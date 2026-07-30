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Día del cheesecake: receta sin horno, rápida y fácil para sorprender en casa

La torta de queso, ícono de la pastelería internacional, se reinventa en una versión sencilla y fresca que requiere pocos pasos y está lista para cualquier ocasión, con ingredientes accesibles y una textura irresistible

Cheesecake redondo con base de galleta, relleno cremoso, cubierta roja brillante, fresas enteras y a la mitad, arándanos y rodajas de limón sobre un plato blanco.
El cheesecake celebra su día internacional cada 30 de julio y se mantiene como uno de los postres más reconocidos en el mundo (Imagen Ilustrativa Infobae)
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El cheesecake es uno de los postres más reconocidos en el mundo y cada 30 de julio se celebra su día internacional. Este postre tiene raíces antiguas: se sabe que en la Antigua Grecia ya se elaboraban tortas de queso, y con el paso del tiempo, el cheesecake fue adaptándose en diferentes culturas.

Se trata de un postre que invita a la creatividad y se adapta a todos los gustos. En la Edad Media, la receta llegó a Europa, donde se le añadieron ingredientes locales. El queso crema, tal como se conoce hoy, apareció en Estados Unidos a finales del siglo XIX y desde entonces se popularizó la versión moderna, especialmente en Nueva York.

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Porción de cheesecake con base de galleta, crema, salsa roja, dos fresas y dos moras, sobre plato blanco en mesa de madera con servilleta y cubiertos de madera.
El cheesecake se consolidó como un clásico de la repostería casera por su versatilidad, su simpleza y sus variantes con horno o sin cocción (Imagen Ilustrativa Infobae)

Así, el cheesecake se transformó en una preparación versátil y apreciada en celebraciones, cafeterías y hogares de todo el mundo. Por su simpleza y adaptabilidad, se convirtió en un clásico de la repostería casera.

Hoy existen muchas variantes: algunas utilizan horno, pero otras apuestan por versiones rápidas y sin cocción, que permiten disfrutar de un postre cremoso sin complicaciones.

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Receta rápida y fácil de cheesecake, sin horno

Preparar un cheesecake puede ser sencillo y demandar poco tiempo. Esta versión sin horno resulta ideal para quienes buscan un postre fresco y delicioso con ingredientes accesibles y pasos concretos.

Primer plano de una porción de tarta de queso con base de galleta, decorada con dos frambuesas rojas y una hoja de menta, sobre un plato blanco.
La receta rápida de cheesecake sin horno se prepara con galletas dulces, manteca, queso crema, azúcar, vainilla, crema de leche y jugo de limón (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ingredientes

  • 200 gramos de galletas dulces (tipo María o vainilla)
  • 100 gramos de manteca derretida
  • 500 gramos de queso crema
  • 100 gramos de azúcar
  • 1 cucharadita de esencia de vainilla
  • 200 mililitros de crema de leche
  • Jugo de medio limón
  • Mermelada o frutas frescas para decorar

Preparación

  1. Moler las galletas y mezclarlas con la manteca derretida hasta obtener una masa arenosa.
  2. Colocar la mezcla en el fondo de un molde desmontable, presionando bien para que quede compacta. Llevar a la heladera durante 20 minutos.
  3. Batir el queso crema con el azúcar y la vainilla hasta que la mezcla quede suave.
  4. Agregar el jugo de limón y mezclar.
  5. Aparte, batir la crema de leche hasta que espese e incorporar al batido de queso con movimientos envolventes.
  6. Volcar la preparación sobre la base de galletas y emparejar la superficie.
  7. Refrigerar al menos 4 horas para que tome cuerpo.
  8. Decorar con mermelada o frutas frescas antes de servir.

El resultado es un cheesecake cremoso, fresco y muy fácil de preparar, perfecto para celebrar cualquier ocasión. Esta receta admite variantes: se puede cambiar la cobertura, sumar ralladura de limón o naranja, o añadir una base de chocolate.

Cheesecake de mango, postre cremoso y tropical con sabor afrutado. - (Imagen Ilustrativa Infobae)
El cheesecake sin cocción admite variantes con mermelada, frutas frescas, ralladura de limón o naranja y una base de chocolate (Imagen Ilustrativa Infobae)

Información nutricional por porción

La preparación alcanza para servir alrededor de ocho porciones. Cada ración de este cheesecake sin cocción aporta aproximadamente:

  • Calorías: 350
  • Grasas: 25 g
  • Grasas saturadas: 15 g
  • Carbohidratos: 25 g
  • Azúcares: 20 g
  • Proteínas: 5 g

Estos valores son aproximados, ya que la composición final puede variar según los ingredientes seleccionados y el tamaño de cada ración.

Pastel cremoso estilo cheesecake, mezcla frutal festiva, especias aromáticas, cobertura brillante, sabor tradicional, postre especial para celebraciones. - (Imagen Ilustrativa Infobae)
La preparación del cheesecake sin horno exige enfriar la base en la heladera, sumar el relleno y refrigerar al menos cuatro horas para que tome cuerpo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Conservación en frío

El cheesecake sin cocción mantiene su frescura en la heladera durante un máximo de cinco días, siempre que permanezca correctamente cubierto para protegerlo de la humedad y de la transferencia de olores propios de otros alimentos.

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