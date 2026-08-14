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Los cortes de cabello más recordados de Cristiano Ronaldo: el sello personal que marcó una época

Ícono dentro y fuera de la cancha, el portugués supo reinventar su imagen en cada etapa profesional. De los rizos juveniles a los estilos más pulidos, cada cambio acompañó momentos clave de su trayectoria

La imagen de Cristiano Ronaldo se transforma con cada etapa de su carrera (REUTERS/Issei Kato)
La imagen de Cristiano Ronaldo se transforma con cada etapa de su carrera (REUTERS/Issei Kato)
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Cristiano Ronaldo no solo deja huella en el fútbol internacional por su destreza y capacidad goleadora. El portugués también se consolidó como referente de estilo, reinventando su imagen a la par de su carrera deportiva. Cada etapa profesional estuvo marcada por elecciones de peinados que rápidamente se transformaron en tendencia, generando repercusión entre sus seguidores y en los medios especializados.

A lo largo de los años, sus cambios de look acompañaron los momentos clave de su trayectoria, sumando siempre un sello personal.

En la actualidad, Ronaldo opta por una estética más sobria y cuidada: lleva el cabello corto, con un degradado preciso en los laterales y la nuca, mientras que la parte superior se muestra ligeramente más larga y perfectamente definida. Una elección que confirma su capacidad para anticipar y adaptar las tendencias, manteniendo su impronta inconfundible.

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Corte degradado y estilo minimalista

El nuevo look de Cristiano Ronaldo
El estilo minimalista y pulido define su look más actual en el Al Nassr

El futbolista llegó este jueves a la sede del Al Nassr con un nuevo look tras casarse en secreto con Georgina Rodríguez. El acabado del corte resultó limpio y minimalista, reflejo de una tendencia contemporánea que privilegia la sencillez y la elegancia.

Este peinado se combinó con prendas discretas y accesorios seleccionados con precisión, entre ellos una camiseta negra de manga corta, un collar y un reloj metálico de gran tamaño en la muñeca izquierda.

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En los últimos años, el jugador eligió cortes que se adaptaron sin dificultad tanto a compromisos profesionales como a apariciones públicas, consolidando un estilo versátil y funcional.

Corte degradado y peinado clásico

El corte degradado se consolida como la opción más repetida en sus años recientes (Reuters/Jerome Miron)
El corte degradado se consolida como la opción más repetida en sus años recientes (Reuters/Jerome Miron)

Entre 2023 y 2026, el jugador mantuvo la tendencia del corte degradado, con los costados y la nuca muy rebajados, mientras que la parte superior permanecía corta y perfectamente alineada.

Este peinado, de líneas limpias y acabado pulido, evidencia una preferencia por la estética contemporánea y minimalista. Suele acompañarse de una vestimenta sobria y accesorios discretos, lo que resalta la madurez del futbolista tanto dentro como fuera del campo.

La estética reciente se completa con ropa sobria y accesorios discretos, en una línea de elegancia funcional para apariciones públicas (Reuters/Jim Rassol)
La estética reciente se completa con ropa sobria y accesorios discretos, en una línea de elegancia funcional para apariciones públicas (Reuters/Jim Rassol)

El corte degradado ganó popularidad en los últimos años por su practicidad y su aspecto ordenado. Cristiano Ronaldo supo adaptarlo para fusionarlo con su imagen de deportista profesional y figura pública.

La elección de este peinado resalta su interés por mantenerse vigente en el universo de las tendencias, sin perder la identidad que construyó a lo largo de su carrera.

Rizos voluminosos y aspecto natural

Los rizos voluminosos y sueltos marcan una fase más natural y relajada (REUTERS/Hannah McKay/File Photo)
Los rizos voluminosos y sueltos marcan una fase más natural y relajada (REUTERS/Hannah McKay/File Photo)

En las temporadas anteriores, el portugués sorprendió con una imagen más relajada y natural. Entre 2018 y 2020, se lo vio con el cabello voluminoso y rizado, alejándose de los productos fijadores que marcaron algunos de sus estilos previos.

Los rizos se mostraban sueltos y desordenados, aportando un aire casual que contrastaba con la disciplina habitual asociada a su figura. Esta elección dejó ver una etapa de mayor espontaneidad, en la que el futbolista apostó por exhibir su textura natural y un look menos estructurado.

Ronaldo memes
La textura rizada con puntas aclaradas aporta contraste visual, manteniendo costados cortos para un balance entre desorden y control (twitter)

El estilo resaltaba tanto en el campo de juego como en situaciones informales, donde Cristiano Ronaldo elegía una imagen más cercana y accesible.

Durante esos años, apostó por un look con rizos compactos y definidos en la parte superior, mientras los costados se mantenían cortos y oscuros. Las puntas de los rizos exhibían un toque rubio, generando un contraste visual distintivo.

Corte al ras y estilo “militar”

El rapado casi militar refuerza una estética práctica y disciplinada en competencia (REUTERS/Alberto Lingria)
El rapado casi militar refuerza una estética práctica y disciplinada en competencia (REUTERS/Alberto Lingria)

Durante su etapa en la Juventus en 2020, Cristiano Ronaldo exploró un corte extremadamente corto, casi rapado en costados y parte superior.

Este estilo militar proyectaba una imagen sobria y práctica, en sintonía con la exigencia física de la alta competencia. El corte al ras facilitaba el mantenimiento diario y reforzaba una estética de disciplina y concentración, atributos que el futbolista siempre buscó transmitir.

En el ámbito deportivo, este tipo de peinado ofrecía funcionalidad, evitando distracciones y aportando mayor comodidad durante los entrenamientos y los partidos.

Moño bajo y estilo “top knot”

El “top knot” con moño bajo aparece como una apuesta urbana y poco convencional (REUTERS/Massimo Pinca)
El “top knot” con moño bajo aparece como una apuesta urbana y poco convencional (REUTERS/Massimo Pinca)

También en 2020, sorprendió al dejarse el cabello largo y adoptar el peinado conocido como “top knot”.

Este look consistía en recoger el cabello hacia atrás en un pequeño moño, con los costados rebajados. La parte superior y la zona posterior se recogían, despejando completamente el rostro.

El “top knot” marcó una etapa de experimentación, en la que el futbolista exploró tendencias menos convencionales dentro del ámbito deportivo.

Cristiano Ronaldo nuevo look posteo
El peinado urbano rompe con lo convencional en el fútbol y proyecta una fase de experimentación estética más arriesgada

El peinado, tradicionalmente vinculado a estilos urbanos y alternativos, encontró en Cristiano Ronaldo un embajador inesperado, capaz de trasladar la moda de la calle a los estadios de fútbol.

Este cambio de imagen captó la atención en redes sociales y medios especializados. El moño bajo simulaba una fusión entre elegancia y rebeldía, mostrando una faceta menos tradicional del delantero portugués.

Corte corto con cresta y laterales rebajados

La cresta corta con laterales rebajados se vuelve un sello imitado por fanáticos jóvenes (Reuters)
La cresta corta con laterales rebajados se vuelve un sello imitado por fanáticos jóvenes (Reuters)

Durante 2015 y 2016, Cristiano Ronaldo eligió un corte más corto, con laterales rebajados y una cresta central peinada hacia arriba con productos fijadores. Este peinado se transformó en un sello personal, ampliamente imitado por jóvenes seguidores.

La cresta, símbolo de juventud y energía, resaltaba el carácter competitivo del futbolista y su voluntad de destacar tanto en el campo como fuera de él. El uso de productos fijadores permitía mantener el peinado intacto durante los partidos, reforzando una imagen de control y determinación.

La cresta corta con laterales rebajados destaca juventud y energía, sostenida con productos fijadores (REUTERS)
La cresta corta con laterales rebajados destaca juventud y energía, sostenida con productos fijadores (REUTERS)

En 2008, cuando desplegaba sus habilidades en el Manchester United, lucía un peinado característico de sus primeros años en el fútbol. El cabello de longitud media presentaba mechones que caían de forma natural y ligeramente desordenada sobre la frente y los costados.

La textura ondulada y húmeda sugería el uso de gel o mousse para definir el estilo y mantener cierta fijación sin apelmazar.

Cabello largo con mechas y textura desordenada

El cabello largo con mechas rubias refleja su etapa más juvenil y experimental
El cabello largo con mechas rubias refleja su etapa más juvenil y experimental

En sus primeros años profesionales, el portugués lució el cabello más largo, con mechones que caían libremente sobre la frente y los costados.

La textura predominantemente ondulada se potenciaba con gel o mousse, y en ocasiones aparecían mechas rubias que contrastaban con el tono oscuro natural.

Este estilo juvenil y experimental mostraba a un Ronaldo en búsqueda de su identidad dentro y fuera del campo. El peinado de textura desordenada y las mechas claras aportaban un aire desenfadado y atrevido, acorde a la moda de principios de los 2000.

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