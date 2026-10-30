Raúl Jalil defendió el RIGI y reclamó reglas estables para las inversiones: “No podemos decirle que después vamos a sacar la ley”

Raúl Jalil defendió la aplicación del RIGI para garantizar estabilidad jurídica a los proyectos mineros de largo plazo

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El gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, defendió el RIGI, anticipó una reducción de la carga tributaria para sectores productivos y confirmó que su administración prepara una ley para fomentar el empleo privado y reducir la dependencia del Estado. También reclamó una renovación de la agenda del peronismo y destacó la importancia del diálogo con el Gobierno nacional para atraer inversiones.

En una entrevista en Infobae al Regreso, el mandatario repasó el potencial de la minería, los proyectos de litio y cobre en la provincia y las dificultades que enfrenta la actividad económica. Además, se refirió a la visita de Javier Milei a Catamarca, las tensiones dentro del PJ y la intervención de una escuela tras un caso de acoso escolar.

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Jalil defendió el RIGI y proyectó un salto de las exportaciones mineras

El gobernador sostuvo que la minería puede convertirse en uno de los principales motores de crecimiento de la Argentina y defendió las condiciones que ofrece el RIGI para atraer inversiones de largo plazo.

“La minería no es como la soja, que se siembra un año y se cosecha al otro año. La minería requiere un proceso de exploración, construcción, explotación”, explicó. En ese sentido, remarcó que las empresas necesitan seguridad jurídica y garantías para girar utilidades.

“Una parte de las empresas también querían la seguridad jurídica, la posibilidad de liquidar las utilidades, que sí lo da el régimen de grandes inversiones”, afirmó.

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Para dimensionar el potencial del sector, comparó las exportaciones mineras argentinas con las de otros países productores. “Australia exporta más de 200 mil millones de dólares, Chile 70 mil, Perú 40 mil y nosotros estamos en los siete mil, ocho mil, nueve mil millones de dólares”, enumeró.

El gobernador de Catamarca afirmó que el aumento de las exportaciones mineras abrirá paso a una reducción de retenciones al agro (Infobae en Vivo)

Según Jalil, el crecimiento de las ventas externas de minerales también podría generar condiciones para reducir las retenciones a otras actividades. “Cuanto más crezcan las exportaciones mineras, más posibilidad hay de bajarle las retenciones a la agroindustria”, sostuvo.

El mandatario destacó los proyectos vinculados al litio en el salar del Hombre Muerto y anticipó un incremento de las exportaciones provinciales, con la expectativa de sumar cobre. También defendió el uso de las regalías mineras para financiar obras de infraestructura en las comunidades cercanas a los emprendimientos.

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Catamarca cuenta con un fideicomiso destinado a ese fin, mediante el cual se ejecutan obras y proyectos energéticos. Entre las iniciativas mencionadas, Jalil destacó el tendido eléctrico hacia Antofagasta de la Sierra.

“El eje político y económico se está trasladando hacia los Andes. Empezó y no va a parar”, afirmó al describir el avance de las inversiones mineras.

Catamarca busca reducir Ingresos Brutos y fomentar el empleo privado

Jalil anticipó que su administración busca extender los beneficios tributarios a más actividades productivas. La propuesta es que sectores que actualmente cuentan con regímenes especiales puedan acceder a una reducción más amplia de Ingresos Brutos.

“A partir del año que viene tenemos cuatro leyes especiales, que queremos que no sean especiales, sino que toda la industria tenga Ingresos Brutos cero”, anunció. Entre las actividades contempladas, mencionó la agroindustria y el clúster semillero provincial.

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Jalil pidió incorporar temas tecnológicos a la plataforma del peronismo y ratificó la necesidad de diálogo con el Gobierno nacional (Infobae en Vivo)

El gobernador vinculó esa iniciativa con la necesidad de generar condiciones para ampliar la inversión privada y reducir el peso del empleo estatal. Al recordar los primeros años de su gestión, señaló que buena parte de la población asociaba el acceso al trabajo con ingresar a la administración pública.

“La gente pensaba que tener empleo es ser empleado público”, relató. Y agregó: “Eso es un tema que hay que ir cambiándolo, generando políticas de Estado a partir del incentivo al empleo privado”.

Consultado sobre la posibilidad de reducir la planta estatal, fue categórico: “Obvio, estamos en ese plan”.

En ese marco, confirmó que trabaja con el Consejo Federal de Inversiones (CFI), Ignacio Lamothe y Gustavo Grobocopatel en una iniciativa para promover el empleo privado.

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“Vamos a presentar una ley en los próximos días para incentivar a la gente que vaya al empleo privado”, aseguró. Según indicó, la propuesta debía terminar de definirse en un plazo de 15 días.

Jalil señaló que Catamarca llegó a tener cerca de 40.000 trabajadores privados, pero que la cifra luego descendió a entre 35.000 y 37.000. Para revertir esa tendencia, consideró fundamental impulsar inversiones que se traduzcan en nuevas contrataciones.

También se refirió a la situación de las empresas textiles, a las que la provincia brinda asistencia económica mientras atraviesan un proceso de reconversión. Entre las alternativas para reducir sus costos, mencionó la instalación de paneles solares.

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El gobierno catamarqueño destina recursos de un fideicomiso minero a la obra de tendido eléctrico en Antofagasta de la Sierra (REUTERS/Matías Baglietto)

“El peronismo tiene que cambiar la agenda”

En materia política, Jalil defendió el diálogo con la Casa Rosada y sostuvo que su prioridad es generar empleo y atraer inversiones a Catamarca, más allá de las diferencias partidarias.

“Yo tengo que tratar de generar empleo en Catamarca, de trabajar y traer inversiones. Esa es mi tarea”, afirmó.

El gobernador se refirió así a una relación institucional que tuvo un nuevo capítulo con la visita de Milei a la provincia, acompañado por Karina Milei, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, y el ministro de Economía, Luis Caputo.

Al analizar la situación del peronismo, Jalil reclamó una actualización de sus prioridades frente a los cambios económicos y tecnológicos. “El peronismo tiene que cambiar la agenda”, sostuvo.

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Entre los temas que considera centrales, mencionó el comercio electrónico, la inteligencia artificial, la robótica y las transformaciones geopolíticas. También pidió que la dirigencia preste mayor atención a la vivienda y a las dificultades sociales, y planteó que la discusión electoral debería comenzar más adelante.

Sobre las elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO), consideró que su futuro debe definirse mediante acuerdos entre los partidos políticos. Aunque recordó que acompañó la suspensión de las primarias aplicada el año anterior, evitó respaldar una eliminación definitiva.

“Las PASO se tienen que discutir y los candidatos en los partidos políticos, sobre todo para la formación de dirigentes políticos”, planteó.

Raúl Jalil defendió la aplicación del RIGI para garantizar estabilidad jurídica a los proyectos mineros de largo plazo (Infobae en Vivo)

Jalil también se refirió a Axel Kicillof, con quien mantuvo diferencias en cuestiones ambientales. Consultado sobre la posibilidad de recibir al gobernador bonaerense en Catamarca, respondió: “Es amigo, obvio”.

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En ese sentido, insistió en la necesidad de sostener el diálogo entre los distintos espacios políticos. “El presidente Milei con los gobernadores, y también hay que hablar con Kicillof y con todos”, expresó.

Jalil anunció la intervención de una escuela por un caso de acoso escolar

Sobre el final de la entrevista, el gobernador se refirió a un caso de acoso escolar que generó conmoción en Catamarca y cuestionamientos sobre la respuesta de las autoridades educativas y judiciales.

Jalil sostuvo que los hechos se arrastraban desde junio del año anterior y confirmó que la provincia intervino la institución educativa involucrada para revisar su actuación.

“Estamos interviniendo la escuela porque creo que ha cometido algunos errores”, afirmó. También contó que habló con el abuelo de la víctima y cuestionó la respuesta de los organismos responsables.

“Creo que la Justicia no actuó bien y la escuela tampoco actuó bien”, concluyó.

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