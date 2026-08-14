Arturo Puig y Juan Leyrado le dieron voz a San Martín y Sarmiento en El Libertador: “Fue emocionante verlo completo”

Del cruce de los Andes al retiro en Francia: el tráiler de "El Libertador", el cortometraje de Infobae sobre el encuentro entre San Martín y Sarmiento. Estreno: 17 de agosto.

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Arturo Puig es la voz de José de San Martín y Juan Leyrado la de Domingo Faustino Sarmiento en El Libertador, el cortometraje de 20 minutos producido íntegramente con inteligencia artificial que Infobae estrenará el 17 de agosto, a 176 años de la muerte del prócer correntino. La pieza recrea un hecho real y poco documentado: la tarde del 24 de mayo de 1846 en que ambos hombres se sentaron a conversar, solos, en la quinta de Grand Bourg, a unos 25 kilómetros al sur de París.

La historia arranca cuando Sarmiento llega a la puerta de la casa de San Martín y el general le pregunta a qué se debe su visita. Lo que sigue es un recorrido por la memoria de una parte fundamental de la gesta independentista: frente a un tablero de ajedrez, los dos hombres hablan del padre de Sarmiento como parte del Ejército de los Andes, de los preparativos de la campaña, de las mujeres que operaron como espías, de la confección de la bandera. La conversación avanza hasta el cruce en sí mismo y desemboca en la batalla de Chacabuco, recreada con toda su crudeza. Allí, el padre de Sarmiento combatió junto a San Martín, quien le encomendó luego trasladar a los prisioneros a San Luis, un episodio que Sarmiento recuerda durante el encuentro.

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San Martín y Sarmiento en Grand Bourg, la recreación con IA que hizo Infobae para el cortometraje "El Libertador" (Imagen Ilustrativa Infobae)

El guion, escrito por Marcelo Camaño con asesoramiento histórico de Adrián Pignatelli y bajo la supervisión de Opy Morales, Director Editorial para Iniciativas de Inteligencia Artificial de Infobae, se apoya en dos documentos que Sarmiento redactó después de esa jornada: una carta y un discurso. Esas fuentes primarias son la columna vertebral de los diálogos recreados. El resultado es una dramatización que no inventa: construye a partir de lo que el propio Sarmiento dejó escrito.

El proceso de producción invirtió el orden habitual. Puig y Leyrado grabaron sus voces primero, en los estudios de Infobae, sin ver imágenes todavía. Sobre esa base humana se construyó todo lo visual. La actuación vocal guió a la tecnología, no al revés. Un equipo de más de 15 personas del área de inteligencia artificial del medio trabajó durante meses para generar cada fotograma.

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Arturo Puig y Juan Leyrado le pusieron su voz a San Martín y Sarmiento en "El libertador", la película de Infobae

La premiere para invitados especiales tuvo lugar ayer por la mañana en el Aula Magna de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA), ante un público que incluyó figuras del mundo político, empresarial, académico y del espectáculo. A las 9.39 comenzó el filme.

Tanto Arturo Puig como Juan Leyrado vieron el cortometraje terminado por primera vez en ese estreno y desde la primera fila. La reacción de Puig fue inmediata: “Por un lado, fue muy emocionante verlo ya completo. Cuando fuimos a poner la voz no teníamos mucha idea de lo que iba a suceder. Pero fue muy impresionante verlo así ya plasmado”, dijo a Teleshow tras la proyección. Leyrado lo secundó: “Fue un gusto grande. Y fue muy lindo al final, cuando pasaron lo que pasaba con nosotros cuando grabábamos. Una experiencia interesante, técnicamente maravillosa”.

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Una columna de soldados patriotas en pleno Cruce de los Andes según lo refleja una escena de "El Libertador" (Imagen Ilustrativa Infobae)

La elección de Puig para encarnar a San Martín respondió a su registro grave y contenido, adecuado para un prócer anciano y alejado del poder. En el cortometraje, ese San Martín de 68 años habla poco y pesa mucho. El actor grabó la arenga de Chacabuco con palabras textuales del general. Cuando Teleshow le preguntó cómo imaginó la voz de alguien de quien todos conocemos su fisonomía, pero nadie escuchó hablar jamás, Puig fue directo: “Yo me imaginé a San Martín con una voz potente. Él venía de una escuela napoleónica, de batallas muy importantes. Tenía esa escuela y pienso que todas las órdenes de mando las sabía dar muy bien. Si no, no creo que hubieran cruzado los Andes y hubiera liberado a Chile y Perú”. Y agregó algo que sintetiza su lectura del personaje: “Es bueno desenmascarar a los próceres frente al bronce. Eran seres humanos como todos nosotros, con sus males y sus bienes, con sus errores y aciertos”.

"El Libertador", el corto que produjo Infobae con Inteligencia Artificial a partir del encuentro entre San Martín y Sarmiento. Su estreno será el próximo 17 de Agosto

Leyrado, por su parte, suma una dimensión extra al proyecto: en este momento interpreta a Sarmiento en el teatro, en la obra Sarmiento, la clase, en el Centro Cultural de la Cooperación. Es el mismo actor que hoy encarna al sanjuanino sobre el escenario el que ahora le presta la voz en pantalla. Esa doble experiencia lo llevó a adentrarse en la figura del prócer con una profundidad que lo sorprendió. “Conocemos muy poco de Sarmiento. Un personaje increíble donde uno seguramente se encuentra cosas en las que no está de acuerdo, pero el estudiarlo, el verlo, el meterme en su historia, descubrí muchísimas cosas de él”, contó. Y fue más lejos: “Eso me ayudó mucho, no solamente para el personaje, sino para entender también los momentos en que está pasando la humanidad”.

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San Martín carga a caballo contra los realistas en esta escena de "El Libertador", el proyecto hecho con IA de Infobae para recordar al prócer (Imagen Ilustrativa Infobae)

El actor conectó esa preocupación con el mensaje que, a su entender, late en la propia película: “Tanto San Martín como Sarmiento lucharon por un país libre, por un país con educación. Si descuidamos eso, no nos queda nada”. Y situó esa reflexión en un contexto más amplio: “Somos de una generación donde todo fue muy rápido desde lo tecnológico. Ahora nos vemos poniendo las voces en algo maravilloso que pasa ahí. Somos actores, somos artistas, tenemos que ver realmente con lo que pasa porque somos cultura”.

La grabación en el estudio fue, según ambos, un momento de camaradería. “Cuando estábamos grabando nos reíamos mucho. Siempre nos reímos. Trabajamos juntos anteriormente, pero nunca en teatro, mirá vos”, contó Leyrado. El vínculo entre los dos quedó registrado en fotos de esa sesión, que el propio filme muestra al público al final. Al ver el resultado terminado, la emoción fue otra: “Está muy bien. Hay que cuidar las dos partes: al ser humano y a la técnica”, dijo Leyrado.

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Juan Leyrado y Arturo Puig en el Aula Magna de la Facultad de Derecho para ver por primera vez "El Libertador"

La génesis de “El Libertador”

Opy Morales explicó el nacimiento del proyecto. Todo comenzó con un dato que desconocía: San Martín y Sarmiento se habían reunido en Francia en 1846. “Dije: guau, estos dos grandes se conocieron, tengo que recrear ese encuentro”, recordó. Pronto descubrió que “casi nadie conoce esa historia” y ahí encontró la puerta de entrada para repasar, a través de esa conversación, la gesta y los grandes hitos de la vida de San Martín: un hombre de 68 años, exiliado, y un joven que después sería presidente, conversando un día entero, solos. El proyecto tuvo el respaldo inmediato de Daniel Hadad, fundador y CEO de Infobae, indicó Morales.

El proceso, señaló, “arrancó por lo humano”: la convocatoria del equipo que llevó adelante “El Libertador”, desde el guionista, el historiador, los actores y los especialistas en Inteligencia Artificial. Sobre las voces grabadas de Puig y Leyrado se construyó todo lo visual. El diseño de personajes y locaciones se hizo a partir de pinturas y documentos de época. “Estoy orgulloso, y no por la tecnología: por la emoción”, sintetizó Opy Morales sobre el resultado. “Cuando ves a ese San Martín anciano pidiendo que su corazón descanse en Buenos Aires, no estás pensando en cómo se hizo, estás sintiendo.” El objetivo, resumió, “era mostrar la dimensión humana de los próceres y acercar la historia a las nuevas generaciones en el lenguaje que mejor dominan. La tecnología ejecuta el corto; desde la idea hasta el último detalle, lo dirigen las personas. Y esto recién empieza”.

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Opy Morales, Director Editorial para Iniciativas de Inteligencia Artificial de Infobae junto a Arturo Puig, que le puso voz a San Martín en "El Libertador" (Crédito: Jaime Olivos)

El Libertador no es una iniciativa aislada. Forma parte de la apuesta sostenida de Infobae por la producción de contenidos con inteligencia artificial, a través de un equipo propio que el medio consolidó hace dos años. La premisa que guía el proyecto es que la tecnología no reemplaza el talento humano: las imágenes son generadas por algoritmos, pero la idea, el guion, la investigación histórica y la emoción de las voces son obra de personas.

El cortometraje estará disponible a partir del 17 de agosto en el sitio de Infobae y en sus canales de YouTube. La fecha no es casual: ese día se cumplen 176 años de la muerte de San Martín en Boulogne-sur-Mer, Francia, donde el general falleció el 17 de agosto de 1850, a los 72 años.

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