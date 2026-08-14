La inflación se aceleró en julio: cuáles fueron los factores que impulsaron el IPC y lo llevaron por encima del 2%

El rubro de "Restaurantes y hoteles" subió 2,8% en julio, una de las divisiones con mayor incidencia en el índice.

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La inflación de julio volvió a ubicarse por encima del 2% mensual, según el último informe del Indec, que midió una suba de 2,1% en el nivel general de precios. El dato mostró una leve aceleración respecto al 1,9% registrado en junio y llevó la variación interanual a 33,8 por ciento.

Diferentes economistas coincidieron en señalar que el repunte estuvo explicado, en gran medida, por un componente estacional vinculado a las vacaciones de invierno, aunque también identificaron otros factores que empujaron los precios al alza durante el mes.

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Santiago Casas, economista jefe de EcoAnalytics, indicó que el dato “no sorprende” y explicó que ya había sido anticipado por el índice de precios de la Ciudad de Buenos Aires, que la semana previa había marcado una suba de 2,9% mensual. “El dato vuelve a confirmar que el proceso de desinflación será lento y sinuoso”, afirmó.

El peso de la estacionalidad

El disparador que más mencionaron los economistas consultados fue el impacto de las vacaciones de invierno sobre los precios de turismo, recreación y gastronomía. Según el informe del Indec, la categoría de precios estacionales aumentó 4,5% en julio, mientras que la división “Recreación y cultura” fue la que más subió dentro de la canasta, con un alza de 5%, seguida por “Restaurantes y hoteles”, con 2,8 por ciento.

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"Recreación y cultura" fue la división que más aumentó en julio, con una suba de 5,0% impulsada por el receso invernal.

Casas explicó que la estacionalidad juega un papel importante en la dinámica mensual de los precios y julio lo volvió a demostrar. “Los precios estacionales aumentaron 4,5% en el mes, impulsados principalmente por ‘Recreación y Cultura’, por efecto de las vacaciones de invierno”, apuntó. De todas formas, aclaró que “la aceleración no fue exclusivamente estacional: la inflación núcleo también subió levemente, hasta 1,8% mensual”.

En la misma línea, Julián Neufeld, economista de la Fundación Libertad y Progreso, desglosó las raíces del rebote de la inflación en dos tipos: los estacionales y los estructurales. Sobre el primer grupo, indicó que el diagnóstico es claro. “Tal como vimos en el IPC de CABA, los bienes y servicios relacionados con el turismo y actividades recreativas subieron de precio sustancialmente por el aumento de la demanda impulsado por las vacaciones de invierno”, comentó. Neufeld precisó que los bienes estacionales “subieron en 4,5% e incidieron con 0,41 p.p. en el índice”.

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Aldo Abram, director ejecutivo de la Fundación Libertad y Progreso, aportó una explicación similar sobre el mecanismo detrás de esta suba. “La estacionalidad de julio se explica fundamentalmente porque, durante las vacaciones, las personas incrementan sus gastos en entretenimiento, transporte, hoteles y restaurantes, rubros cuyos precios suelen registrar aumentos importantes durante ese mes. Eso es justamente lo que observamos”, afirmó.

El anticipo de la Ciudad de Buenos Aires

Los economistas remarcaron las diferencias entre el índice nacional y el de la Ciudad de Buenos Aires, que había anticipado una suba mensual de 2,9%, muy por encima del 2,1% nacional. Eric Ritondale, economista jefe de Puente, explicó que esta divergencia “se explica por el mayor peso relativo que tienen los rubros de turismo, restaurantes y hoteles dentro de la canasta porteña”, mientras que “en el IPC nacional, estos componentes de marcada estacionalidad por las vacaciones de invierno tienen una ponderación significativamente menor, lo que morigeró su impacto en el nivel general”.

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El índice de precios de la Ciudad de Buenos Aires, con mayor peso de turismo en su canasta, marcó una suba de 2,9% en julio. (Freepik)

Desde la consultora LCG coincidieron en este análisis y sostuvieron que “el dato de inflación de julio estuvo dentro de lo inicialmente esperado” y que “contrasta con el anticipo que había marcado el IPCBA con una suba del 2,9% en el mes a partir de absorber el impacto de la suba en estacionales, por turismo”. Según precisaron, “los aumentos de los ‘Estacionales’ que incorporan a los servicios vinculados al turismo fueron sensiblemente más bajos a nivel nacional: 5% vs 11%, respectivamente”.

El tipo de cambio y la suba de tarifas

Además del factor estacional, Neufeld apuntó a la evolución del dólar mayorista como otro elemento que presionó sobre los precios, en particular en los alimentos. “Tuvimos una mayor incidencia del rubro de alimentos y bebidas no alcohólicas en relación con el mes pasado. La depreciación del tipo de cambio mayorista entre mayo y julio rondó el 6%, como consecuencia los bienes transables sufren del efecto de pass through, con este rubro con gran peso en la canasta como primer damnificado”, explicó. Según el informe del Indec, el rubro de “alimentos y bebidas no alcohólicas” registró una suba de 2,0% en julio.

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Para Neufeld, este comportamiento respondió a “un rebote motivado por factores transitorios, pero no relacionados con la dinámica de precios interna de la economía”.

La depreciación del tipo de cambio mayorista entre mayo y julio incidió sobre los precios de los alimentos y bebidas no alcohólicas. (Reuters)

Otro de los factores mencionados fue el aumento de las tarifas de los servicios públicos. Abram sostuvo que las subas de las tarifas también contribuyeron a que la inflación de julio se ubicara por encima del 2%”. De acuerdo con el informe del Indec, la categoría de “precios regulados” subió 2,1% en el mes, con incrementos en transporte público, electricidad y gastos de prepagas.

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Cómo evolucionó la inflación núcleo

Más allá del componente estacional, los economistas prestaron especial atención a la inflación núcleo, que pasó de 1,6% en junio a 1,8% en julio. Desde LCG plantearon que “podría pensarse que la aceleración de la inflación correspondió enteramente a una mayor inflación núcleo”, dado que los precios estacionales fueron compensados por una suba más moderada en los regulados.

Casas agregó que, más allá del resultado puntual de julio, la clave pasa por observar la trayectoria de este componente en los próximos meses. “Aunque la inflación núcleo todavía muestra cierta resistencia a seguir bajando, esperamos que retome una trayectoria descendente en los próximos meses. Más allá de los factores puntuales de cada mes, la clave es que este componente converja gradualmente hacia niveles más bajos”, afirmó.

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