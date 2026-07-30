Celeste Cid sorprendió con un cambio de look que recordó a su icónico personaje en Resistiré: “Me pusieron coqueta”

Celeste Cid publicó en Instagram un look con pelo corto que recordó a su corte icónico de Resistiré

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Una foto en un pasillo, un top negro strapless, el pelo muy corto con ondas marcadas y una imagen de Betty Boop en la siguiente diapositiva. Esa fue la secuencia que Celeste Cid publicó en su cuenta de Instagram y que despertó de inmediato la comparación con su look en la telenovela Resistiré (2003), donde a los 18 años interpretó a Julia Malaguer con un pixie desmechado que se convirtió en una de las imágenes más recordadas de la televisión argentina de esa época.

“Un poco del back de hoy donde Bettina Frumboli y Mauro de Brito me pusieron coqueta”, escribió la actriz, con un emoji de piruleta. El equipo detrás del look incluyó también el vestido, de la diseñadora Natalia Antolin, y la fotografía a cargo de Mika Visconti.

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La elección de incluir la imagen de Betty Boop como segunda foto de la publicación no fue casual: el personaje animado tiene exactamente las mismas características que marcaron el look de Cid en Resistiré —pelo negro muy corto con bucle lateral, ojos grandes y expresión intensa— y la actriz lo usó como guiño explícito a esa conexión visual.

La imagen de Betty Boop en el post de Celeste Cid reforzó la referencia visual con el look que popularizó en Resistiré

La comparación con Resistiré surgió por el pixie oscuro que Celeste Cid llevó como Julia Malaguer en la telenovela de 2003

El corte pixie que Cid lució en la telenovela tiene una historia propia. La actriz reveló en su momento que en esa época se lo retocaba ella misma con una maquinita de afeitar, un dato que refuerza el carácter descontracturado y personal de ese look. El personaje de Julia Malaguer quedó asociado a esa imagen de manera tan fuerte que, más de dos décadas después, cualquier variación de corte corto en Cid activa de inmediato la referencia. La publicación de esta semana volvió a encender ese vínculo, con comentarios que apuntaron directamente al parecido con aquella versión de 2003.

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Las reacciones en la sección de comentarios fueron inmediatas. “Todo te queda bien, preciosa”, escribió una usuaria; “La mujer más linda de Argentina”, sumaron; “La Betty Boop más linda”, le comentó otra seguidora; “No he visto mujer mas hermosa con cabello corto”, completaron en la sección.

Celeste Cid mostró el detrás de escena de su cambio de look y mencionó a Bettina Frumboli y Mauro de Brito en su publicación

Este nuevo look no es el primero que genera repercusión en los últimos meses. En abril Cid ya había sorprendido con otro cambio radical: eligió un tono naranja cobrizo con flequillo recto y corte descontracturado, y lo anunció con una frase que se viralizó de inmediato: “Pasaron cosas”. En aquella oportunidad, también compartió el proceso en tiempo real, con imágenes del estilista trabajando sobre su pelo y una atmósfera que sus seguidores describieron como espontánea y cercana.

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Hace pocas semanas, hubo otra transformación de la actriz, motivada por una apuesta futbolera. Cid había prometido cortarse el pelo si la Selección Argentina vencía a Cabo Verde, y cuando el resultado llegó, cumplió sin dudar. “¡Toca bancar!”, escribió entonces junto a las fotos del resultado, un tono oscuro y sofisticado que marcó el inicio de la etapa estética que ahora se consolida con este nuevo registro. La conversación con su estilista antes del partido —“Si gana Argentina, cortamos mañana”; “Ok. Este será el parámetro pues”— también formó parte de esa publicación y generó su propia ola de reacciones.

Celeste Cid apostó por un cambio de look tras la victoria de la Selección Argentina ante Cabo Verde

La secuencia de cambios de look que Cid acumula desde principios de año describe una actriz que usa la imagen como territorio de exploración y que no esquiva la exposición del proceso. Cada transformación fue documentada, compartida y comentada en tiempo real, con el mismo tono directo que caracteriza su presencia en redes. El regreso al pixie oscuro, con la referencia a Betty Boop como cierre de la publicación, reinstala la conexión con Julia Malaguer y con una estética que, más de veinte años después de Resistiré, sigue generando el mismo efecto en su audiencia.

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