Crimen y Justicia
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Un hombre abusó de una adolecente que estaba bajo su cuidado en Santa Fe y quedó detenido con prisión preventiva

La jueza Lorena Garini dispuso la medida a pedido de la fiscal Rafaela Florit, quien advirtió el riesgo de entorpecimiento probatorio mientras resta entrevistar a la víctima en cámara Gesell

Edificio de la Unidad Fiscal Rufino con paredes de ladrillo rojizo y sección superior blanca. Un cartel azul indica "Ministerio Público de la Acusación"
La sede de la Unidad Fiscal de Rufino, Santa Fe, ilustra el escenario judicial tras el dictado de prisión preventiva a un hombre por abuso sexual de una adolescente (Ministerio Público de Rufino, Santa Fe)
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Un hombre de 33 años, identificado por las iniciales G.A.P., permanece en prisión preventiva tras ser acusado de abuso sexual contra una adolescente en la localidad de San Gregorio, ubicada en el departamento General López en la provincia de Santa Fe.

La resolución fue adoptada por la jueza Lorena Garini, en respuesta a la solicitud de la fiscal Rafaela Florit, durante una audiencia celebrada en los tribunales de Rufino. El caso ha generado preocupación en la comunidad, dada la gravedad de los hechos y la cercanía entre el imputado y la víctima.

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De acuerdo con lo informado por el portal del Ministerio Público de la provincia de Santa Fe, la fiscal Florit subrayó la importancia de la decisión judicial, remarcando que, a pesar de la oposición del abogado defensor del acusado, la magistrada consideró los argumentos presentados por el Ministerio Público de la Acusación (MPA). Entre los factores determinantes para dictar la prisión preventiva, se destacó la necesidad de proteger la recolección de pruebas, dado que aún resta entrevistar a la víctima en cámara Gesell, un procedimiento clave en casos de abuso sexual que involucran a menores.

El episodio investigado tuvo lugar el viernes 10 de este mes en curso, alrededor de las 13:00, en una vivienda de San Gregorio que había sido prestada al imputado por un amigo. Según la información aportada por la Fiscalía, el propietario del inmueble no se hallaba presente en ese momento. G.A.P. se encontraba solo con la víctima —una adolescente que cursa la primera parte de la educación secundaria— y con un bebé familiar de ambos.

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De acuerdo con lo expuesto por Florit, el imputado se aprovechó de la situación de confianza, ya que tenía a su cargo el cuidado de la adolescente y del bebé. Fue en ese contexto en el que, según la investigación, se produjo el abuso sexual.

El episodio investigado tuvo lugar el viernes 10 de este mes en una vivienda de San Gregorio, Santa Fe (Cortesía: Periódico CLARIDAD)
El episodio investigado tuvo lugar el viernes 10 de este mes en una vivienda de San Gregorio, Santa Fe (Cortesía: Periódico CLARIDAD)

Instantes después del hecho, la víctima logró contactar a una mujer de su confianza a través de un mensaje, solicitando ayuda. Esta persona, al recibir la alerta, informó a otra persona del entorno cercano, quien logró que el acusado trasladara tanto a la adolescente como al bebé a otro lugar. Este accionar permitió que la víctima saliera del ámbito en el que ocurrió el delito.

Durante el trayecto fuera de la vivienda, el hombre investigado reiteró amenazas verbales a la víctima, advirtiéndole que no debía contar lo sucedido, bajo el argumento de que, de hacerlo, él sería encarcelado. Según la fiscal, estas manifestaciones constituyeron un intento de intimidación y posible entorpecimiento de la investigación, motivo por el cual se solicitó la prisión preventiva para evitar la interferencia en la obtención de pruebas testimoniales.

Con estos datos, el hombre quedó imputado como autor de abuso sexual simple, agravado por la guarda, conforme a la calificación penal establecida por la fiscalía.

La investigación se mantiene en curso, con la expectativa de que las próximas actuaciones permitan avanzar en la recolección de pruebas y testimonios clave. El Ministerio Público de la Acusación reiteró su compromiso con la protección de los derechos de la víctima y la búsqueda de justicia en un caso que puso en alerta a la localidad de San Gregorio.

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