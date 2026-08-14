La última locura de Maurizio Cattelan: una Última Cena para “despertar la imaginación”

Los invitados se sentaron a ambos lados de una mesa de 13,7 metros dispuesta bajo un trío de candelabros en el atrio acristalado de la Neue Nationalgalerie de Berlín

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En 2019, Maurizio Cattelan desató una tormenta mediática cuando pegó con cinta adhesiva una banana a la pared de un stand de galería durante Art Basel Miami Beach. (Luego se vendió por 6,2 millones de dólares en una subasta.) Pero Night, una próxima exposición de la obra de este artista nacido en Italia en la Neue Nationalgalerie de Berlín, servirá como recordatorio de que su trabajo es más amplio y profundo que cualquier obra individual. Se incluirán provocaciones anteriores —por ejemplo, su escultura de 2001 de un Adolf Hitler en miniatura rezando— y obras nuevas, como una maqueta de madera de casi 6 metros de altura de la Puerta de Brandeburgo del siglo XVIII de Berlín, que ha llegado a representar períodos tanto de conflicto como de renovación en la ciudad. Una representación animatrónica de Oskar Matzerath, el joven antihéroe de la novela del autor alemán Günter Grass, El tambor de hojalata (1959), se sentará en el borde del techo del edificio, justo encima de la entrada al museo, diseñado por Mies van der Rohe en la década de 1960, rodeado de una bandada de palomas disecadas. Varias cientos más de palomas llenarán el atrio acristalado de 8,5 metros de altura del museo.

El mes pasado, Cattelan, de 65 años, que reparte su tiempo entre Milán y Nueva York, visitó Berlín para reunirse con Klaus Biesenbach, de 60 años, director del museo, y la curadora Lisa Botti, de 40 años. Durante la visita, los tres organizaron una cena para celebrar que Cattelan ganó el Preis der Nationalgalerie 2026, el prestigioso galardón de arte que dio lugar a la exposición. Dado que gran parte de la obra del artista italiano se relaciona con el bien y el mal, y porque la disposición de la exposición recordará a una iglesia, él apodó al evento La última cena, insinuando que la sociedad está al borde de un ajuste de cuentas moral épico. Aun así, él encuentra esperanza en el libre albedrío —“Siempre depende de nosotros lo que queremos ser, una paloma o una tórtola”, dijo— y en la creatividad. El título de la exposición, dijo, no habla de oscuridad: “Se trata del momento en que la certeza se queda dormida y la imaginación despierta”.

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Los invitados

Una mezcla de amigos, colaboradores y colegas artistas de Cattelan se mezclaron en la terraza del atrio y luego tomaron asiento en una mesa de 13,7 metros de largo, dispuesta bajo un trío de candelabros instalados especialmente para la cena. A diferencia de la pintura de Leonardo da Vinci de 1495-98, la gente se sentó en ambos lados de la mesa, y aunque Cattelan y Biesenbach estaban en el centro, ninguno de los dos iba vestido como Jesús. Algo que sí coincidió con la Última Cena original fue el sentimiento de comunidad. Como dijo Botti durante su discurso de bienvenida, “Se trata de reunirse... ¡Vamos a compartir el pan!”. La reflexión de Cattelan, ya cerca del final de la velada, fue: “Esto debería ocurrir más seguido. El intercambio de ideas nos hace más fuertes.”

El carta del menú fue escrita a mano por una calígrafa berlinesa: arvejas con ricota, pepinos con berro y grosellas, y berenjena a la parrilla con almendras

Los asistentes

Aparte de Cattelan, todos eran berlineses a tiempo completo o parcial. Entre los artistas presentes estaban Katharina Grosse, alemana y reconocida por instalaciones vibrantes creadas con pistolas industriales de pintura en aerosol; la artista, investigadora y escritora turca Göksu Kunak; la artista y cineasta italiana Rosa Barba; el artista chino Tianzhuo Chen, también conocido como Asian Dope Boys; el dúo escandinavo Elmgreen & Dragset; y Kiani del Valle, artista, bailarina y doble de acción puertorriqueña que actuará en la Neue Nationalgalerie durante la Semana del Arte de Berlín, que coincidirá con la inauguración de la exposición de Cattelan el 10 de septiembre.

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La mesa

Leonie Ondarza y Titina Eltz, de Le’ Ti, una empresa de producción creativa con sede en Berlín y Nueva York, diseñaron la decoración de la mesa, tiñendo ellas mismas la tela de algodón y seda en degradé del amarillo al rosa. El texto del menú fue escrito por la calígrafa berlinesa Charlotte von Wrede, y la artista floral local Kim Görner creó una serie de centros de mesa comestibles, torres de diferentes tipos de productos vegetales. Estos dirigían la mirada hacia arriba, hacia las luces, una referencia a una obra de Cattelan expuesta en una galería de Manhattan en 1994 que requería que un burro vivo se colocara bajo un candelabro barroco.

La comida

Los chefs Max Frey y Sofia Tachias, conocidos como Max und Sofia y pareja sentimental, se encargaron del catering del evento. Hubo pan de masa madre de la panadería berlinesa Sironi y una variedad de platos que resaltaban vegetales locales y de temporada, como arvejas de huerta con ricota y dátiles, pepinos aderezados con berro y grosellas rojas, y berenjena a la parrilla espolvoreada con almendras y cilantro. Para el postre, la pareja sirvió Pavlovas cubiertas de fresas y crema batida.

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Maurizio Cattelan, de 65 años, ocupó el centro de la mesa junto al director del museo Klaus Biesenbach. El artista italiano escribió a mano una tarjeta personal para cada invitado con fragmentos de su nueva obra basada en texto, 'The Rest Is Yours'

Las bebidas

Al llegar, los invitados fueron recibidos por camareros que ofrecían Negroni Sbagliatos —preparados con Campari, vermut dulce y Prosecco— y champán brut Veuve Pelletier. Durante la cena, podían elegir entre Vermentino, un vino blanco seco de la región de Lacio en Italia, y un Brunello di Montalcino de la añada 2019, un clásico tinto.

La música

Amigos de Cattelan, Arnaud Frisch y Marion Szabo del club nocturno parisino Silencio, crearon una lista de reproducción ecléctica. Entre las canciones estaban “Nothing Can Come Between Us” de Sade, “Your Way Is My Way” del grupo sudafricano de música disco Jivaro y “Adome Nyueto” del artista togolés Yta Jourias.

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Un consejo entretenido

Haz un gesto creativo. Cattelan había escrito a mano una tarjeta personal para cada invitado, con su nombre, que incluía fragmentos de una nueva obra basada en texto, The Rest Is Yours (2026), que se mostrará en la exposición. Una decía: “La fe nunca usa guantes”. Otra: “El próximo error debe ser nuevo”.

Fuente: The New York Times

[Fotos: Katerina Churbakova / The New York Times]