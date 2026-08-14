Mario Pergolini contó cómo fue su reunión con Adrián Suar por el futuro de su programa: "Yo iba entregadísimo"

Mario Pergolini contó cómo fue su reunión con Adrián Suar por el futuro de su programa

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Tras una temporada de buena repercusión al frente de Otro Día Perdido (Eltrece), Mario Pergolini reveló que se reunió con Adrián Suar para hablar sobre el futuro del ciclo y este jueves expuso al aire los detalles de esa cena, que incluyó una conversación sobre su continuidad en la pantalla y una estrategia de negociación que, según admitió, no le salió como esperaba.

Durante una charla con Agustín “Rada” Aristarán y Evelyn Botto, el conductor contó que la invitación fue en la casa de Adrián Suar y que también participaron Pablo Codevilla, Diego Guebel y Alejandro Borensztein. “Ayer fui a comer a lo de Suar, a la casa. No aguantaba no decirlo”, dijo al comenzar su relato en su programa.

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Pergolini dedicó buena parte de la anécdota a reconstruir el clima de la reunión. Contó que él llevó dos vinos, mientras que Guebel “no llevó nada”, un detalle que convirtió en uno de los momentos incómodos de la noche. El conductor también reveló que comieron asado y describió el menú con precisión: “Chorizo, morcilla, entraña, carne”, además de ensaladas, helado, café y masitas para el postre.

El punto central de la cena, de todos modos, quedó ligado al futuro de Otro Día Perdido. Según explicó Mario, entró a la reunión con la intención de marcar una postura firme y planteó apenas llegó: “Yo el año que viene no lo hago”. La frase, según contó, buscaba evitar que la cena quedara reducida a un gesto de cordialidad sin efecto en una eventual negociación.

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Mario Pergolini contó los detalles de su cena con Adrián Suar y habló del futuro de su programa: "Yo iba entregadísimo"

Sin embargo, para las esperanzas del conductor, la respuesta de Suar cambió de inmediato el tono de esa jugada. “Uno tiene que hacer lo que tiene que hacer”, le contestó, siempre de acuerdo con el relato de Pergolini, antes de avanzar en una charla con Codevilla sobre posibles reemplazos. A partir de ese momento, el conductor optó por indagar sobre la situación del canal y el rendimiento de sus principales figuras.

En ese repaso, Perrgolini mencionó nombres de la programación como Darío Barassi, Guido Kaczka y Moria Casán, y señaló que su ciclo quedaría detrás de esos envíos en la grilla. “Nosotros seremos los cuartos”, resumió al describir la posición que, según su mirada, ocupa el programa dentro del canal.

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Pergolini también reconoció que no consiguió el objetivo con el que había llegado al encuentro. “No logré lo que quería”, afirmó, antes de explicar que su idea consistía en insinuar una salida para negociar desde un lugar más favorable. “Quería decir que me bajaba, pero para subirme”, agregó.

Pergolini contó que la reunión incluyó una conversación sobre su continuidad en la pantalla y una estrategia de negociación que no le salió como esperaba

En ese tramo, Botto comparó la maniobra con quien amenaza con dar de baja un servicio para obtener una rebaja, y el conductor aceptó esa definición. “Me pasó la del cable”, respondió. Después admitió que se sintió demasiado predispuesto desde el inicio y que la comida jugó un papel en ese escenario: “Yo iba entregadísimo”.

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El relato también avanzó sobre el costado social de la noche. Pergolini contó que Suar le propuso repetir el encuentro en su casa “la próxima”, esta vez “todos juntos”, una frase que interpretó como una invitación para sumar a las parejas. Al volver a su hogar, le comentó a su esposa que creía que iban a tener invitados próximamente.

Sobre el final, sumó un intercambio que mantuvo con Adrián Suar sobre la propiedad donde se hizo la cena. Dijo que le preguntó si la casa era suya y que el productor respondió que alquilaba. La reunión duró “una hora cincuenta y dos minutos”, según precisó Pergolini este jueves, cuando decidió contar al aire una cena que dejó abierta la discusión sobre su futuro en televisión.

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