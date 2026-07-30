Juana Repetto mostró su táctica para entretener a su hijo mientras ella se baña: “Panam al desnudo”

Juana Repetto compartió en Instagram la táctica que usa para entretener a su hijo mientras se baña y canta canciones de Panam desde la ducha (Video: Instagram)

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Juana Repetto encontró la solución a uno de los dilemas más cotidianos de la maternidad reciente: cómo darse una ducha con un bebé en casa. La actriz y conductora lo resolvió a su manera y no dudó en compartirlo con sus seguidores de Instagram: se puso a cantar canciones de Panam desde la ducha, con la puerta abierta, mientras su bebé la escuchaba desde la cuna.

“Yo acá haciendo el show de Panam naked (desnuda) para poder bañarme, ¿alguien más en la sala de que haga perfos mientras se baña?”, escribió Repetto en el epígrafe de la publicación, con el humor que la caracteriza. El video mostraba al bebé en su cuna, sonriente y entretenido, mientras desde el fondo se escuchaba la voz de su madre entonando el clásico “Chiqui Pin Pin Pan”. La imagen del bebé con su muñeco de peluche, ajeno a cualquier preocupación, contrastó con la de Repetto asomando la cara mojada desde la ducha para verificar que todo estuviera bien.

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La publicación disparó una conversación en los comentarios que fue más allá del momento gracioso. Decenas de madres respondieron con sus propias versiones del mismo recurso: canciones infantiles cantadas a los gritos desde el baño, juguetes estratégicamente ubicados, puertas abiertas y oídos atentos. Una de las respuestas más destacadas, fue la de una usuaria que contó que su abuela —quien la crió ante la ausencia de su madre— le cantaba tangos desde una silla ortopédica. El hilo de comentarios se convirtió en un espacio de reconocimiento mutuo entre mujeres que crían en condiciones diversas y con los recursos que tienen a mano.

La publicación de Juana Repetto abrió una conversación sobre maternidad, con madres que contaron cómo entretienen a sus hijos mientras se bañan

“El mejor equipo del mundo mundial”, “qué hermosura es tu bebé”, “¡sos muy capa, nena! Te admiro la verdad, el día a día sola la verdad es admirable”, “lo hacía hasta que empezó a caminar y ya no se quiere quedar mirando el show de mamá” y “todas fuimos o somos vos, Juana, en algún momento”, fueron algunos de los comentarios de las madres que se sintieron identificadas con el video posteado por la actriz.

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La influencer es madre de tres hijos. El mayor, Toribio, nació en 2016; el segundo, Belisario, en 2020; y el más pequeño llegó a principios de 2026. Desde el nacimiento de su tercer hijo, la actriz mantuvo su costumbre de compartir en redes el proceso de la maternidad con una franqueza que la distingue de otras figuras públicas. Meses atrás, publicó una imagen frente al espejo en la que mostró cómo lucía su cuerpo a cuatro meses del parto, acompañada de un texto en el que reconoció que le costó animarse a esa exposición. “Así se ven algunos cuerpos post parto, me cuesta mostrar esto, pero es parte del proceso”, escribió entonces.

Juana Repetto, madre de tres hijos, mantiene en redes sociales una exposición directa de su maternidad desde el nacimiento de su tercer bebé

En aquella publicación, también habló de la relación que mantiene con su propia imagen y de cómo su historia personal —marcada por dificultades vinculadas al cuerpo desde la infancia— incide en el modo en que vive el postparto. “Hoy no me siento del todo feliz, supongo que tiene que ver con la herida que arrastro por haber sufrido tanto de chica en relación a mi cuerpo, pero me siento encaminada”, escribió, en una de las frases que más circularon entre sus seguidoras.

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La actriz también detalló en esa ocasión las medidas que tomó para acompañar el proceso: buscó ayuda profesional durante una consulta médica de rutina y se sumó a un grupo de trabajo sobre hábitos alimenticios. “No estaba pudiendo sola y fui a buscar ayuda”, admitió con la misma apertura que aplica a todos los aspectos de su maternidad pública. Esos cambios le permitieron retomar una rutina más organizada y sentirse, de a poco, más cerca de su propio eje.