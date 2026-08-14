La insólita revelación de Marta Fort sobre su papá Ricardo: “Nos llamaba a todos mientras cagaba”

La hija del recordado chocolatero contó una hábito desconocido, y algo escatológico, que tenía su padre (Video: Otro día perdido/ Eltrece)

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Marta Fort, hija del recordado empresarioy artista Ricardo Fort, sorprendió al público de Otro día perdido (Eltrece) al revelar una faceta desconocida de la intimidad familiar. En diálogo con Mario Pergolini, la joven influencer relató que el baño era el lugar predilecto de su padre para mantener conversaciones profundas con sus hijos y allegados.

“El lugar que más usaba él como para pensar, para ponerse profundo, era cuando cagaba”, contó Marta ante la risa y el asombro del estudio. Durante la charla, la influencer detalló cómo su padre solía llamar a toda la familia para conversar mientras estaba en el baño. “Él nos llamaba a todos, a toda mi familia, a mí, a Felipe. Así mientras cagaba, hablábamos”, relató la joven, graficando con naturalidad una dinámica habitual en el hogar Fort.

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Marta Fort visitó el ciclo de Mario Pergolini y recordó un hábito escatológico desconocido de Ricardo Fort (Otro día perdido, Eltrece)

Según Marta, su padre encontraba en ese momento de privacidad el único espacio donde podía relajarse y mostrarse auténtico, lejos de las cámaras y de su personaje televisivo. “Era cuando realmente lo veía relajado”, recordó, subrayando el contraste con la exposición pública que caracterizaba a Ricardo.

El relato desató risas y comentarios entre los presentes. Mario Pergolini destacó la singularidad de la anécdota y le advirtió a Marta sobre la repercusión de sus palabras: “Esto ya es recorte, ya somos viral. ¿Entendés que es televisión nacional, no?”, anticipó. La joven, lejos de incomodarse, reafirmó que estas situaciones eran frecuentes y formaban parte de la cotidianeidad familiar.

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“Se sentaba en culo, ya literalmente cagando. Estaba así, pensativo, ¿viste? Ahí se ponía a pensar y ahí llamaba a las personas con las que quería hablar seriamente...“, pormenorizó, sorprendiedo aún más al conductor. ”¿Las llamaba al baño?“, indagó. ”Sí, sí“, reafirmó. ”Lo veían, pero no con la puerta abierta...“, insistió Pergolini. ”¡Sí! Se ponía como en el diván y vos estabas sentado en el bidet. Ahí arrancaba", detalló, dejando en shock a todos. “Marta, no es normal lo que estás contando”, lanzó el conductor, divertido.

Marta y Felipe Fort, los hijos de Ricardo Fort, tenían 9 años cuando murió su padre

“Mi casa era casi como un estudio de televisión y el momento más privado que tenía era cuando iba al baño”, continuó. “Él nos llamaba a todos. Era como su espacio”, concluyó, sobre el particular hábito escatológico de “El Comandante”.

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La joven heredera también reveló detalles inéditos sobre la forma en que decidió “marcar territorio” antes de formalizar su noviazgo con el joven uruguayo que conoció en un concurso para buscar pareja.

Durante la entrevista, Marta confesó que mantuvo la relación en secreto durante el Mundial, viajando con su pareja a Universal y Las Vegas. “Encontré, encontré. Hoy lo voy a buscar al aeropuerto. Yo estuve noviando todo el Mundial a escondidas, me fui a Universal y a Las Vegas con él”, relató, sorprendiendo a Pergolini y al público, ya que hasta entonces había evitado mostrar públicamente con quién compartía esos momentos.

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“Él nos llamaba a todos cuando estaba en el baño. Era como su espacio”, lanzó, sorprendiendo a todos

La joven explicó su estrategia para anticipar cualquier posible sorpresa sobre la vida pasada de su pareja antes de que él llegara a la Argentina. “Como el chico es uruguayo y yo soy argentina, yo por las dudas, antes de que venga para acá, quería quemarlo”, confesó. Y completó: “Yo dije, bueno, a ver si se presenta una novia, un hijo, que se choreó algo, me lo entero ahora”.

En ese punto, Marta fue tajante: “Marqué el territorio”, reafirmando su intención de dejar en claro su posición antes de oficializar la relación. También se refirió a las características que más le atraen en una pareja, recordando el concurso que organizó para encontrar al elegido. “Me gustan morochos, tatuados, finos y con cara de turros. Mientras más cara de bandido, mejor”, enumeró con humor. Y concluyó: “Me gustan los finos con calle”.

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El joven uruguayo, identificado como Juan Manuel Ramírez, fue descrito por la modelo como “un tipazo” y subrayó la diferencia generacional entre ambos: “Es un pendejo para mí, tiene 28 años”.