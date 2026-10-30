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La reacción de Dolli Irigoyen al ser consultada por la actitud de Maru Botana en MasterChef: “Una falta de respeto”

La chef fue consultada por los rumores que la vinculan al reality de Telefe y respondió sin vueltas

Tras darle like a las críticas contra Maru Botana por no probar los platos en MasterChef Celebrity, Dolli Irigoyen tuvo una polémica reacción al ser consultada por Intrusos
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Dolli Irigoyen defendió a Maru Botana y cuestionó las críticas que recibió la chef por su participación en MasterChef Celebrity (Telefe), luego de que un cronista le consultara por la controversia. La cocinera interrumpió brevemente la nota, pero regresó para fijar su posición y cuestionar el interés que todavía despierta el tema.

El cruce ocurrió este viernes a la salida de la grabación de Almorzando con Juana, el programa de Juana Viale en El Trece. Irigoyen compartió la mesa con Manuel Wirtz, Diego Ángeli y Débora Nishimoto antes de dialogar con el notero de Intrusos, el ciclo de América TV.

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En primer término, le preguntaron si podría incorporarse a MasterChef Celebrity, el reality de Telefe que conduce Wanda Nara, ante la salida temporal de Damián Betular en enero. El jurado hará temporada teatral con Hairspray y todavía no se confirmó quién ocupará su lugar.

Irigoyen descartó que exista una definición sobre esa posibilidad. “No, no, no, nada que ver, no está decidido. Yo ni estaba enterada que se iba a Betular, se lo pregunté los otros días y no se sabe quién va a hacer el reemplazo”, afirmó. También señaló que el esquema cotidiano del certamen no encaja, por ahora, con sus planes: “No sé, tengo que ver. Creo que no, que no estoy para hacer una cosa todos los días, con tanta exigencia, con tantas horas, así que lo paso bien cuando voy así de reemplazo alguna vez”.

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maru botana
Dolli Irigoyen defendió a Maru Botana frente a los cuestionamientos por su labor en MasterChef Celebrity

La conversación cambió cuando el periodista le pidió una opinión sobre los cuestionamientos a Maru Botana, a quien algunos usuarios acusaron de simular que probaba los platos de los participantes. En ese momento, Irigoyen cubrió el micrófono con las manos y se alejó de la entrevista. Segundos más tarde volvió para responder.

Querido, te voy a decir lo que pienso. Maru Botana es una gran profesional, la quiero mucho, la conozco desde que empezó a trabajar y la llevé yo a Utilísima; y me parece de una agresión y de una falta de respeto anónimamente mandar mensajes destruyendo a una persona”, expresó la chef.

Irigoyen también apuntó contra la continuidad de las consultas por la polémica. “Que se hable lo que se hable, me parece muy desactualizado que sigas preguntando esto después de un mes y pico”, sostuvo. Luego cerró el intercambio con una pregunta dirigida al cronista: “A ver, ¿no hay noticias? ¿No hay noticias en este momento?”.

De vuelta en el estudio, Rodrigo Lussich y Adrián Pallares respaldaron al notero de Intrusos y recordaron el “like” que Irigoyen había dejado en redes sociales en medio de las críticas a Botana. Ese gesto había alimentado las especulaciones sobre su postura ante la discusión.

La jurado respondió a los cuestionamientos por sus degustaciones en el reality de Telefe. Además, habló del hostigamiento que recibió Toto, participante de 9 años de MasterChef Junior (Video: SQP/ América TV)

Días antes de ese cruce, Maru Botana había respondido a los cuestionamientos por la forma en que degusta los platos en MasterChef Celebrity. En una entrevista con SQP, por América TV, la cocinera también se refirió a los mensajes hostiles que recibió Toto, el participante de 9 años de MasterChef Junior, después del estreno de la edición infantil.

Consultada por los memes y videos que circularon en redes sociales sobre sus devoluciones en el programa que conduce Wanda Nara, Botana aseguró que no sigue esa conversación. “Ni idea, no miro nada. Estoy muy ocupada con MasterChef y todas mis ocupaciones”, respondió. Ante las imágenes de una prueba en la que usuarios advirtieron que apenas había probado una hamburguesa, explicó: “Yo como muy poquito, como un pajarito”.

La jurado defendió además su criterio profesional al evaluar las recetas. “Hace más de treinta años que cocino. Sé cuándo las cosas están ricas, bien y mal”, afirmó. Parte del público cuestionó en redes que tome porciones pequeñas, separe ingredientes o revise las preparaciones con los cubiertos antes de hacer una devolución. Los comentarios reaparecieron durante una prueba de Campi, quien presentó empanadas de mondongo con salsa: algunos usuarios señalaron que Botana observó el relleno y probó la salsa, sin que se viera que mordiera la masa.

En la misma nota, la chef se refirió a Toto, quien grabó un video llorando después de recibir mensajes hostiles por su debut en MasterChef Junior. El niño había participado de una prueba por equipos con Ámbar y quedó expuesto cuando dijo que su compañera había preparado una hamburguesa que el jurado cuestionó por su grosor. “La verdad que lo sentimos un montón. No estamos preparados para estas cosas”, lamentó Botana. Luego planteó: “La idea es que sea un juego y que todos lo tomemos como tal”.

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