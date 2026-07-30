Condenaron a uno de los coautores del crimen de un joven que fue asesinado a tiros en Santa Fe

El condenado recibió 12 años en calidad de coautor y todavía seguiría vigente la búsqueda de su cómplice

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Un hombre de 28 años, identificado como L. N. C., fue condenado a 12 años de prisión luego de haber sido considerado como coautor del homicidio de Lucas Ariel Martínez, un joven que fue asesinado a disparos cuando circulaba en moto por la ciudad de Santa Fe.

La sentencia fue dictada por unanimidad por los jueces Leandro Lazzarini, Gustavo Urdiales y Héctor Aiello, quienes consideraron al acusado como coautor del delito de homicidio calificado por el empleo de arma de fuego. La misma se dio a conocer a casi tres años y medio del asesinato.

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De acuerdo con el Ministerio Público de la Acusación (MPA) de Santa Fe, el homicidio se produjo alrededor de las 23:30 horas del viernes 10 de marzo de 2023. En ese momento, la víctima circulaba en una motocicleta por la Avenida Peñaloza cuando fue atacada por L. N. C., quien viajaba como acompañante en otra moto.

Al momento de reconstruir el episodio ante los jueces, el fiscal Andrés Marchi detalló que en las inmediaciones de la intersección con calle Espora, el ahora condenado efectuó al menos tres disparos contra la víctima con el objetivo de quitarle la vida.

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La zona en donde fue baleada la víctima

Como consecuencia del ataque, Martínez recibió el impacto de varios proyectiles, cayó del vehículo y quedó tendido en la vía pública. Posteriormente, fue trasladado a un hospital, donde murió horas después a raíz de la gravedad de las heridas.

Después de que se abriera una investigación por el crimen, el jueves 20 de julio de 2023 se logró la captura de L. N. C., tras diversas diligencias. Desde ese momento, el acusado permaneció con prisión preventiva hasta la finalización del juicio. No obstante, hasta el día de hoy, el conductor del vehículo no pudo ser identificado y continúa en libertad.

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Tras haberse conocido la sentencia, el fiscal Andrés Marchi expresó: “Valoramos que se haya considerado acreditada la atribución delictiva que realizamos”. Asimismo, señaló que esperarán los fundamentos del fallo para analizar las motivaciones, en especial el monto de la pena impuesta.

Asesinaron a un barra de Colón de Santa Fe y atacaron la casa del presunto responsable

Leandro Fuentes, un barra del club Colón de Santa Fe de 29 años conocido como “El Tucumano”, fue asesinado la semana pasada de varios disparos mientras conducía por una calle de la capital provincial. El crimen desencadenó ataques armados y un intento de incendio contra la casa del presunto responsable, lo que aumentó la preocupación de las autoridades por una posible escalada de violencia en la región.

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Según confirmaron fuentes judiciales a Infobae, Fuentes fue atacado en el barrio Centenario mientras circulaba en un Suzuki Fun. El homicidio se produjo alrededor de las 12:37 horas del 23 de julio en la intersección de Vera Mujica y Bolívar.

Tras los disparos, el joven perdió el control del vehículo y chocó contra un Volkswagen estacionado. Inicialmente, la Policía fue alertada por un accidente de tránsito, pero al llegar al lugar constató que el automóvil presentaba dos impactos de arma de fuego: uno se encontraba en la puerta del conductor y el otro en la parte trasera.

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Tras confirmarse la muerte de Fuentes, se denunciaron ataques en la vivienda que estaría ligada a uno de los atacantes

Una mujer trasladó a la víctima en un vehículo particular al Hospital José María Cullen, donde ingresó con una herida de bala en la zona lumbar y la espalda. Primero fue internado en la sala de shockroom y posteriormente derivado a quirófano, pero murió alrededor de las 14.

En el operativo participaron efectivos de la Estación Sur y el Destacamento Cullen. La investigación quedó a cargo del fiscal Estanislao Giavedoni. El personal policial informó que en el lugar no se hallaron vainas servidas, y hasta el momento no se identificó a los autores de los disparos. No obstante, indicaron que seguirían trabajando para esclarecer el homicidio y dar con los responsables.

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Horas después del asesinato, la casa de uno de los presuntos autores fue atacada a balazos y luego se intentó prenderle fuego en calle O’Higgins al 3400, también en barrio Centenario. El padre del sospechoso denunció dos ataques armados: uno por la tarde y otro por la noche, que dejaron varios impactos de bala en el frente de la vivienda.

Durante la madrugada, el padre de uno de los sospechosos denunció que intentaron prender fuego la casa

En esta segunda escena, la Policía de Investigaciones (PDI) y peritos balísticos levantaron 11 vainas servidas en el lugar, con intervención de la fiscal de homicidios Dra. Belén Abigail. Durante la madrugada, el padre volvió a alertar al 911 al escuchar un fuerte ruido y observar humo en la puerta. Logró sofocar las llamas antes de que el fuego se propagara.

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A raíz de esto, las autoridades manifestaron preocupación por una posible ola de venganzas en el marco del enfrentamiento interno en la barra de Colón. De hecho, la tensión obligó a considerar de alto riesgo el partido que el equipo sabalero disputará ante Chaco For Ever por una nueva fecha de la Primera Nacional, lo que activó el refuerzo de los operativos policiales en la ciudad.