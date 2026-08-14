Se ponen en marcha los Mundiales de hockey con Las Leonas y Los Leones: inédito formato, fixture y las chances de cada selección

Las selecciones de Argentina jugarán el Mundial de hockey 2026 (REUTERS/Anushree Fadnavis)

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Llegó la hora para Las Leonas y Los Leones de salir a la cancha en una nueva y renovada edición del Mundial de hockey, que se jugará desde este sábado 15 y hasta el domingo 30 de agosto en las ciudades de Wavre, Bélgica, y Amstelveen, Países Bajos, con 32 selecciones en competencia y un formato inédito que elimina los cuartos de final y acelera el camino a las semifinales.

La novedad estructural será central en el desarrollo del campeonato: los cuatro grupos de cuatro equipos abrirán la competencia y, desde el 21 de agosto, darán paso a una segunda fase de grupos. Los dos mejores equipos que protagonizarán estas nueva instancia lograrán el pase directo a las semifinales del torneo. El sistema también conservará los resultados entre selecciones que ya se hayan enfrentado en la fase inicial cuando ambas coincidan de nuevo en la segunda ronda. Este cambio que impulsó la FIH (Federación Internacional de Hockey) suprime una instancia de eliminación directa (cuartos de final) y redefine el valor de cada partido en el certamen.

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Todos los partidos de los seleccionados argentinos y otros encuentros se podrán seguir por las diferentes señales de ESPN y la plataforma Disney+.

La competencia se disputará en el Belfius Hockey Arena de Wavre y en el Estadio Wagener de Amstelveen. Habrá 16 selecciones masculinas y 16 femeninas divididas en cuatro zonas de cuatro combinados cada una. En la rama femenina, Países Bajos defenderá en casa un título mundial que ya ganó nueve veces. Su principal rival volverán a ser Las Leonas, que fueron subcampeonas del mundo en 2022 y segundas en las dos últimas temporadas de la FIH Pro League, siempre por detrás del equipo neerlandés, que también la superó en París 2024.

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La selección de Fernando Ferrara, que buscará su tercer título mundial tras las conquistas en Perth 2002 y Rosario 2010, integra el Grupo B y disputarán sus partidos de la primera etapa en Bélgica. Debutarán este sábado 15 de agosto ante Estados Unidos desde las 12.30 (hora argentina) y luego jugarán el lunes 17 frente a Alemania (12) y cerrarán la fase de grupos el miércoles 19 contra Escocia (6).

El plantel de Las Leonas para el Mundial 2026

Una de las figuras de Las Leonas será Majo Granatto, capitana, doble medallista olímpica y elegida Mejor Jugadora del Mundial anterior. Otro de los baluartes del equipo es Agustina Gorzelany, segunda máxima goleadora de la temporada en la FIH Pro League, y la carta del equipo en los córners cortos. Bélgica y China, que llevó a Países Bajos a los shoot-outs en la final de París 2024, aparecen también entre los conjuntos que buscarán llegar a instancias finales del campeonato. Las Naranjas parten como favoritas. Las cinco veces campeonas olímpicas, lideran el ranking mundial con más de 500 puntos de ventaja y vienen de conquistar su cuarto título consecutivo de la Pro League. Entre sus figuras sobresalen Xan de Waard, premiada como Mejor Jugadora FIH del 2025, más Yibbi Jansen, máxima goleadora de la Pro League.

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El plantel femenino está integrado por Cristina Cosentino, Mercedes Artola, Agustina Gorzelany, Valentina Raposo, Sofía Cairo, Sofía Toccalino, Milagros Alastra, Emma Knobl, Agostina Alonso, Juana Castellaro, Victoria Miranda, Victoria Sauze, Eugenia Trinchinetti, Paula Ortíz, María José Granatto, Victoria Granatto, Julieta Jankunas, Zoe Díaz, Brisa Bruggesser y Lara Casas.

Por su parte, el combinado masculino intentará mejorar el noveno puesto del último Mundial y regresar al podio por primera vez desde 2014. El panorama los ubica ante tres candidatos de peso: Alemania, actual campeona del mundo; Países Bajos, que vienen de ganar el oro en los últimos Juegos Olímpicos, y Bélgica, último ganador de la FIH Pro League.

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Los belgas afrontarán el torneo como líder del ranking mundial. La selección, campeona olímpica en Tokio 2020, alcanzó la cima en junio de 2026 después de conquistar la FIH Pro League, resultado que además le aseguró una plaza para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. El conjunto neerlandés ocupa el segundo puesto del ranking masculino y persigue su primer título mundial desde 1998.

Los Leones serán parte del Grupo A, que se disputará en la ciudad de Amstelveen durante la primera etapa. Su estreno será el domingo 16 de agosto ante Japón (14 horas) y luego saldrán a la cancha el martes 18 ante el seleccionado local desde las 13. El jueves 20 a las 7.30 (siempre hora Argentina), el conjunto que dirige Lucas Rey se medirá contra Nueva Zelanda.

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Argentina tendrá como referencia ofensiva a Tomás Domene, máximo goleador de la FIH Pro League esta temporada con 21 tantos. Ese registro lo instala como una de las figuras a seguir en el torneo. Además, Maico Casella afrontará su despedida de Los Leones, dentro de una camada que buscará alcanzar instancias finales del torneo.

La nómina de los varones está compuesta por Matías Andreotti, Bautista Capurro, Maico Casella, Nicolás Cicileo, Nicolás Della Torre, Tomás Domene, Martín Ferreiro, Thomas Habif, Nehuén Hernando, Ignacio Ibarra, Nicolás Keenan, Tadeo Marcucci, Lucas Martínez, Lucio Méndez Pin, Matías Rey, Tomás Ruiz, Tomás Santiago, Joaquín Toscani, Lucas Toscani y Facundo Zarate. Como reservas figuran Tobías Martins, Iñaki Minadeo, Joaquín Ruiz, Facundo Sarto y Santiago Tarazona.

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El plantel de Los Leones para el Mundial 2026

El fixture de Las Leonas en el Mundial de hockey:

Argentina-Estados Unidos, sábado 15 de agosto a las 12.30

Argentina-Alemania, lunes 17 de agosto a las 12

Argentina-Escocia, miércoles 19 de agosto a las 6

Grupos del Mundial femenino:

Grupo A: Australia, Chile, Japón, Países Bajos.

Grupo B: Argentina, Alemania, Escocia, Estados Unidos.

Grupo C: Bélgica, España, Irlanda, Nueva Zelanda.

Grupo D: China, Inglaterra, India, Sudáfrica.

El calendario de Los Leones en el Mundial de hockey:

Argentina-Japón, domingo 16 de agosto a las 14

Argentina-Países Bajos, martes 18 de agosto a las 13

Argentina-Nueva Zelanda, jueves 20 de agosto a las 7.30

Grupos del Mundial masculino:

Grupo A: Argentina, Japón, Países Bajos, Nueva Zelanda

Grupo B: Bélgica, Francia, Alemania, Malasia

Grupo C: Australia, España, Irlanda, Sudáfrica

Grupo D: Inglaterra, India, Pakistán, Gales

*Todos los horarios son de Argentina.

*Finalizada la primera fase de grupos, los dos mejores equipos de cada zona avanzarán a una segunda ronda donde conformarán dos nuevos grupos: el E y el F. Por su parte, los dos últimos de cada zona inicial pasarán a disputar los grupos G y H. Una vez concluidos los partidos de esta Fase 2, los dos primeros clasificados de los grupos E y F obtendrán su pase directo a las semifinales del torneo.

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