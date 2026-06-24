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Cómo desarrollar músculo sin ir al gimnasio con una rutina basada en bandas de resistencia

Un informe realizado por The Independent recopiló la propuesta de dos entrenadores que diseñaron un programa progresivo para quienes buscan mejorar su condición física sin depender de equipamiento voluminoso

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Una mujer realiza sentadillas con una banda de resistencia naranja en las piernas, en un parque con árboles, césped, un banco y un cielo anaranjado.
Las bandas de resistencia se consolidaron como una alternativa para desarrollar fuerza sin gimnasio ni equipamiento voluminoso (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las bandas de resistencia ganaron espacio como una alternativa práctica para quienes buscan desarrollar fuerza sin depender de un gimnasio ni de equipamiento voluminoso.

Su bajo costo, facilidad de transporte y versatilidad las convirtieron en una herramienta cada vez más utilizada tanto por principiantes como por personas con experiencia en la actividad física.

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Lejos de ser un recurso limitado, estas bandas elásticas permiten realizar una amplia variedad de movimientos orientados al fortalecimiento muscular. Según explicaron los entrenadores personales Matt Van Mol y Cyan Koay a The Independent, cuando se utilizan correctamente pueden ofrecer resultados comparables a los obtenidos mediante el trabajo con pesas libres.

Un programa diseñado para principiantes

Con el objetivo de facilitar la incorporación de esta modalidad de ejercicio, Van Mol y Koay desarrollaron un programa de entrenamiento de ocho semanas enfocado en el desarrollo de fuerza, masa muscular y movilidad.

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(Imagen Ilustrativa Infobae)
Entrenadores afirmaron que las bandas de resistencia pueden ofrecer resultados comparables a las pesas libres (Imagen Ilustrativa Infobae)

La propuesta se divide en dos etapas. Durante las primeras cuatro semanas se realizan dos sesiones semanales diferentes. En esta fase inicial, la mayoría de los ejercicios se ejecutan en dos series de entre 12 y 15 repeticiones, una estructura pensada para favorecer el aprendizaje técnico y la familiarización con los movimientos.

Van Mol señaló que el punto de partida debe ser sencillo. Según explicó, es importante comenzar con resistencias bajas y acostumbrarse progresivamente a las características particulares de las bandas. “Es fundamental centrarse en la técnica antes de intentar progresar”, afirmó.

Entre los movimientos básicos recomendados figuran las sentadillas, las zancadas, los ejercicios de bisagra de cadera como el peso muerto rumano, el press de hombros, los remos y distintas variantes de trabajo para la zona media del cuerpo.

Una segunda etapa con mayor exigencia

Tras completar el primer mes, el programa incorpora una fase más desafiante. Durante las siguientes cuatro semanas se realizan tres entrenamientos distintos por semana, siempre dejando al menos un día de recuperación entre sesiones.

Hombre barbudo inclinado, sostiene banda elástica negra. Viste camiseta gris, pantalón corto negro, zapatillas verdes. En parque con césped y árboles.
El programa de entrenamiento con bandas de resistencia dura ocho semanas y apunta a mejorar fuerza, masa muscular y movilidad (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además de introducir nuevos ejercicios, esta etapa reduce el rango habitual de repeticiones a entre ocho y doce por serie. El objetivo consiste en incrementar gradualmente la intensidad del trabajo una vez adquirida una base técnica adecuada.

Los entrenadores recomendaron que, en este punto, cada serie represente una sensación de esfuerzo cercana a ocho puntos sobre diez, un nivel superior al utilizado durante las primeras semanas.

Cómo aumentar la dificultad de forma progresiva

Uno de los principios centrales del entrenamiento de fuerza es la denominada sobrecarga progresiva, es decir, el incremento gradual de la exigencia física para estimular adaptaciones en músculos, tendones y ligamentos.

En el caso de las bandas de resistencia, la progresión puede lograrse de varias maneras. La más evidente consiste en utilizar bandas más gruesas, capaces de generar una tensión mayor.

Mujer mayor de 65 años con cabello gris, sentada en un patio gris, sonriendo y realizando un ejercicio de remo con una banda elástica roja anclada a un poste.
La sobrecarga progresiva con bandas de resistencia puede lograrse con bandas más gruesas o con ajustes de tensión al cambiar la posición de las manos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sin embargo, Koay indicó que también es posible avanzar mediante ajustes más pequeños. “Puedes deslizar las manos unos centímetros por la banda para tensarla y aumentar la resistencia”, explicó.

Las bandas utilizadas por ambos entrenadores incluyen marcas de referencia que permiten medir estos incrementos de manera precisa. Según detallaron, este sistema facilita el seguimiento del progreso sin necesidad de realizar cambios bruscos de resistencia.

Van Mol añadió que este formato también puede resultar menos intimidante para quienes recién comienzan. “Las bandas de resistencia te dan un impulso inicial en el entrenamiento de fuerza. Son menos intimidantes y el siguiente nivel de progresión está siempre a solo cinco centímetros de distancia”, sostuvo.

Resultados comparables al entrenamiento con pesas

De acuerdo con Koay, las bandas pueden producir adaptaciones similares a las obtenidas mediante mancuernas o barras cuando se emplean con la intensidad adecuada.

Vista posterior de un hombre sentado en un banco de gimnasio, levantando mancuernas pesadas por encima de los hombros. Sus hombros musculosos son prominentes.
El entrenamiento con bandas permite replicar principios utilizados en rutinas con pesas, como la sobrecarga progresiva y el aumento gradual de la exigencia física (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Cuando sabes usar correctamente las bandas de resistencia, encuentras el nivel de desafío adecuado y aplicas la sobrecarga progresiva, hay mucha evidencia que indica que puedes obtener los mismos resultados que con pesas libres”, afirmó.

Van Mol destacó que el organismo responde al estímulo físico independientemente de la herramienta utilizada. Según explicó, si la carga representa un desafío suficiente, es posible mejorar la fuerza, desarrollar tejido muscular, aumentar la resistencia y favorecer la movilidad.

Menor impacto sobre las articulaciones y aplicaciones cotidianas

Una de las características distintivas de las bandas es la llamada resistencia variable. A medida que el material se estira, la tensión aumenta progresivamente. Esto permite que muchos movimientos comiencen con una carga menor y se vuelvan más exigentes durante el recorrido.

Koay señaló que esta particularidad puede reducir el estrés sobre las articulaciones durante las primeras fases de cada repetición. Los entrenadores también destacaron el papel de estos ejercicios en la activación de grupos musculares estabilizadores que suelen recibir menos atención en otros programas. Entre ellos mencionaron los músculos que rodean la articulación del hombro, fundamentales para mantener el control del movimiento.

Un hombre con barba, camiseta y pantalón corto negros, realiza una zancada en un muelle, sosteniendo una banda de resistencia azul
Los ejercicios con bandas de resistencia también permiten trabajar músculos estabilizadores y movimientos habituales como girar el tronco o levantar cargas cotidianas (Freepik)

“Esto puede ayudar a crear articulaciones sanas, lo cual es excelente para prevenir lesiones y ayudar a las personas a moverse sin dolor”, indicó Koay. Otra ventaja señalada por Van Mol es la posibilidad de trabajar movimientos presentes en actividades habituales. Acciones como girar el tronco, levantar bolsas o cargar a un niño pueden reproducirse mediante ejercicios específicos con bandas.

“Ese movimiento de torsión, sacar la compra del coche o coger a los niños, se suele ignorar en la mayoría de los planes de ejercicio”, explicó el entrenador a The Independent al referirse a patrones de movimiento frecuentes en la vida diaria.

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