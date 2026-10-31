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El análisis de Franco Colapinto luego de terminar 16° en la segunda práctica del GP de México de la F1: “Hay mucho por mejorar”

El piloto de Alpine habló de su rendimiento en el arranque de este fin de semana en el Autódromo Hermanos Rodríguez

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Franco Colapinto retomó la actividad en la segunda práctica libre del viernes previa al Gran Premio de México de la Fórmula 1. El piloto de Alpine finalizó el ensayo en el 16° lugar, mientras que su compañero Pierre Gasly terminó octavo y dio certezas de que la escudería puede pelear por meterse en el Top 10 en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

Al término de la jornada, Colapinto brindó su testimonio a ESPN, en el que analizó su desempeño con vistas a la tercera práctica y la clasificación de este sábado. “No tan mal, creo que hay mucho por mejorar”, inició el pilarense de 23 años tras bajarse del monoplaza. Inició el día con neumáticos medios, en busca de sentirse cómodo con el auto y buscar su mejor registro al principio. Por último, cerró con la gama blanda y con carga de combustible en busca de analizar el ritmo de carrera.

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Vale mencionar que no participó de la primera práctica libre porque Alpine cedió su A526 al italiano Gabriele Mini para cumplir con la norma que obliga a los equipos a dar rodaje a pilotos novatos. El italiano de 21 años completó 20 vueltas y terminó 14° con 1:19.946, mientras que Pierre Gasly fue sexto y resultó 0.736 más rápido; la sesión la lideró Charles Leclerc con Ferrari, con un tiempo de 1:18.128. El monegasco volvió a imponerse en la FP2 a más de una décima de Lando Norris (McLaren) y George Russell (Mercedes).

“Perdí mucho en una curva en la parte del estadio, así que tengo mucho por ganar ahí. Fui encontrando de a poco cosas en el auto y en la pista que me ayudaron un poco, pero hay mucho por trabajar para mañana”, declaró Franco Colapinto, quien busca dejar atrás la racha negativa de cuatro abandonos en cinco carreras.

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Por último, el ex hombre de Williams se mostró enfocado en este fin de semana en uno de los circuitos que más le gustan de todo el calendario: “Hoy a la noche va a ser importante para entender un par de cositas y dar un paso, pero hay lugares claros para mejorar, veremos qué hay que hacer para mañana”.

*El resumen de las dos primeras prácticas en México

En la previa a este Gran Premio, ya había anticipado que Alpine dejó de destinar recursos a nuevas mejoras para el monoplaza con el que compite esta temporada. La escudería optó por reorientar el trabajo hacia el proyecto de 2027, cuando la categoría aplicará un nuevo reglamento técnico. “Estamos enfocando el auto en el desarrollo para el 2027. Este año ya no lo vamos a seguir mejorando”, precisó el argentino. Según explicó, el team ya analiza alternativas para buscar una evolución en su rendimiento durante el próximo campeonato. “Hay un par de ideas para dar un salto y hay gente que está pensando y está yendo en una buena dirección”, afirmó Colapinto.

El GP de México 2026 se disputará el domingo 1° de noviembre en el Autódromo Hermanos Rodríguez, un circuito de 4.304 kilómetros y 17 curvas situado a más de 2.200 metros de altitud, una condición que reduce la carga aerodinámica y exige atención a la refrigeración de los autos y los frenos. La competencia tendrá formato tradicional, sin carrera sprint: después de las prácticas del viernes y la tercera sesión del sábado, la clasificación será también en jornada sabatina (desde las 18 hora argentina), mientras que la carrera principal será el domingo a partir de las 17, a 71 vueltas.

La fecha tendrá como focos el posible título de Andrea Kimi Antonelli y la carrera número 300 de Sergio Checo Pérez, que será ante su público.

DÍAS Y HORARIOS DE LA ACTIVIDAD DE FRANCO COLAPINTO EN LA FÓRMULA 1

Viernes 30 de octubre

Práctica libre 2: 19.00 (Argentina) / 16.00 (México)

Sábado 31 de octubre

Práctica libre 3: 14.30 (Argentina) / 11.30 (México)

Clasificación: 18.00 (Argentina) / 15.00 (México)

Domingo 1 de noviembre

Carrera a 71 vueltas: 17.00 (Argentina) / 14.00 (México)

TV: Fox Sports (Argentina) / Disney+ (Sudamérica) / DAZN (España) / F1TV

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