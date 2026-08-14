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Flor Torrente anunció el cierre de su negocio después de 13 años: “Es bastante triste”

La firma de indumentaria y accesorios veganos, creada en 2013 por la actriz junto a Agustina Bruzon, comunicó la decisión a través de un video. Su mensaje

Flor Torrente anunció el cierre definitivo de Helicia, su marca de ropa, indumentaria y accesorios veganos fundada en 2013 junto a Agustina Bruzon (Video: Instagram)

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Flor Torrente anunció el cierre definitivo de Helicia, la marca de indumentaria y accesorios veganos que fundó en 2013 junto a su amiga y socia Agustina Bruzon, tras 13 años de trayectoria en el mercado local. La noticia llegó a través de un video publicado en las cuentas de Instagram de la marca y de la propia actriz, donde ambas cofundadoras se sentaron frente a cámara para despedirse de su comunidad con la voz entrecortada y un mensaje que comenzó con una advertencia: “Get ready para llorar”.

“Esto no es algo fácil que contarles, pero queremos decirles que después de 13 años, y de más de 30 años de amistad, Helicia tiene que decir adiós”, dijo Torrente mirando a cámara. La frase marcó el tono de un anuncio que nadie en el entorno de la marca esperaba, y que generó de inmediato una ola de reacciones entre seguidores, colegas y familiares de la actriz.

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Helicia Buenos Aires nació en 2013 como una propuesta de carteras urbanas con materiales 100% libres de origen animal, pionera en el segmento de moda vegana en la Argentina. Con el tiempo, la marca amplió su catálogo hacia la indumentaria —buzos, blazers, bodies, camisas, corpiños y shorts— y llegó a tener un local físico en el barrio de Palermo antes de volcarse de lleno al comercio electrónico. Durante la pandemia, la firma supo reconvertirse hacia prendas cómodas y barbijos reutilizables, lo que le permitió sostener su presencia en el mercado en uno de los períodos más complejos para la industria textil.

Flor Torrente y Agustina Bruzon definieron el cierre de Helicia como un cierre de ciclo y agradecieron a quienes acompañaron el crecimiento de la marca
Flor Torrente y Agustina Bruzon definieron el cierre de Helicia como un cierre de ciclo y agradecieron a quienes acompañaron el crecimiento de la marca

Bruzon, visiblemente emocionada durante el video, describió el momento como un cierre de ciclo inevitable. “Para nosotras esto es un cierre muy importante. Quedan muchísimos recuerdos de nosotras dos, así que es difícil y es bastante triste, pero también es importante y es para algo mejor. Siempre que se cierra algo, seguro viene algo mejor”, expresó. Torrente, por su parte, sumó palabras de gratitud hacia quienes acompañaron el proyecto desde sus inicios: “Queremos agradecerles a todas las personas que formaron parte y nos ayudaron, no solo en el crecimiento de Helicia, sino en el crecimiento personal”.

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Las razones del cierre no fueron explicitadas en detalle durante el video. Torrente habló de un “cierre de ciclo” y de la necesidad de volcar energías hacia nuevas búsquedas, sin profundizar en aspectos económicos. Sus historias de Instagram, sin embargo, aportaron una capa adicional al relato: la actriz compartió frases vinculadas a procesos de transformación personal, una de ellas dirigida directamente a su socia: “Este eclipse no es uno más. Es un nuevo comienzo para tu identidad. Hay versiones de vos que solo pueden nacer cuando te animás a soltar las que ya cumplieron su ciclo”. Minutos después publicó una segunda imagen con mariposas y el texto: “Por cada decisión que tomamos, nace un nuevo universo”.

Como cierre del anuncio, ambas cofundadoras adelantaron una última sorpresa para su comunidad: la tienda online de su negocio ofrecerá descuentos en todos sus productos antes del cierre definitivo, para que quienes quieran puedan llevarse “un pedacito de Helicia y de nuestra historia”.

Araceli González acompañó públicamente a su hija después del anuncio sobre Helicia y dejó unas palabras sobre la presión de la industria y el esfuerzo de quienes emprenden sin red
Araceli González acompañó públicamente a su hija después del anuncio sobre Helicia y dejó unas palabras sobre la presión de la industria y el esfuerzo de quienes emprenden sin red

La publicación no tardó en llenarse de comentarios. Araceli González, madre de Torrente, fue una de las primeras en reaccionar y lo hizo con un mensaje que combinó el apoyo afectivo con una lectura sobre la industria. “Las amo tanto. Pelearon con tanta pasión y compromiso por su marca. No toda falla es de uno. Los escenarios son voraces y la competencia es tirana”, escribió la actriz. Y agregó: “Considero que estas marcas maravillosas deberían estar angeladas y cuidadas con escenarios prósperos porque hay juventud que apuesta con todo a pelear en la jungla sin nada de red”. Cerró su mensaje con un elogio personal: “Mis gladiadoras valientes que en cada producto no solo daban diseño sino también calidad, además del respeto al cliente. Las amo, las respeto. Todo deja una enseñanza maravillosa. Aunque cerrar sea doloroso, yo me quedo con los mejores sacos, las mejores carteras y los joggings que amo”.

Entre los colegas que dejaron su saludo figuraron Tomás Kirzner, hermano de Torrente, quien escribió “Las amo mucho”; Lola Latorre, con una fila de corazones vendados; Benja Rojas, quien recordó haber usado Helicia en los Premios PINTI; Cande Molfese, y Yoyi Francella, entre otros.

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