El Gobierno ahora pone el foco en el mercado interno, pero los motores para reactivar funcionan a media máquina

La reactivación del crédito, la remonetización y el aumento de los ingresos son objetivos claves del Gobierno para que repunte la actividad. (Juan Mabromata/AFP)

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La flexibilización para otorgar créditos en dólares anunciada ayer se inscribe dentro de los esfuerzos del Gobierno para darle impulso al mercado interno. La teoría del “derrame” desde sectores con mucho crecimiento a rubros postergados puede funcionar en el largo plazo, pero no tiene impacto en lo inmediato. Por eso, ahora el foco en los próximos meses estará puesto en mejorar el consumo y darle un alivio a los sectores que siguen cayendo a pesar del crecimiento del PBI superior a 2,5% que se espera para este año.

Los préstamos en dólares presentan una tasa de crecimiento interanual del 45 por ciento. Las bajas tasas, por ejemplo para prefinanciar exportaciones, y la disponibilidad de los bancos los transformaron en una de las variables más dinámicas del sector financiero.

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Ahora el Banco Central habilitará a las entidades bancarias a prestar a empresas que no son exportadoras y que tampoco son proveedoras de compañías que exporten. El límite para hacerlo será el equivalente a 15% de los depósitos en moneda extranjera, es decir unos 6.000 millones de dólares.

Los depósitos del sector privado en moneda estadounidense ya superan los USD 40.000 millones, mientras que los bancos mantienen prestado un stock de 24.000 millones de dólares. Por lo tanto, tienen capacidad de sobra para salir a prestar a otras empresas y a tasas muy atractivas.

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El Banco Central adecuó la normativa para que los bancos comerciales puedan prestarle dólares a empresas no generadoras de divisas.

A su vez, en caso que se produzca un aumento adicional de la demanda de crédito, es probable que los bancos salgan a pagar tasas algo más elevadas para captar depósitos, algo que también sería alentado por el Gobierno, que está lanzando la segunda versión del plan de Inocencia Fiscal.

Los depósitos en dólares vienen creciendo a un ritmo interanual del 45%, mientras que las financiaciones en pesos lo hacen a 32,3%, es decir por debajo de la inflación acumulada en los últimos doce meses (33,8%).

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La reactivación del crédito es una de los pilares en los que se apoya el equipo económico para que la reactivación llegue a “la calle”. Pero no será fácil lograrlo por esta vía.

Los bancos están mucho más reacios a prestarle a las familias luego del fuerte aumento de la mora. Y esto complica el repunte de la venta sobre todo de bienes durables, como línea blanca electrónicos o incluso autos. Aquel círculo virtuoso que se puso en marcha a partir de mediados de 2024 y que duró poco más de un año no será fácil de replicar.

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La remonetización es otro de los objetivos declarados por el propio titular del Central, Santiago Bausili, para los próximos meses. Implicaría expandir la oferta monetaria ya sea por compra de dólares o por menor refinanciación de vencimientos por parte del Tesoro.

En la licitación del miércoles, sin embargo, la renovación de vencimientos fue de 100 por ciento. En otras palabras, no continuó contrayendo la base monetaria, pero está claro que la expansión del “M2 transaccional”, que es el agregado monetario que ahora sigue el BCRA, se dará de manera muy paulatina.

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El tercer motor es el de los ingresos reales. Sin embargo, el único que viene creciendo bien por encima de la inflación es la Asignación Universal por Hijo, o sea los planes sociales. Los salarios privados apenas empatan con la dinámica inflacionaria y pierden poder de compra por el fuerte aumento de las tarifas. Y un informe de FIEL también muestra que las jubilaciones (tanto la mínima con el bono como la general) tampoco consiguen recuperar frente a la suba de precios.

El repunte inflacionario de julio representa a su vez un escollo más para que los ingresos de la población empiecen a mejorar.

Con este panorama, ninguno de los motores a los que apunta el Gobierno para que los sectores más postergados por el cambio de modelo tiene la potencia adecuada para lograr el objetivo. Y a medida que se acerquen las elecciones esto provocará mayor ansiedad en la gente y preocupación entre los inversores.

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