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La razón por la que los lavabos tienen un agujero cerca del borde y casi nadie lo sabe

Este pequeño orificio, presente en la mayoría de los modelos modernos, cumple una función de seguridad que los especialistas en plomería consideran esencial para proteger la vivienda de daños silenciosos

Mujer con delantal y jersey lava tabla de cortar de plástico blanca en fregadero de metal con esponja, agua y jabón, cerca de una ventana.
En la imagen, el rebosadero del lavabo actúa como una vía secundaria de escape para el agua en caso de taponamientos o descuidos, evitando que el líquido alcance el borde y se derrame al suelo - (Imagen Ilustrativa Infobae)
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El rebosadero del lavabo es un elemento fundamental que contribuye a la seguridad y al buen funcionamiento de la plomería doméstica, aunque muchas personas lo pasan por alto. Este pequeño orificio, ubicado cerca del borde de la mayoría de los lavabos modernos, se encarga de ofrecer una vía de escape para el exceso de agua, protegiendo así pisos, paredes y muebles del baño ante posibles desbordamientos.

¿Para qué sirve el rebosadero del lavabo?

La función principal del rebosadero es actuar como una salida secundaria para el agua cuando el nivel sube demasiado, ya sea por un olvido que deja el grifo abierto o por un taponamiento en el desagüe principal. Según expertos citados por la Plumbing Manufacturers International (PMI), este agujero “permite que el agua excedente fluya directamente al sistema de drenaje antes de que alcance el borde del lavabo y se derrame al suelo”. Gracias a este diseño, se reduce el riesgo de inundaciones accidentales que pueden causar daños importantes en la vivienda.

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La National Association of Home Builders (NAHB) señala que el rebosadero representa una medida de seguridad clave ante descuidos cotidianos. Si este orificio no existiera, el riesgo de filtraciones y daños estructurales aumentaría significativamente, ya que el agua podría desbordarse y afectar la integridad de pisos, paredes y muebles. Además, el rebosadero ayuda a aliviar la presión interna en el sistema de desagüe, lo que favorece un flujo constante y evita la acumulación de agua estancada.

Infografía que muestra dos lavabos sin rebosadero desbordados y dos lavabos con rebosadero o vacíos, con textos e iconos explicativos.
El rebosadero, apreciable como un pequeño orificio en la parte superior del lavabo, está diseñado para canalizar el agua excedente directamente al drenaje en situaciones de taponamiento o cuando el grifo queda abierto por descuido - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por su parte, la American Society of Plumbing Engineers (ASPE) destaca otro beneficio importante: el rebosadero previene la proliferación de bacterias y hongos al evitar que el agua permanezca estancada en el recipiente. Un representante de la organización explicó que “el diseño promueve la evacuación rápida del exceso de líquido, lo que favorece la higiene y minimiza el desarrollo de olores desagradables”.

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Ventajas para la seguridad y la higiene del hogar

La presencia de un rebosadero resulta esencial no solo para evitar inundaciones, sino también para mantener condiciones higiénicas óptimas en el baño. El agua estancada puede convertirse en un foco de bacterias, hongos y malos olores, por lo que la correcta evacuación del líquido contribuye a preservar la salubridad del ambiente. Además, en situaciones de emergencia, el rebosadero puede hacer la diferencia entre un incidente menor y un daño costoso en la vivienda.

Especialistas de la PMI, la ASPE y la NAHB coinciden en que los lavabos equipados con rebosadero cumplen con normativas de seguridad más estrictas y, en muchos casos, son preferidos en inspecciones inmobiliarias o en tasaciones de viviendas.

Mantenimiento y limpieza del rebosadero

Un lavabo blanco con un grifo metálico abierto. Agua cae del grifo al desagüe y sale por el orificio de rebose lateral en la parte superior.
El rebosadero, presente en la mayoría de los lavabos modernos, representa una solución sencilla pero eficaz para prevenir inundaciones en el baño. Su presencia permite que el agua excedente se dirija directamente al sistema de drenaje - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para que el rebosadero cumpla su función, es importante realizar un mantenimiento regular. Fontaneros recomiendan comprobar que el orificio no esté obstruido por residuos de jabón, cabello o polvo. Un rebosadero bloqueado pierde su capacidad de desagüe rápido, lo que puede dejar a la vivienda sin esta protección adicional.

Los especialistas sugieren limpiar el agujero con cepillos finos y productos desinfectantes suaves. En caso de obstrucciones severas, pueden emplearse soluciones de vinagre y bicarbonato. El personal de la NAHB recomienda realizar una inspección visual cada cierto tiempo para detectar acumulaciones y evitar problemas mayores.

Además, al realizar remodelaciones o sustituir lavabos, la recomendación es elegir siempre modelos que incluyan este sistema, ya que su ausencia puede influir en el cumplimiento de normativas de seguridad y en la valoración de la vivienda.

Un elemento clave en la ingeniería doméstica

El rebosadero es mucho más que un detalle decorativo: es un componente esencial del diseño moderno del baño, respaldado por décadas de experiencia en ingeniería y plomería en Estados Unidos. Su correcta presencia y mantenimiento ofrecen seguridad, higiene y tranquilidad a los usuarios, consolidándose como una de las soluciones más eficaces para prevenir incidentes domésticos relacionados con el agua.

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