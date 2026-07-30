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Una gala con complot, sanciones y votos anulados en Gran Hermano: así quedó la placa de nominados

La gala de este miércoles sacudió la casa con sanciones por acuerdos prohibidos, una advertencia y una lista extensa de participantes en riesgo de irse

Gran Hermano anuló nominaciones por complot, voto cantado y acuerdos previos en la semana 23 de Generación Dorada (Video: GH, Telefe)
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La semana 23 de Gran Hermano: Generación Dorada (Telefe) arrancó con intervención directa de la voz de GH antes de que los participantes pusieran un pie en el confesionario. El reality detectó múltiples irregularidades (complot, voto cantado y acuerdos previos entre jugadores) y anuló varias nominaciones antes de conformar una placa de nueve participantes en riesgo de eliminación. La gala de este miércoles 29 de julio fue la más agitada de la temporada en materia reglamentaria, y el conductor Santiago del Moro tuvo que explicar en vivo cada una de las situaciones que motivaron las sanciones.

El primer anuncio llegó antes del inicio de las votaciones. Gran Hermano tomó la palabra y fue directo: “Todas aquellas nominaciones viciadas de irregularidades fueron anuladas”. A eso sumó una sanción económica colectiva: esta semana, los participantes jugarán por el 50% del presupuesto habitual. Si pierden la prueba semanal, ese porcentaje caerá al 25%. El mensaje cerró con una advertencia. “Espero que jueguen limpio y no recurran a actitudes anti reglamentarias. Por favor, no me obliguen a tomar medidas más severas”, sentenció el Big.

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Del Moro detalló luego los tres frentes que desencadenaron las sanciones. El primero involucró a Matías Hanssen, quien había ejecutado una nominación espontánea apuntando a Steffany “Campanita” Pereira y a Yisela “Yipio” Pintos, pero sus votos fueron anulados porque había hecho comentarios en código para revelar a quiénes pensaba votar. El segundo frente comprometió a Solange Abraham y a Cinzia Francischiello, quienes habían acordado entre ellas ir contra Campanita: los votos de Sol quedaron completamente anulados, mientras que a Cinzia solo le invalidaron el voto destinado a la paraguaya-brasileña, manteniéndose sus 2 puntos contra Luana Fernández. El tercer caso fue el de la propia Campanita, cuyo voto contra Sol fue anulado por haber hablado previamente del tema con Yanina Zilli.

La gala de nominación de Gran Hermano dejó una placa de nueve participantes tras las sanciones explicadas por Santiago del Moro
La gala de nominación de Gran Hermano dejó una placa de nueve participantes tras las sanciones explicadas por Santiago del Moro

A eso se sumó otro antecedente: el martes, el teléfono de la casa había sonado y lo atendió Zilli. La llamada trajo una doble consecuencia para ella: no podría nominar esa semana y, además, debía elegir a otro participante para inhabilitarlo también. Zilli eligió a Selva Pérez Piotti, quien tampoco pudo votar.

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Con ese mapa de sanciones, las votaciones que sí contaron dibujaron una placa amplia. Charlotte Caniggia destinó 2 puntos a Sol y 1 a Zilli. Jennifer “Pincoya” Torres fue con 2 contra Hanssen y 1 contra Campanita. Emmanuel Vich apuntó con 2 a Mariela Prieto y 1 a Alejandra Majluf. Yipio votó 2 a Hanssen y 1 a Majluf. Mariela distribuyó 2 a Majluf y 1 a Hanssen. Juliana “Tini” Díaz puso 2 contra Juan “Juanicar” Caruso y 1 contra Campanita. Juan Pablo “Devi” De Vigili eligió 2 para Majluf y 1 para Campanita. Ariel “Big Ari” Ansaldo fue con 2 a Zilli y 1 a Charlotte. Juanicar votó 2 a Sol y 1 a Hanssen. Luana eligió 2 para Campanita y 1 para Yipio. Majluf apuntó 2 a Juanicar y 1 a Tamara Paganini. Tamara cerró con 2 a Cinzia y 1 a Majluf.

La placa final quedó integrada por nueve participantes: Alejandra Majluf, Matías Hanssen, Steffany “Campanita” Pereira, Solange Abraham, Juan “Juanicar” Caruso, Yanina Zilli, Cinzia Francischiello, Luana Fernández y Mariela Prieto. Se trata de una placa totalmente negativa, lo que significa que el lunes 3 de agosto uno de ellos abandonará la casa. Pincoya, Tamara, Yipio y Charlotte quedaron a salvo por esta semana.

La placa final de nominados en Gran Hermano quedó integrada por Majluf, Hanssen, Campanita, Sol, Juanicar, Zilli, Cinzia, Luana y Mariela
La placa final de nominados en Gran Hermano quedó integrada por Majluf, Hanssen, Campanita, Sol, Juanicar, Zilli, Cinzia, Luana y Mariela

La amplitud de la placa —nueve de los quince participantes activos— refleja el nivel de fragmentación del juego a cinco meses de iniciada la edición. Los acuerdos previos que motivaron las sanciones muestran que varios jugadores intentaron coordinar estrategias antes de entrar al confesionario, algo que el reglamento prohíbe de manera explícita. La producción ya había advertido en semanas anteriores sobre este tipo de conductas, pero esta fue la primera vez que las consecuencias llegaron con tal contundencia: votos anulados, presupuesto recortado y una placa que alcanzó a más de la mitad del plantel activo.

La votación del público para definir quién abandona la casa estará abierta hasta el lunes, cuando la gala de eliminación revelará el nombre del próximo expulsado de Gran Hermano Generación Dorada.

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