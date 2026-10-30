El presidente Arévalo designa a Eddy Carpio Sam al frente del Banco de Guatemala y la Junta Monetaria tras la crisis por Menkos

Bernardo Arévalo designó a Eddy Roberto Carpio Sam al frente del Banco de Guatemala y de la Junta Monetaria. (Bernardo Arévalo)

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El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, designó a Eddy Roberto Carpio Sam como presidente del Banco de Guatemala y de la Junta Monetaria, después de que la Corte de Constitucionalidad suspendiera el nombramiento de Jonathan Menkos por una incompatibilidad vinculada con su condición de diputado.

El economista asumirá la conducción de la banca central tras una disputa judicial que también puso bajo discusión la autonomía técnica de la institución.

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La controversia provocó pronunciamientos empresariales y diplomáticos. El Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras advirtió que el reemplazo simultáneo de cinco gerencias del banco central “puede debilitar la continuidad técnica que ha distinguido a la banca central guatemalteca”.

La Embajada de Estados Unidos en Guatemala en su momento manifestó, también a través de X, que no permanecería en silencio frente a intentos de “politizar el Banco de Guatemala, socavar su independencia o poner en riesgo la estabilidad económica del país”. La representación diplomática respaldó además la autonomía de la Corte de Constitucionalidad para resolver el litigio sin presiones externas ni represalias.

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Arévalo confirmó la designación de Carpio Sam mediante un mensaje publicado en X. “He designado a Eddy Roberto Carpio Sam como nuevo presidente del Banco de Guatemala y de la Junta Monetaria”, escribió el mandatario.

El Presidente sostuvo que la carrera del nuevo funcionario, su formación académica y su paso por organismos financieros internacionales serán determinantes para dirigir la entidad “con responsabilidad, rigor técnico y compromiso con la estabilidad económica del país”. El mensaje concluyó con un deseo de éxito para Carpio Sam en su nueva función pública.

Bernardo Arévalo designó a Eddy Roberto Carpio Sam al frente del Banco de Guatemala y de la Junta Monetaria. (Bernardo Arévalo)

Más de 25 años de carrera en la banca central

Carpio Sam es economista por la Universidad de San Carlos de Guatemala y acumula más de 25 años de trayectoria vinculada al Banco de Guatemala. Antes de su designación como presidente, se desempeñaba como gerente general de la institución.

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La Junta Monetaria lo había nombrado gerente general el 7 de octubre, en el marco de una renovación de la estructura directiva que alcanzó a las gerencias General, Financiera, Económica, Administrativa y Jurídica. Su carrera dentro del banco incluyó tareas de análisis macroeconómico, elaboración de pronósticos económicos y asesoría permanente a la Junta Monetaria.

Su formación académica reúne una maestría en Economía con concentración en Econometría Financiera por la Universidad Texas A&M, en Estados Unidos. También obtuvo una maestría en Investigación de Operaciones por la Universidad Galileo y una especialización en Finanzas por la Universidad de Valparaíso, en Chile.

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La experiencia del nuevo titular se extendió a organismos multilaterales. Entre 2023 y 2025 fue director ejecutivo por Centroamérica ante el Banco Interamericano de Desarrollo y BID Invest, mientras que entre 2025 y 2026 ejerció como consejero por Guatemala ante ambas entidades.

Durante su período en el Banco Interamericano de Desarrollo, presidió el Comité de Programación del Directorio Ejecutivo entre julio de 2024 y junio de 2025. También integró los comités de Auditoría y de Políticas y Evaluación.

La suspensión judicial del nombramiento de Menkos

La llegada de Carpio Sam se produjo después de que la Corte de Constitucionalidad ordenara al Ejecutivo dejar sin efecto la designación de Jonathan Menkos. El tribunal suspendió provisionalmente su nombramiento el 8 de octubre y anuló las decisiones que había adoptado desde su toma de posesión, ocurrida el 1 de octubre.

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La resolución respondió a dos acciones de amparo que cuestionaron que Menkos pudiera ejercer simultáneamente funciones vinculadas a una curul legislativa y la presidencia del banco central. Una fue presentada por el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras, y la otra por el diputado Allan Rodríguez, jefe de la bancada Vamos.

Los recursos sostuvieron que Menkos no había perdido su calidad de diputado, pese al permiso otorgado por el Congreso en enero de 2024 para que asumiera como ministro de Finanzas Públicas. Esa condición, según los demandantes, representaba un impedimento legal para ocupar la presidencia del Banco de Guatemala.

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La Corte de Constitucionalidad instruyó a Arévalo a verificar que cualquier futura designación cumpliera con las exigencias de la Ley Orgánica del Banco de Guatemala. También le ordenó abstenerse de nombrar a personas alcanzadas por prohibiciones o incompatibilidades legales.

Tras la suspensión, Menkos regresó al Ministerio de Finanzas Públicas. El vicepresidente del Banco de Guatemala, José Alfredo Blanco Valdés, quedó al frente de la institución de manera interina hasta la designación de Carpio Sam.

El Congreso de la República ya oficializó el llamado a Olga Villalta para cubrir la vacante legislativa que dejó Menkos al retornar de forma definitiva al Ministerio de Finanzas Públicas.

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