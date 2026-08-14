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El consejo de Martín Demichelis para Mastantuono y el Diablito Echeverri: por qué desea que no vuelvan a River

El actual entrenador del Leipzig dirigió a ambos jugadores en el Millonario y tomó posición sobre el futuro de las dos joyas

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Durante el mercado de pases de este verano europeo, la chance de que Franco Mastantuono y Claudio Echeverri regresaran a River Plate de forma temporal circuló con fuerza entre los hinchas del club. Ninguno de los dos había logrado asentarse del todo en Europa, y desde Núñez se exploró esa posibilidad. Pero la ilusión duró poco: ambos continuarán en el Viejo Continente. Quien tomó posición sobre el futuro de los dos fue Martín Demichelis, el director técnico que los tuvo a ambos en sus primeros pasos en el primer equipo del Millonario y que en la actualidad dirige al RB Leipzig en la Bundesliga de Alemania

Mastantuono, cuya ficha pertenece al Real Madrid, fue cedido a préstamo a la Fiorentina de Italia; el Diablito Echeverri sigue su proceso en el Manchester City. River, ante ese escenario, salió a buscar otras alternativas en el mercado. En diálogo con ESPN, el entrenador de 45 años trazó un análisis de cada caso y fue categórico: no quiere verlos de regreso en el corto plazo.

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“Fueron dos casos diferentes”, arrancó Demichelis. Cuando llegué a River, la figura emergente era Echeverri, pero las convocatorias a la selección argentina le impedían trabajar con él de forma cotidiana. “Él estaba de lunes a jueves entrenándose con la Selección, venía los viernes y jugaba en Reserva, entonces no lo podía tener”, explicó. Con el tiempo, y tras conversaciones directas con el jugador, la dinámica fue cambiando. “Lo hablé con él, lo fue entendiendo, fue mejorando y demostrando ser capaz de aguantar el ritmo”, señaló.

Echeverri Mastantuono
Mastantuono y Echeverri, las joyas que River vendió a Europa (REUTERS/Agustin Marcarian)

El vínculo con Mastantuono tuvo otra textura desde el inicio. Demichelis contó que lo conocía desde noviembre y que el plan original era dosificar su carga de trabajo dada su corta edad, aunque el volante —que luego partió al Real Madrid en una transferencia de cifras abultadas— pronto dejó en claro que no necesitaba ese margen. “Con Franco me pasó algo diferente. La idea era ir dosificando las cargas con ellos, pero Mastantuono siempre, en el día a día, era uno de los chicos que más rendía también a nivel físico”, destacó el DT.

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Demichelis dejó River tras ser desvinculado por la comisión directiva encabezada por Jorge Brito, luego de no alcanzar los objetivos planteados para su ciclo. Aun así, su paso por el club incluyó tres títulos: la Liga Profesional, el Trofeo de Campeones y la Supercopa Argentina. Después pasó por Rayados de Monterrey y Mallorca antes de aterrizar en Leipzig.

Desde esa perspectiva, el técnico apeló a la historia del fútbol argentino para pedir paciencia con los dos jóvenes. “Hoy les deseo que no se vuelvan, porque no tengo dudas de que están preparados para rendir. No hay que olvidarse de todos los grandísimos ex jugadores que han pasado por Europa que han necesitado mucho tiempo”, afirmó Micho. Y puso otros ejemplos: “Gonzalo Higuaín necesitó un año para instalarse en el Real Madrid. Lo mismo pasó con Javier Saviola en el Barcelona y con Pablo Aimar. Y así sucesivamente puedo nombrar a muchos”.

Para Demichelis, el período de adaptación es parte natural del proceso y no debe leerse como una señal de que los jugadores no están a la altura. “Es lógico el período de adaptación, no dejan de ser jóvenes, y lo van a hacer bien”, cerró.

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