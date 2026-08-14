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Barbie Vélez habló de la crianza de su hijo y reveló uno de sus mayores dilemas con la maternidad: “Me da culpa”

La actriz contó cómo vive esta etapa con su pequeño de 3 años, a quien definió como intenso y adorable, y reconoció qué es lo que todavía no se anima a hacer con él

Barbie Vélez habló sobre la maternidad y describió a su hijo Salvador, de 3 años, como un niño intenso y como un gran trabajo de crianza (Video: Urbana Play)
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Barbie Vélez abrió la puerta de su vida como madre y habló con franqueza sobre cómo atraviesa la crianza de su hijo Salvador, de 3 años, al que describió como “intenso”, “hermoso” y “un laburazo”, en una entrevista con el conductor Sebastián Wainraich en Vuelta y Media, el programa de Urbana Play. Entre risas y momentos de ternura, la actriz dejó ver también la culpa que le genera la idea de dejarlo más horas en el jardín de infantes, una tensión que reconoció con total naturalidad.

El intercambio arrancó cuando Wainraich le preguntó por la edad de su hijo y Vélez respondió sin dudar: “Tres años”. Pero fue la pregunta siguiente —“¿Y qué tal?“— la que abrió el espacio para un relato más personal. “Es intenso. Es hermoso. Es un bebé que, bueno, lo busqué muchísimo y que lo deseé un montón. Pero es un laburazo”, dijo la actriz.

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El debate sobre si Salvador podía o no ser considerado un bebé a los 3 años se instaló de inmediato en el piso. Pablo Fábregas lanzó que a esa edad “balbucea”, y Vélez lo cortó en seco: “No, habla”. Y lo confirmó con entusiasmo: “No sabes lo que habla. Habla un montón”. Esa descripción dio paso a una confesión que la propia actriz se hizo en voz alta: está tratando de no llamarle tanto “bebé” para no reforzar esa idea en el niño. “Estoy medio en esa de no decirle tanto bebé, porque medio que él se cree que es un bebé”, explicó. Julieta Pink, desde su propia experiencia, le dijo que tenía margen: ella paró de llamarle así a su hijo a los once años. Wainraich, por su parte, sugirió que el límite llegaría cuando Salvador le dijera “mamá, basta” con voz firme.

La emoción de Barbie Vélez al mostrar el crecimiento de su hijo
Barbie Vélez explicó que Salvador habla mucho y que intenta no llamarlo tanto bebé para que no se identifique de ese modo

La actriz también describió su dinámica cotidiana con el jardín. Contó que Salvador asiste tres horas y media por día y que ella se encarga de llevarlo y buscarlo. “No soy una madre pesada, cero. Me involucro, me gusta saber dónde está, lo llevo, lo traigo, todo”, aclaró en el programa de Urbana Play. Pero enseguida apareció la otra cara de esa rutina: la posibilidad de dejarlo más tiempo existe, dijo, pero algo se lo impide. “Todavía no estoy para dejarlo más tiempo. Está la opción, pero me da culpa”, admitió.

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Wainraich intentó tranquilizarla con la perspectiva de quien ya pasó por esa etapa: “Ya se te va a ir la culpa, quedate tranquila”. Vélez respondió con una sonrisa y un “ojalá, espero que ya”, que reflejó la ambivalencia que describe muchas madres en esa instancia: la conciencia de que soltar es necesario, pero la dificultad de hacerlo cuando el vínculo es tan estrecho.

Salvador es el primer hijo de Barbie Vélez y de su pareja, Lucas Rodríguez. La actriz, hija de Nazarena Vélez, comparte el ciclo Story Time en Bondi Live junto a su madre y a Alejandra Maglietti, donde también suele hablar de su vida cotidiana.

Decoración exterior de una fiesta infantil temática de dinosaurios. Un niño de espaldas mira un nido con huevos; hay globos, torta de varios pisos y mesas con dulces
Salvador, el hijo de Barbie Vélez, celebró su cumpleaños en febrero con una impresionante fiesta temática de dinosaurios, llena de coloridas decoraciones y dulces

En febrero, la intérprete celebró el tercer cumpleaños del niño con una fiesta inolvidable en su casa rodeada de familia y amigos. Como cada año, la actriz y su pareja apostaron a una celebración temática que combinó la diversión de los más chicos con la integración de los adultos, reflejando el espíritu familiar y cercano que caracteriza a la familia Vélez.

La fiesta tuvo una ambientación prehistórica, con los dinosaurios como grandes protagonistas. Desde globos en tonos verdes, marrones y tierra hasta figuras y gigantografías de dinosaurios, cada rincón de la casa fue cuidadosamente decorado para transportar a Salvador y sus invitados a un mundo jurásico. La mesa principal destacó por la torta decorada con motivos de dinosaurios, dulces personalizados y una puesta en escena que recreaba una pequeña selva, sumando color y fantasía al festejo.

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