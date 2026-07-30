Arnold Schwarzenegger cumple 79 años: cómo adapta su entrenamiento y dieta para mantenerse activo

Arnold Schwarzenegger afirma que el ejercicio no tiene una meta final y que presentarse ya es una victoria (@schwarzenegger)

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Arnold Schwarzenegger cumple este jueves 79 años. Su mejor defensa contra el deterioro físico no consiste en buscar hazañas propias de la juventud, sino en mantenerse activo cada día, una convicción que mantiene tras cirugías en el hombro y el corazón, un reemplazo de cadera y casi seis décadas de entrenamiento.

Esa idea se apoya en una rutina muy distinta de la que lo llevó a dominar el culturismo. El actor conocido por la saga de Terminator dejó atrás las cargas máximas, el impacto alto y las sesiones pensadas para la apariencia, y reorganizó su entrenamiento alrededor de la movilidad, la recuperación y la posibilidad de volver al gimnasio al día siguiente.

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En un ensayo personal publicado este mes en el semanario Newsweek, el exfisicoculturista resumió: “El ejercicio no tiene una meta final. Algunos días, presentarse ya es una victoria”. La frase resume el cambio de criterio de quien, durante su etapa competitiva, asoció la fuerza con la intensidad extrema. A lo largo de su carrera obtuvo 13 títulos mundiales, pero con el tiempo pasó a valorar la adaptación y la constancia por encima del esfuerzo máximo.

El exgobernador de California plantea que la movilidad conserva la independencia en la vejez y evita una vida más limitada (@schwarzenegger)

Su regla para envejecer bien es no aceptar la inmovilidad

La respuesta que Schwarzenegger repite es directa: envejecer no obliga a reducir la vida cotidiana. En su planteo, conservar la movilidad permite decidir cuándo levantarse de una silla, subir escaleras o seguir el ritmo de la familia, y esa capacidad define la independencia en la vejez.

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“Creer que envejecer obliga a una vida más pequeña es un error”, señala. También adopta como guía una máxima de Theodore Roosevelt que traduce así: “Si te detienes, te oxidas”.

Schwarzenegger fue uno de los fisicoculturistas más famosos de la historia, ganando el título de Mr. Universo y Mr. Olympia en siete ocasiones

El actor y exgobernador de California atravesó en los últimos años varias intervenciones quirúrgicas. Después de las operaciones cardíacas, los médicos le recomendaron dejar de levantar grandes cargas, una indicación que lo obligó a modificar por completo el modo en que entrenaba.

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Cuando volvió al gimnasio, lo hizo con pesos mucho menores y con otra velocidad. “Movimientos que había repetido durante décadas ahora requerían más atención y calma”, relató.

Hoy su rutina privilegia menos peso, más repeticiones y descansos más cortos para sostener la intensidad sin sobrecargar el cuerpo. También reemplazó las corridas en la playa por salidas en bicicleta y redujo el esquí a medio día.

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A diferencia de años atrás, su rutina hoy combina más repeticiones, descansos cortos, bicicleta y menos esquí para reducir la sobrecarga física

Ese rediseño parte de una diferencia que él mismo establece entre disciplina y terquedad. Su objetivo ya no es reproducir el físico de sus 20 años, sino mantener la funcionalidad diaria para compartir tiempo con sus nietos y seguir haciendo las actividades que considera valiosas.

La proteína sigue en el centro de su dieta

En paralelo con su defensa del entrenamiento diario, Schwarzenegger mantiene una posición firme sobre la alimentación. En su boletín Pump Club, citado por Men’s Health, aseguró que “la proteína es una piedra angular de la nutrición del culturismo”.

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El siete veces Mister Olympia sigue priorizando el consumo de proteínas, aunque en los últimos años se inclinó más por fuentes vegetales. Su argumento es que una ingesta alta en atletas naturales favorece la recuperación muscular y no ha demostrado causar agrandamiento de órganos en personas sanas.

Las cirugías en el corazón, el hombro y la cadera llevaron a Schwarzenegger a entrenar con menos peso y más atención (@schwarzenegger)

Un estudio que citó analizó a culturistas naturales, usuarios de esteroides y controles físicamente activos. Ambos grupos de culturistas consumían cantidades similares, muy por encima de 2,5 gramos por kilo por día, mientras que el grupo de control se ubicó cerca de 1,4 gramos por kilo por día.

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El dato central, según ese informe, es que el agrandamiento de órganos apareció solo entre quienes utilizaban sustancias para mejorar el rendimiento. “Los órganos de los culturistas naturales parecían casi idénticos a los de los controles recreativos activos, a pesar de comer aproximadamente el doble de proteínas”, sostuvo Schwarzenegger.

La constancia diaria es su medida de éxito

En su blog personal, el exgobernador explicó por qué sigue entrenando cada mañana pese a las molestias y limitaciones propias de la edad. “Consigo una victoria cada día”, escribió, y añadió: “No hay línea de meta; simplemente sigues adelante. Semana tras semana. Victoria tras victoria. Eso no es una transformación de seis semanas. Eso es una transformación de vida”.

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La proteína sigue en el centro de la dieta de Schwarzenegger, que ahora prioriza más fuentes vegetales para favorecer la recuperación muscular (REUTERS/Mario Anzuoni)

La lógica de esa rutina también aparece en la aplicación Pump Club, donde orienta a personas de distintas edades. Allí destacó el caso de un usuario que acaba de cumplir 100 años y observó la evolución de personas de 60 y 70 que empezaron sin poder hacer una sentadilla y terminaron compitiendo en pruebas de levantamiento de potencia.