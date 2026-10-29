Sofía Gonet se quitó el vestido que usó en los Premios Ídolo y mostró las marcas que le dejó en la piel: “Todo sea por servir”

Sofía La Reini Gonet mostró las marcas que le quedaron en su cuerpo por el vestido que usó en los Premios ídolo

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Después de una intensa jornada al frente de la conducción de los Premios ídolo 2026, junto a Grego Roselló, Sofi Gonet mostró las marcas que le dejó un corset ajustado. La influencer compartió el detrás de escena del cambio de vestuario y expuso los surcos que la prenda dejó en su espalda y cintura.

Gonet, conocida en redes como La Reini, llevó un diseño compuesto por tres versiones para distintos momentos de la ceremonia: la alfombra roja, la conducción del evento y la fiesta posterior. El corset era una de las piezas centrales del conjunto y estaba ajustado para definir la silueta.

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Tras la gala, publicó el proceso de retiro de la prenda. En las imágenes, otra persona afloja los cordones de la espalda mientras quedan visibles las marcas provocadas por la presión de la tela. La publicación generó comentarios de usuarios que cuestionaron el nivel de ajuste del corset, con mensajes como: “¿Por qué no se puso un talle más?”, “Ponete algo más cómodo, mamita” y “¿Por qué ajustarse como matambre?”.

Sofi Gonet condujo la ceremonia de los Premios Ídolo 2026 junto a Grego Roselló (Jaime Olivos)

El vestuario de La Reini contó con tres versiones adaptadas a cada etapa de la gala

El vestuario de La Reini contó con tres versiones adaptadas a cada etapa de la gala

Antes de los premios, Gonet había anticipado el proceso de creación del vestuario en un video. El trabajo comenzó con un corpiño nude de terminaciones delicadas, sobre el que se montó un corset del mismo tono.

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La base del look se completó con una minifalda ajustada, confeccionada en género satinado. Esa combinación estaba prevista para el tramo final de la noche, con una versión más despojada del vestuario.

Para la alfombra roja y el inicio de la conducción, el diseño sumó un sobrevestido de tul nude translúcido. Grego Roselló retiró esa capa en el escenario durante la ceremonia, lo que dio paso a otra de las transformaciones previstas para el conjunto.

Los seguidores en redes sociales cuestionaron la incomodidad y el nivel de ajuste del corset

Sofía Gonet mostró las marcas que le dejó en la piel el vestido que usó en los Premios Ídolo 2026

Semanas antes de los Premios Ídolo 2026, Sofía Gonet también había hablado de su cuerpo en redes sociales al mostrar la tercera sesión de un tratamiento para quitarse varios tatuajes. La influencer, conocida como La Reini, definió esos diseños como parte de su “pasado tumbero” y compartió imágenes desde el centro especializado donde realizó el procedimiento.

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En el video repasó los tatuajes que decidió eliminar, entre ellos una inscripción dedicada a su madre, un corazón asociado a Marilyn Manson, un arco y flecha, el nombre de una expareja y un dibujo compuesto por un cuchillo y una rosa. “Seguimos borrando el pasado tumbero”, escribió sobre una de las grabaciones.

Con una musculosa negra y jeans, Gonet mostró la aplicación de crema sobre una de las zonas tratadas y explicó el origen de cada diseño. Al referirse a una inscripción cerca de la clavícula que decía “Solo tuya”, aclaró que no tenía relación con una pareja. “Y no me lo hice por ningún chongo, lo juro. Lo hice con mi mamá”, señaló entre risas.

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La Reini, Sofía Gonet, avanza con el tratamiento para quitarse los tatuajes de su “pasado tumbero”

Luego, la creadora de contenido expresó su afecto por su madre, aunque admitió que ya no elegiría ese tatuaje. “Pero bueno, ma, te amo, pero una locura”, agregó. Las imágenes permitieron ver que la tinta había perdido intensidad después de las sesiones realizadas en la zona del cuello y el pecho.

También se detuvo en el diseño de un cuchillo y una rosa. “Por suerte, el cuchillo, ya tercera sesión, no existe; solamente quedó la rosa”, afirmó. Por último, mostró un par de alas tatuadas y rechazó la asociación que algunos seguidores hicieron con la serie Casi Ángeles: “Todo el mundo me dice que son de Casi Ángeles. No vi Casi Ángeles en mi vida”.

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Al enumerar los tatuajes que aún conserva y que planea remover, La Reini enumeró: “Tengo un pino tatuado, el arco y la flecha, el corazón de Marilyn Manson”, detalló y aclaró su fanatismo por el músico que próximamente visitará el país: “Siempre me dicen: ‘No te gusta de verdad Marilyn Manson’. Lo tengo tatuado, por supuesto que sí”, respondió. Así, dejó claro que ese diseño sí tuvo un motivo personal, aunque igualmente decidió incluirlo dentro de la lista de tatuajes que busca dejar atrás.