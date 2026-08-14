La ONU pidió moderación a Rusia y Japón para evitar una escalada de tensiones tras la visita de Putin a las Islas Kuriles

El secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, durante un discurso en Londres, Reino Unido, el 24 de junio de 2026 (REUTERS/Guglielmo Mangiapane)

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Naciones Unidas exhortó este jueves a Rusia y Japón a mantener la moderación y la responsabilidad tras la visita del presidente ruso Vladimir Putin a las Islas Kuriles, territorio en disputa entre ambos países. La portavoz del secretario general de la ONU, Daniela Gross, remarcó en rueda de prensa que se trata de “una cuestión bilateral entre Estados miembros”, pero llamó a las partes a evitar actos que puedan elevar las tensiones diplomáticas.

“Se trata de una cuestión bilateral entre Estados miembros, pero animamos a todas las partes implicadas a que actúen con moderación, de forma responsable, y a que eviten cualquier acción que pueda agravar aún más las tensiones”, expresó Gross durante la comparecencia.

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Rusia y Japón intercambiaron fuertes críticas el jueves después de la primera visita de Putin al archipiélago de las Kuriles, una zona en disputa entre ambos países desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Las tensiones bilaterales se concentran en torno a cuatro islas del Pacífico Norte que el ejército soviético ocupó en 1945.

Durante su recorrido por Iturup —denominada Kuriles del Sur por Moscú y Territorios del Norte por Tokio—, Putin visitó una escuela, una planta procesadora de pescado y degustó caviar. En un video difundido por el Kremlin, el mandatario comentó: “Qué buen clima tienen aquí, es como un resort”. Esta fue la primera visita de un presidente ruso a la zona desde el viaje de Dmitri Medvédev en 2010.

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La reacción del gobierno nipón no tardó. La primera ministra Sanae Takaichi calificó el viaje como “absolutamente inaceptable” y sostuvo que “hiere los sentimientos del pueblo japonés”. El ministro de Asuntos Exteriores, Toshimitsu Motegi, convocó al embajador ruso en Japón, Nikolái Nozdrev, para transmitirle una “enérgica protesta”.

La primera ministra de Japón, Sanae Takaichi, habla con los medios de comunicación sobre la visita del presidente ruso, Vladímir Putin, a Iturup —una isla reclamada por Japón situada en el extremo de la cadena de las Kuriles, cerca de la isla de Hokkaido— en su residencia oficial de Tokio (Japón), el 13 de agosto de 2026 (Kyodo vía REUTERS)

La respuesta de Moscú fue inmediata. La portavoz de la diplomacia rusa, María Zajárova, consideró las críticas de Tokio como “jurídicamente infundadas” y acusó al gobierno japonés de llevar adelante una “política antirrusa rayana en la hostilidad”. Zajárova afirmó: “Tokio vuelve a estar obsesionado con discursos revisionistas”.

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El conflicto por la soberanía de las islas se agravó tras el inicio de la ofensiva rusa en Ucrania en 2022. Ese año, Japón declaró por primera vez desde 2003 que la porción más meridional de las Kuriles estaba “ocupada ilegalmente”.

Putin visitó la isla de Iturup un día después de desplazarse a Sajalín, donde la Marina rusa realizaba maniobras militares. Durante su estancia en Sajalín, el mandatario ruso encabezó una reunión sobre “la garantía de la seguridad de las fronteras orientales de Rusia”, según informaron medios estatales.

Las relaciones entre Japón y Rusia se deterioraron aún más desde que Tokio impuso sanciones a Moscú por la invasión en Ucrania, medidas que Putin calificó como “injustificadas”. El jefe de Estado ruso sostuvo: “Japón ha identificado a Rusia como una gran fuente de amenazas. Me gustaría señalar que no estamos amenazando a Japón (...) Por el contrario, (Japón) tiene reclamos territoriales contra nuestro país”.

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El jefe del Kremlin le dijo a los marineros rusos de la región que están en un frente similar al de Ucrania

En el actual contexto, Rusia fortaleció su cooperación militar con China. Las fuerzas navales y aéreas de ambos países realizan maniobras conjuntas en zonas próximas a Japón, lo que obligó a la aviación nipona a responder con despegues de alerta en numerosas ocasiones cada año. Paralelamente, Corea del Norte criticó este mes el refuerzo militar de Tokio y suministró soldados y municiones para apoyar el esfuerzo bélico ruso en el conflicto con Ucrania.

Desde 1945, Tokio fundamenta sus reclamos en el tratado de 1855, por el cual la Rusia zarista y Japón establecieron la frontera justo más allá de las cuatro islas en disputa: Iturup, Kunashir, Shikotan y Habomai. Rusia, en cambio, reivindica el acuerdo alcanzado en la conferencia de Yalta de febrero de 1945, donde los Aliados pactaron la cesión de las Kuriles a la Unión Soviética a cambio de la entrada en guerra contra Japón.

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Actualmente, cerca de 20.000 ciudadanos rusos residen en las Kuriles, un archipiélago con yacimientos de oro y plata y extensas zonas de pesca, cuya relevancia estratégica aumentó durante la Guerra Fría.

(Con información de AFP)