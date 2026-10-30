El mensaje de la pareja de Agustín Randazzo, el argentino que murió en el choque de trenes en España: “Descansa en paz mi amor”

Agustín Randazzo tenía 51 años, vivía en Madrid desde 2002 y viajaba por trabajo al momento del accidente

Guardar

Tras horas de incertidumbre, identificaron el cuerpo de Agustín Randazzo, el argentino que estaba desaparecido desde el choque de dos trenes en España. Su pareja confirmó la muerte en redes sociales junto a un mensaje de despedida: “Descansa en paz, mi amor. Te amo”.

Agustín Randazzo viajaba en el vagón número 8 de una formación que cubría el trayecto entre Madrid y Sevilla. El cuerpo del argentino fue encontrado luego de un operativo de identificación de las víctimas del siniestro.

PUBLICIDAD

Al comunicar lo sucedido, Sergi, su pareja, agradeció el acompañamiento que recibió durante la búsqueda y confirmó la muerte de Randazzo: “Muchísimas gracias por todo el apoyo y toda la información que me habéis aportado. Las noticias son ciertas, lamentablemente Agustín no se encuentra entre nosotros”.

La publicación puso fin a una búsqueda que había comenzado poco después del accidente ferroviario. Randazzo había sido reportado como desaparecido por sus familiares y amigos, que durante varias horas no lograron establecer contacto con él ni obtener precisiones sobre su estado.

La colisión involucró a un AVE de Renfe y una formación de la empresa Iryo (REUTERS/Ana Beltran)

Antes de que se confirmara su muerte, Sergi había recurrido a las redes sociales para pedir ayuda en la búsqueda de Randazzo. “Llevo varias horas sin saber nada de mi pareja. Estaba viajando de Madrid a Sevilla en el AVE accidentado, en el vagón n.º 8. Ni familiares ni amigos sabemos nada al respecto de su estado. Por favor, ayuda. Se llama Agustín Randazzo”, expresó la pareja.

PUBLICIDAD

A medida que avanzaban las horas, el entorno del argentino recorrió hospitales y dependencias policiales en busca de información. La falta de respuestas oficiales profundizó la preocupación de sus allegados, que intentaban reconstruir qué había ocurrido después de la colisión.

La investigación busca determinar qué ocurrió luego de una incidencia en el sistema de seguridad ferroviaria LZB (REUTERS/Violeta Santos Moura)

El hermano de Randazzo, Jorge, se presentó ante la Policía de Madrid para formalizar la denuncia por desaparición y entregar muestras de ADN que permitieran colaborar con la identificación de víctimas. Luego, se trasladó hacia la zona de Toledo para consultar en los centros de salud a los que habían sido derivados los heridos.

Sergi también había señalado que existía un registro de atención médica a nombre de Agustín, aunque no lograban determinar en qué lugar se encontraba ni cuál era su condición. “Sabemos ahora mismo que le atendieron en atención primaria por la zona, pero estamos llamando desesperados y no nos atiende absolutamente nadie”, había publicado.

PUBLICIDAD

El diseñador Roberto Piazza, amigo de Randazzo, contó que durante la búsqueda mantenían la expectativa de encontrarlo con vida. “Estaba convencido de que lo iban a encontrar en algún hospital de algún pueblo cercano”, afirmó en diálogo con TN.

Quién era Agustín Randazzo

Agustín Randazzo era oriundo de la Ciudad de Buenos Aires, pero se había radicado en España en 2002. Vivía en Madrid y trabajaba en una empresa de comunicaciones, dentro del área de gestión comercial. El trayecto entre Madrid y Sevilla formaba parte de sus viajes laborales habituales.

Randazzo fue hallado muerto tras horas de búsqueda por parte de sus familiares y amigos

Piazza, quien lo conocía desde aproximadamente 2017, lo describió como una persona cercana y generosa. “Siempre nos ayudó y siempre fue un carácter maravilloso. Estaba trabajando muy bien”, expresó.

PUBLICIDAD

El accidente también provocó la muerte de Ana Martina Conte Grand, una joven de 32 años oriunda de San Juan. La mujer viajaba junto a su hermano Jeremías, quien resultó herido y fue trasladado al Hospital de Toledo.

Conte Grand había viajado a España junto a sus padres para conocer a su sobrino recién nacido. Residía en San Juan, donde trabajaba como podóloga, mientras que Jeremías vivía desde hacía años en España y se desempeñaba como biólogo molecular.

Peritos y agentes de seguridad trabajaron en la zona para reconstruir la secuencia del choque (EFE/ J.J.Guillen)

El choque involucró a dos formaciones que circulaban por la línea Madrid-Sevilla, en la provincia de Toledo. El operativo posterior incluyó la asistencia a los sobrevivientes, el traslado de heridos a distintos hospitales y el trabajo de identificación de las víctimas fatales.

PUBLICIDAD

La investigación sobre el accidente continúa bajo la órbita de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF). Entre los elementos bajo análisis figura una incidencia registrada horas antes en el sistema LZB, un mecanismo de seguridad que permite la comunicación entre la infraestructura ferroviaria y los trenes, además de supervisar las condiciones de circulación.

Las pesquisas deberán determinar qué instrucciones recibieron los maquinistas, qué decisiones se tomaron desde el centro de control y si se cumplieron los protocolos previstos antes de la colisión. Por el momento, las causas y eventuales responsabilidades no fueron establecidas de manera definitiva.

PUBLICIDAD