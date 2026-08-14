Era gimnasta, se quedó ciega a los 20 años y eligió ser bailarina de tango para moverse con plenitud: “La música me transmite imágenes”

Nous, el documental sobre la historia de la bailarina Eliana Manzo y su maestro, Claudio González

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“Yo voy viendo en mi cabeza lo que no ven mis ojos. La música me transmite imágenes”, explica. La suya es una historia de superación. De resiliencia. De inspiración. Pero ella es mucho más que eso. Eliana Manzo quedó ciega a los 20 años. Fue perdiendo la vista de a poco. En 2004, entrenaba ocho horas por día como gimnasta, pensando en presentarse en los Juegos Olímpicos de Atenas, cuando empezó a notar que ya no podía leer con claridad. Entonces no solo se tuvo que retirar de esa actividad, sino que también empezó a tener dificultades para estudiar los libretos de su otra pasión, que era el teatro. Y, después, empezó a distinguir solo algunos destellos de colores, hasta que tuvo que aprender a convivir con la oscuridad total.

Sin embargo, nada de esto la derrumbó. Y no solo aprendió a manejarse con independencia en la vida cotidiana, además de formar una pareja con el artista plástico Diego Casas y convertirse en madre de Amadeo, sino que también se esforzó por desarrollarse profesionalmente. Y encontró en la danza, más específicamente, en el tango, la posibilidad de hacer su sueño realidad de la mano del maestro Claudio González. Por eso hoy, la directora Flor Argento decidió plasmar este encuentro entre dos talentos, “que nació del deseo de bailar sin miedo”, en un documental que se estará estrenando el próximo viernes 21 de agosto a las 18 horas en el Centro Cultural Recoleta: Nous.

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—¿Cómo surgió este proyecto?

—Fue una idea de Flor, que también se encargó de hacer las entrevistas. Después se sumó su marido, Marcelo Mazzarello, con los guiones y colaboró en la edición junto a Diego Velázquez Viard. Pero el proyecto es de ella. Y los protagonistas somos Claudio y yo. Pero lo que más me gustó fue que ella relaciona mi historia con la de mi maestro desde el arte. Y la limitación de la visión aparece recién como a los 15 minutos del comienzo de la película, lo cual me encanta. Porque no todo parte desde mi ceguera y la autosuperación, sino desde el lenguaje propio de la danza. Y la posibilidad de encontrar un camino único en eso.

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Eliana y Claudio González (Gentileza)

—González es un artista consagrado a nivel internacional.

—Claudio es una estrella del tango. Es el número uno de todos los coreógrafos del mundo. Y eso lo hace mucho más potente a nuestro vínculo. Esta película llega porque yo venía del palo de la actuación. Había trabajado en teatro con Lito Cruz. Y, si bien me había formado mucho en danza, aún recibiéndome de profesora, sentía que estaba perdiendo el placer de bailar por priorizar la ubicación al no poder ver. Es como que estaba muy pendiente de ser guiada con la voz. Y cada vez se reducía más el disfrute del baile en sí mismo. Ahí fue cuando pensé: “Yo necesito un baile de pareja”. Que la guía sea algo literal, concreta, a través del tacto, para que yo pudiera darle toda la plenitud al movimiento. Quería poder entregarle la emoción a eso que estaba haciendo. Y así fue como apareció el tango en mi vida. Es un género que siempre me pareció muy bello, muy estético y con un cruce de cuerpos muy armónico. Y bueno, esa fue la foto de lo que Flor quiso plasmar en esta película: la del cruce donde uno más uno no es dos, sino que es algo nuevo.

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—¿Arte?

—Claro. Y surge cuando esas dos personas fusionan, de alguna manera, sus almas. La cosa es que yo venía de hacer una obra de teatro que se llamaba Un tango en artista, donde hacía de sombrerera y mi personaje bailaba tango. Y le pregunté a un compañero de elenco con quién podía estudiar. Había decidido que quería hacer tango escenario e ir a los mundiales de tango. Entonces él me recomendó a Claudio, que era un referente máximo. Y no por nada nos cruzamos....

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La bailarina cambió la gimnasia artística por el tango

—¿A qué se refiere?

—A que él tiene esto de animarse a todo. De estar siempre buscando nuevos caminos, nuevos métodos. Con el corazón como bandera y con el placer por bailar. Tal es así que yo lo contacté desde mi ingenuidad sin saber quién era realmente este maestro. Entonces le conté quién era y le dije que quería convertirme en una bailarina de tango. Y él me dijo: “Vení, que yo te enseño”. Yo le advertí: “Mirá que yo no veo, soy ciega”. Y él me respondió: “No te preocupes”. Y fue eso. Porque su foco no estaba puesto en que yo viera o no, sino en cómo encontrar ese movimiento propio y auténtico que tenía que ver con mi forma y no con copiar otra.

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—¿Fue difícil?

—Los dos fuimos encontrando ese camino a través del abrazo del tango. Y fue potente. Porque ya él era potente y yo era potente. Así que cuando nos cruzamos, yo le dije que quería participar del mundial de tango y él me preparó para eso, me consiguió un compañero para que pudiera presentarme, me regaló el vestido para mi presentación y hasta llevó a alguien para que me peinara. Para mí, fue como un sueño hecho realidad. Pero fue compartido, porque él estaba tan emocionado y orgulloso con todos mis logros, que le contó a Flor de mi historia. Y entonces ella se interesó por esto que habíamos construido y decidió empezar a planear este documental.

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—Argento, la directora, también es bailarina de tango.

—Sí, es increíblemente talentosa como bailarina, de nivel internacional, por lo que vive medio año acá y el otro medio año afuera, y es hermosamente humana. Pero aparte es cineasta y, por eso, dirige muchos documentales de tango. Y así fue como ella entró a nuestra historia. Somos tres personas que nos unimos con un común denominador. Y gracias a lo multifacético del arte. Porque yo no quiero solo bailar tango. Quiero que haya teatro, que se cuente una historia, que haya emoción... Y lo que más me conmovió de esta propuesta fue eso: que Flor quería contar a través de mi vida y la de Claudio cómo el lenguaje es el arte. Sin más.

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La directora Flor Argento (Gentileza)

—De todas formas, sigue siendo un ejemplo de resiliencia.

—Pero es porque, a través de esto de perseguir un sueño, fuimos encontrando un camino único en relación a las limitaciones. Pero no específicamente la ceguera, que es obvio que juega un papel importante, sino en el hecho de mostrar cómo fuimos superando cada uno en su camino distintos obstáculos para llegar a esto que construimos. Por eso, a mí me gusta mucho lo que ella hace en el documental. Porque, muchas veces, suelo entristecerme cuando lo que se destaca de mí es solo la historia de vida o de superación.

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—¿Cómo si eso dejara en un segundo plano su talento?

—Claro. En cambio, Flor me convocó a mí como artista. Me convocó por ser bailarina de tango y actriz, y por todo lo que había generado. Y tal es así que, en el guion, con Marcelo deciden no contar el hecho de mi ceguera al principio. Cosa que me encantó. Porque en los primeros minutos el espectador hace una construcción del personaje que está viendo. Y yo no quería que esa construcción fuera desde un juicio que tuviera que ver con mi incapacidad de ver y terminara anulando mi yo artista. Esto es lo que me motivó a formar parte del proyecto.

—El trabajo habla de “la creación de una bailarina de tango”.

—Eso es maravilloso. Yo no me había dado cuenta, pero lo pudo ver Flor con sus ojos de cineasta. Porque yo solo sabía que quería bailar. Y lo fui a buscar a Claudio, que me enseñó con sus movimientos, porque yo nunca pude ver cómo lo hacía, sino que me fui guiando por sus marcas o por los dibujos que él hacía con su pierna mientras yo lo tocaba. Así que lo que fui incorporando fue propio. Y terminé en las milongas, en los mundiales y en los escenarios, sin darme cuenta de que estaba naciendo algo nuevo en mí. Porque la emoción del proceso, por ahí, no te deja racionalizar lo bueno de lo que está sucediendo.

El maestro de tango Claudio González (Gentileza)

—¿Esto va a continuar de alguna manera?

—¡Ojalá! Charlando con Flor y Marcelo, me sugirieron que sería lindo llevar la historia de Nous al teatro. ¡Y no hay nada que yo ame más en la vida! Así que sería fantástico poder armar de este corto una obra para presentar en los festivales. Y poder revivir en el escenario esas sensaciones que fui transitando. Pero ya con haberme dado el lujo de hacer cine estoy más que feliz.