Costa Rica se posiciona como destino internacional para tratamientos contra el cáncer con tecnología de alta precisión

Costa Rica recibe pacientes de Estados Unidos, Canadá, India, Rusia y otros países que buscan tratamientos oncológicos especializados. Cortesía: TRP Comunicaciones

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Costa Rica busca consolidar su posición como destino de turismo médico especializado con la incorporación de tecnología de alta precisión para el tratamiento del cáncer y la obtención de certificaciones internacionales que avalan los procesos clínicos y de seguridad utilizados en estos procedimientos.

Uno de los principales avances en esta área es la reciente certificación Novalis Certified obtenida por Radioterapia Siglo XXI, reconocimiento que, de acuerdo con el centro médico, evalúa no solo la tecnología disponible, sino también la experiencia de los profesionales, la planificación de los tratamientos, los protocolos clínicos, los controles de calidad y las medidas de seguridad.

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El reconocimiento adquiere relevancia debido a que Radioterapia Siglo XXI es el único centro médico de Centroamérica que cuenta actualmente con la certificación Novalis Certified, según la institución.

A esta acreditación se suma la certificación internacional ACHC (Accreditation Commission for Health Care), que el centro mantiene desde hace más de 12 años después de someterse periódicamente a procesos de evaluación.

La combinación de infraestructura especializada, personal médico y técnico capacitado y certificaciones internacionales ha comenzado a despertar el interés de pacientes y organizaciones extranjeras que buscan alternativas para tratamientos oncológicos de alta complejidad.

Actualmente, pacientes provenientes de Estados Unidos, Canadá, India, Rusia, Nicaragua y países del Caribe han llegado a Costa Rica para recibir procedimientos especializados de radiocirugía.

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El centro también desarrolla convenios con organizaciones dedicadas al turismo médico en Canadá, interesadas en referir pacientes hacia el país.

“Estamos viendo un interés creciente por parte de organizaciones internacionales que buscan centros médicos certificados para referir pacientes”, explicó Marianela Camacho, directora administrativa de Radioterapia Siglo XXI.

Según Camacho, la certificación internacional ha sido un elemento importante para generar confianza entre estas organizaciones.

“La reciente certificación Novalis Certified ha sido un factor determinante, porque muchos de estos grupos únicamente trabajan con instituciones que puedan demostrar estándares internacionales de calidad y seguridad”, agregó.

Radioterapia Siglo XXI obtuvo la certificación internacional Novalis Certified, que respalda sus procesos de radiocirugía. Cortesía: TRP Comunicaciones

Radiocirugía con precisión milimétrica

Uno de los tratamientos que concentra parte de este interés es la radiocirugía, una técnica que permite administrar dosis elevadas de radiación directamente sobre tumores localizados, procurando reducir la exposición de los tejidos sanos que rodean la lesión.

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Este tipo de procedimiento puede utilizarse en casos seleccionados para tratar tumores ubicados en zonas delicadas como el cerebro, la columna vertebral, el hígado, el pulmón y el páncreas.

La precisión del tratamiento es especialmente relevante cuando las lesiones se encuentran cerca de estructuras sensibles, ya que permite concentrar la radiación sobre el objetivo definido por el equipo médico.

Para los pacientes costarricenses, el desarrollo de estas capacidades también representa una alternativa para acceder dentro del país a tratamientos de alta complejidad que anteriormente podían motivar viajes al extranjero.

La experiencia acumulada por el centro constituye otro de los elementos utilizados para respaldar su oferta.

A lo largo de su trayectoria, Radioterapia Siglo XXI ha atendido a más de 13,000 pacientes y actualmente realiza aproximadamente 400 tratamientos oncológicos al año.

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A esta experiencia se suma la relación con la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), que ha remitido pacientes asegurados que requieren procedimientos de radiocirugía al centro especializado.

Esto amplía las alternativas disponibles para personas con diagnósticos que requieren tratamientos de mayor complejidad.

La radiocirugía permite administrar dosis elevadas de radiación con precisión milimétrica sobre determinados tumores. Cortesía: TRP Comunicaciones

Una certificación que busca generar confianza

Para los especialistas del centro, uno de los principales valores de la certificación Novalis es que representa una evaluación externa de los procesos utilizados para atender a los pacientes.

“Lo más importante para los pacientes es saber que existe una validación independiente que confirma que los tratamientos cumplen con estándares internacionales de calidad y seguridad”, señaló Jorge Isaac Rojas, físico médico de Radioterapia Siglo XXI.

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El especialista enfatizó que la certificación no se limita a la existencia de determinada tecnología.

“No es únicamente una afirmación nuestra; es el resultado de una evaluación exhaustiva realizada por expertos internacionales”, afirmó.

Los procesos de certificación internacional revisan diferentes componentes relacionados con la atención, desde la planificación y ejecución de los tratamientos hasta los controles destinados a garantizar la seguridad de los pacientes.

En un contexto en el que los pacientes que buscan atención médica fuera de sus países de origen necesitan garantías sobre la calidad de los procedimientos, estos reconocimientos pueden convertirse en un elemento diferenciador.

La tecnología de radiocirugía puede utilizarse en casos seleccionados para tratar tumores en zonas como el cerebro, columna, hígado, pulmón y páncreas. Cortesía: TRP Comunicaciones

Turismo médico genera millones de dólares

El crecimiento de la atención médica dirigida a pacientes internacionales también tiene repercusiones económicas para Costa Rica.

Según datos de la Cámara Costarricense de la Salud, el turismo médico representa aproximadamente 13.4 % de los visitantes que recibe Costa Rica y genera alrededor de US$465 millones anuales.

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El impacto no se limita a los centros médicos. Los pacientes internacionales y sus acompañantes requieren servicios de hotelería, transporte, alimentación y otros servicios, por lo que el turismo de salud genera actividad económica en diferentes sectores.

Para Máximo Manzi, director ejecutivo de la Cámara Costarricense de la Salud, las acreditaciones internacionales desempeñan un papel relevante para demostrar la calidad de los servicios que ofrece el país.

“Las acreditaciones internacionales permiten demostrar que los servicios de salud prestados en Costa Rica cumplen con estándares globales de calidad y seguridad”, afirmó Manzi.

A su criterio, estos reconocimientos representan un elemento importante para atraer pacientes extranjeros y fortalecer la imagen del país como destino de atención médica especializada.

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El desarrollo de centros con certificaciones internacionales también abre una oportunidad para que Costa Rica avance más allá de los servicios tradicionalmente asociados al turismo médico y fortalezca su oferta en áreas de alta complejidad, como la oncología.