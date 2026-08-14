Controversia en Managua por el homenaje del régimen a Fidel Castro con un monumento de gran escala

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El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo rindió homenaje este jueves al centenario del nacimiento del dictador cubano Fidel Castro con una ceremonia frente a una nueva escultura metálica instalada en el centro de Managua. Según informó EFE, participaron empleados públicos, fuerzas armadas, policías y miembros de la Juventud Sandinista.

Murillo encabezó la jornada organizada por el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) y destacó durante un mensaje transmitido por medios oficiales: “Aquí vive Fidel, en su pueblo y en nuestros pueblos y en esta América nuestra, de soles ardientes, de almas intensas, de seres humanos valientes, que vibramos en los esplendores de nuestros más elevados ideales, sentimientos y lucha por la justicia, por la verdad verdadera, por la paz que exige, que reclama dignidad”.

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Pero la controversia ha rodeado los actos, luego que la dictadura instaló en Managua una gigantesca imagen metálica de Fidel Castro por el centenario del nacimiento del ex gobernante cubano, en una nueva expresión del culto político oficial en la Avenida de Bolívar a Chávez, donde el régimen tampoco reveló cuánto costó la estructura.

La instalación coincide con el centenario del nacimiento de Castro, a quien Daniel Ortega considera su principal mentor político. El periodista nicaragüense Miguel Mendoza opina que el monumento también puede leerse como una respuesta a la presión de Estados Unidos sobre Cuba.

Fidel Castro y Daniel Ortega en una imagen de archivo.

La obra se suma a una política de monumentalización que ya incluye 200 árboles de la vida instalados hasta noviembre de 2024 en todo Nicaragua. Según un reporte de La Prensa de 2015 con fuentes de la Empresa Nacional de Transmisión Eléctrica (Enatrel), cada uno costó unos USD 25 mil, sin contar vigilancia ni consumo eléctrico.

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La llamada copresidenta y portavoz del régimen, informó el lunes que trabajadores de la Enatrel levantaban en el centro de la capital “una escultura en metal” para honrar a Castro. En declaraciones difundidas por medios oficialistas, lo definió como “el jefe de la Revolución Nuestroamericana y Caribeña” y afirmó que la pieza se instalaba “con mucho honor y orgullo” en la avenida.

La estructura fue colocada en las inmediaciones del parque Luis Alfonso Velásquez y se suma al paisaje urbano de la capital, lo que ha generado reacciones diversas, incluidas críticas y burlas en redes sociales, como han reportado medios internacionales.

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Críticas al homenaje y al monumento

Durante la semana, Rosario Murillo criticó públicamente a quienes han objetado la escultura, refiriéndose a ellos como “traidores y cobardes” y acusándolos de mostrar “oscuridad profunda, maldades y malignidades”. Las palabras de la copresidenta, recogidas por EFE, reflejan la tensión en torno al homenaje y a la figura de Castro en la sociedad nicaragüense.

FOTO DE ARCHIVO: El presidente cubano Fidel Castro (izquierda) estrecha la mano de Daniel Ortega, secretario del Frente Sandinista de Nicaragua, durante el desfile del Primero de Mayo en La Habana, Cuba, 2005. En el presente año, el Gobierno cubano ha implementado reformas financieras para reactivar su economía. 1 de mayo de 2005.

EFE detalló que la alcaldesa de Managua, Reyna Rueda, consideró a Castro “ese faro de inspiración para todos nosotros como militantes, como revolucionarios, que nos inspira a seguir fortaleciendo nuestra paz y nuestra profunda conciencia de nicaragüenses”.

El nuevo monumento, de 13 metros de altura, representa a Fidel Castro de cuerpo completo, rodeado de siluetas metálicas de árboles y colores. Se ubica en la antigua Avenida Bolívar, zona conocida como la vieja Managua, dentro de un parque de entretenimiento adyacente al Ministerio de Hacienda y Crédito Público y frente a la Asamblea Nacional. De acuerdo con EFE, el monumento forma parte de una serie de símbolos políticos instalados en el corredor De Bolívar a Chávez, donde también figuran Hugo Chávez, Augusto C. Sandino y Simón Bolívar.

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Esta fotografía, distribuida por el gobierno de Nicaragua a través del medio oficial de noticias El 19 Digital, muestra a una persona ondeando una bandera del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) durante un evento para conmemorar el 47.º aniversario de la Revolución Nicaragüense en Managua, el 19 de julio de 2026. (Foto de César PÉREZ / El 19 DIGITAL / AFP)

Las actividades por el centenario de Castro

La instalación del monumento forma parte de un conjunto de actividades políticas, culturales y académicas organizadas a nivel nacional para recordar el centenario del líder cubano, quien encabezó la revolución comunista en 1959 y mantuvo un papel central en la política internacional durante la Guerra Fría. Según EFE, Nicaragua mantiene una estrecha alianza política con Cuba y ha declarado oficialmente el 2026 como el Año del Centenario del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz.