortholme’ hara su llegada a consolas

‘Leaf Blower Co.’ llegará a consolas con campaña, mejoras y juego libre

HoYoverse lanzará ‘Petit Planet’ gratis en PC y móviles el 4 de diciembre

MAGES. revela la fecha de ‘Seeker Eye’, el nuevo horror de los autores de ‘Steins;Gate’

DEPORTES

El análisis de Franco Colapinto luego de terminar 16° en la segunda práctica del GP de México de la F1: “Hay mucho por mejorar”

El análisis de Franco Colapinto luego de terminar 16° en la segunda práctica del GP de México de la F1: “Hay mucho por mejorar”

Racing recibe a Aldosivi en Avellaneda por la fecha 15 del Torneo Clausura

Tras no correr la primera práctica, Franco Colapinto finalizó 16° en el segundo entrenamiento del GP de México de la Fórmula 1

Dieron a conocer los detalles de la votación del Balón de Oro: por cuánto le ganó Kane a Mbappé y los puntos que sumó Lionel Messi

La calculadora del Superclásico con la mira de Boca y River entre la clasificación a las copas, el pase a los playoffs y el título Anual