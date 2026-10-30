El contundente descargo de Sebastián Graviotto contra Malena Pichot tras los cuestionamientos a su paternidad

Sebastián Graviotto respondió con un fuerte video tras escuchar a Malena Pichot y sus compañeras de programa cuestionar el rol de un padre ante un posteo en las redes

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Tras las críticas de Malena Pichot por un video en el que se cuestionó su rol como padre y una supuesta falta de involucramiento en la crianza de sus hijos, Sebastián Graviotto, ex de Juana Repetto, respondió en redes sociales con un extenso y contundente descargo. El músico rechazó las interpretaciones sobre su vida familiar y defendió la organización que mantiene con la madre de sus hijos.

La discusión se originó luego de que Pichot y sus compañeras comentaran el contenido en su programa. “¿Cómo va a subir una cosa en la que él se relaja y disfruta mientras todas las madres están luchando con los hijos?”, planteó la conductora durante el ciclo.

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Graviotto publicó entonces un extenso descargo en redes sociales. Allí rechazó las conclusiones que, según sostuvo, se hicieron sobre su paternidad a partir de unas imágenes. “Al final tanto feminismo para terminar midiendo cómo soy como padre por una remera y un sillón”, expresó.

El músico también desmintió que el video hubiera sido grabado durante unas vacaciones. “Estoy en mi casa, no estoy en la playa. Vieron agua atrás y me inventaron vacaciones, abandono y una organización familiar”, afirmó.

Sebastián Graviotto respondió a Malena Pichot tras las críticas por su rol como padre

Sobre el cuestionamiento relacionado con sus hijos, Graviotto planteó que no se conocían las circunstancias del día en que realizó la filmación. “¿Ustedes saben dónde estaban mis hijos? ¿Qué hice yo ese día? ¿Con quién estaban mis hijos?”, preguntó.

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Además, explicó que se trataba de una acción publicitaria para una aspiradora y señaló que el material tenía un tono humorístico. “Ni siquiera lo vieron hasta el final. Para indignarse parece que no necesitan saber mucho”, sostuvo.

El ex de Repetto apuntó contra la idea de que un padre que se muestra distendido necesariamente se desentiende de las tareas de cuidado. “¿Un padre descansado es automáticamente un padre que no se ocupa? ¿Tengo que salir agotado, cansado y con cara de culpa para que me aprueben una historia?”, cuestionó.

En ese sentido, consideró que esa mirada reproduce estereotipos sobre los roles familiares. “Ven a un padre tranquilo y suponen que hay una mujer haciéndose cargo de todo. Después se burlan porque estoy ordenando mi casa. ¿En qué quedamos?”, señaló.

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Sebastián Graviotto rechazó las interpretaciones sobre su vida familiar y publicó un descargo en sus redes sociales

Graviotto también se refirió a la dinámica que mantiene con la madre de sus hijos y aseguró que su actividad profesional requiere coordinación previa. “Me dedico a esto hace 15 años. Todo requiere una organización que está lejos de usarlo como una excusa para borrarse”, explicó.

Según dijo, la comunicación dentro de una pareja permite que ambas partes conozcan de antemano las condiciones laborales y puedan decidir cómo organizarse. “Agarran esa conversación y la transforman en ‘yo avisé, me lavo las manos’. Cuando alguien trata de comunicar cómo es su vida, lo usan de remate”, cuestionó.

En el tramo final de su descargo, Graviotto acusó a Pichot de aplicar prejuicios machistas al evaluar su contenido. “Ser feminista no te vuelve inmune a reproducir prejuicios machistas”, afirmó, y sostuvo que juzgar su paternidad a partir de un video publicitario fue “una falta de respeto total”.

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Sebastián Graviotto aclaró su postura tras los dichos de Juana Repetto sobre la crianza de sus hijos (Video: Puro Show, Eltrece)

A comienzos de octubre, Sebastián Graviotto ya había respondido a las críticas vinculadas con su presencia en la crianza de sus hijos, esta vez a raíz de declaraciones públicas de Juana Repetto. En una entrevista con Puro Show, por Eltrece, el instructor de esquí explicó por qué pasa extensos períodos fuera de Buenos Aires y se refirió al vínculo que conserva con su expareja desde la separación.

La actriz había hablado sobre la dificultad de asumir gran parte de las tareas de cuidado de sus tres hijos cuando Graviotto trabaja en el sur del país o en Europa. Frente a los cuestionamientos que surgieron en redes sociales, él sostuvo que la relación privada que mantiene con Repetto no coincide con la que se expone públicamente. “Una cosa es lo que pasa acá en la tele y otra lo que pasa en nuestra privacidad. La verdad es que cuando hablo con ella nos cagamos de risa y me pregunta si voy a seguir yendo a los programas”, afirmó en el ciclo.

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También explicó que la decisión de bloquear a Repetto en redes sociales respondió a una cuestión personal vinculada con la ruptura y no modificó la comunicación cotidiana entre ambos. “Somos madre y padre y hablamos todos los días”, señaló. Según indicó, buscó sostener el vínculo con ella fuera de las plataformas digitales.

Sobre sus viajes por trabajo, Graviotto aseguró que su modalidad laboral era conocida desde el inicio de la relación. “Tengo 30 temporadas y son 15 años de trabajo. Es mi mayor ingreso y es con lo que mantengo a mis hijos”, expresó. Además, precisó que antes permanecía hasta seis meses en el exterior y que actualmente sus estadías se redujeron a dos meses.

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El instructor detalló que, mientras está fuera de Buenos Aires, conserva contacto diario con sus hijos por teléfono. A su vez, afirmó que dedica su tiempo a Belisario y Timoteo cuando está en la ciudad y que visita con frecuencia la casa de Repetto, ya que el menor tenía cuatro meses y todavía no podía llevárselo.