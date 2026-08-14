Lo último sobre longevidad: cinco voces expertas trazan el futuro después del mayor congreso mundial

La promoción del consumo de agua y el acceso a ambientes frescos se vuelve central para prevenir complicaciones de salud durante períodos de calor extremo en personas mayores (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La longevidad dejó de ser un concepto abstracto para convertirse en un motor de transformación social y sanitaria a nivel global. Vivir más y mejor es hoy un objetivo central que trasciende fronteras, impulsa la transición de la medicina curativa a la preventiva e interpela a los sistemas de salud, gobiernos y comunidades a adaptar sus políticas, infraestructuras y entornos para acompañar una vida prolongada con mejor calidad.

El desafío no solo radica en alcanzar edades avanzadas, sino en asegurar que esos años adicionales sean activos, saludables y dignos, mediante la prevención de enfermedades, el fortalecimiento de las redes de ayuda y la adaptación al impacto del cambio climático y otras amenazas emergentes.

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En este contexto, la comunidad científica internacional debatió los desafíos y oportunidades del envejecimiento en el 23º Congreso Mundial de la Asociación Internacional de Geriatría y Gerontología (IAGG), realizado en Ámsterdam, Países Bajos. Bajo el lema “Envejecer bien en un mundo globalizado”, cerca de 4000 expertos se congregaron para analizar el futuro de la longevidad y discutir soluciones ante el avance demográfico mundial.

El congreso en Ámsterdam reunió a unos 4000 expertos que analizaron el futuro de la longevidad y discutieron soluciones ante el avance demográfico mundial

El congreso también marcó hitos institucionales para América Latina. El doctor José Jáuregui, primer argentino en presidir la IAGG a nivel mundial, finalizó su gestión de cuatro años al frente de la organización y cedió el cetro a la Dra. Hilde Verbeek.

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El referente argentino y voz indiscutida en la materia habló con Infobae sobre lo acontecido en el foro: los debates giraron en torno al impacto del cambio climático, la importancia de la salud mental y la aplicación de la atención médica remota para ampliar el acceso a los servicios de salud. Además, se discutieron estrategias para contrarrestar la discriminación, los prejuicios y los estereotipos basados en la edad y promover los derechos humanos, junto con la incorporación de inteligencia artificial inclusiva y tecnologías emergentes en el cuidado de la salud.

El Dr. José Jáuregui, primer argentino en presidir la IAGG a nivel mundial, finalizó su gestión de cuatro años al frente de la organización y cedió el cetro a la Dra. Hilde Verbeek

La doctora egipcia Shereen Hussein, catedrática de Políticas de Salud y Asistencia Social en la Escuela de Higiene y Medicina Tropical de Londres, expuso sobre el cambio climático como riesgo estructural para la atención a largo plazo.

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La experta señaló que el envejecimiento de la población y el cambio climático representan fenómenos globales del siglo XXI, aunque las agendas políticas suelen tratar ambos temas por separado. Destacó que los adultos mayores y las personas con discapacidad, quienes conforman la mayoría de la población de atención a largo plazo, figuran entre los grupos más vulnerables frente a riesgos asociados al clima, como olas de calor, inundaciones, incendios forestales y contaminación del aire.

La doctora egipcia Shereen Hussein, catedrática de Políticas de Salud y Asistencia Social en la Escuela de Higiene y Medicina Tropical de Londres, expuso sobre el cambio climático como riesgo estructural para la atención a largo plazo

Además, detalló que los sistemas de atención a largo plazo son vulnerables por su dependencia en infraestructura, energía, agua, fuerza laboral y redes de apoyo social. En ese sentido, propuso un marco integrado de atención adaptada al clima, que conecta los lineamientos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para sistemas de salud resilientes y de bajas emisiones de carbono. “La equidad, la participación de los pacientes y la protección de las poblaciones dependientes deben ser principios fundamentales”, apuntó.

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Sobre esa mirada, Jáuregui fue consultado por Infobae sobre si el cambio climático dejó de ser solo parte de la agenda verde para convertirse en un eje central del debate sobre longevidad. “Lo veo de esa manera, pero no diría que el cambio climático abandona la agenda verde, sino que se integra a ella. Cada vez más académicos que estudian la longevidad lo están considerando”.

“Un ejemplo claro son las olas de calor y el aumento de muertes por golpes de calor en poblaciones vulnerables, como las personas mayores, que suelen consumir poca agua. En Francia ya se observaron tasas de mortalidad más altas en adultos mayores durante estos episodios, fenómenos que vuelve a repetirse actualmente”, agregó.

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El impacto del cambio climático, como olas de calor e inundaciones, representa una de las mayores amenazas para las personas mayores, quienes suelen ser las más vulnerables ante desastres naturales y requieren sistemas de atención adaptados (Imagen Ilustrativa Infobae)

En ese sentido, advirtió que no vio campañas de salud pública en Europa que promuevan el consumo de agua ante las olas de calor extremas: “En conferencias internacionales, como en Japón, se ha abordado el tema de cómo las catástrofes afectan a poblaciones vulnerables, que no son solamente los chicos o los discapacitados, sino también las personas mayores”.

“En Argentina, por ejemplo, durante una inundación, muchas personas mayores no murieron ahogadas, sino de frío, tras pasar la noche sumergidas en agua. En situaciones de desastre, ya sea una catástrofe natural o una guerra, faltan estructuras específicas para proteger a los adultos mayores. Es una deuda pendiente a nivel global”, añadió.

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La hipoxia como mecanismo central en el envejecimiento biológico

Otro de los expositores del congreso en Ámsterdam fue el doctor italiano Luigi Ferrucci, geriatra y epidemiólogo, que planteó que la hipoxia tisular —una insuficiencia relativa de oxígeno en los tejidos— representa un mecanismo central y dinámico en el envejecimiento biológico.

La insuficiencia de oxígeno en los tejidos, conocida como hipoxia, acelera el envejecimiento y favorece el deterioro cognitivo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según Ferrucci, la hipoxia integra procesos moleculares, fisiológicos y estructurales que afectan a todos los órganos, moldeando el epigenoma y acelerando el envejecimiento, como demuestran tanto estudios en animales como en humanos expuestos a grandes altitudes. Este modelo propone que la disminución progresiva en el suministro de oxígeno, junto a alteraciones vasculares y metabólicas, desencadena una cascada de disfunciones celulares y vasculares, alimentando un círculo vicioso de deterioro. En ese sentido, sostiene que la hipoxia debe entenderse como un actor primario del envejecimiento, con relevancia directa para el diseño de nuevas intervenciones terapéuticas.

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La vida activa, el bajo nivel de estrés y la integración comunitaria se destacan como hábitos fundamentales para alcanzar una longevidad saludable, según los especialistas reunidos en Ámsterdam (Imagen Ilustrativa Infobae)

Al respecto, Jáuregui destacó la relevancia del trabajo de Ferrucci, a quien describió como “uno de los grandes investigadores hoy a nivel mundial en el tema de geriatría y longevidad”, y subrayó su papel como referente de la ONU y la Organización Mundial de la Salud. Explicó que, independientemente de las causas médicas o no médicas que reduzcan el aporte de oxígeno a los tejidos, si este déficit se mantiene en el tiempo —como ocurre en anemias prolongadas no tratadas— se acelera el proceso de envejecimiento en todos los órganos. “En el cerebro en particular es tremendamente deleterio”, advirtió, y agregó que la falta crónica de oxígeno puede precipitar el deterioro cognitivo en personas vulnerables, al privar a los tejidos de uno de los insumos esenciales para su salud y funcionamiento.

—¿Qué factor juega el tabaquismo en un adulto mayor que se deteriora muy drásticamente?

—Nosotros hablamos siempre de lo que se llama Síndrome de Fragilidad, que para nosotros es crucial porque delimita la capacidad de perder o no la autonomía y la independencia de una persona, y además pone muy vulnerable al que tiene esa condición, no sólo a eventos externos, como puede ser una infección o lo que fuera, sino también a procesos internos, como puede ser el defenderse de los procesos de envejecimiento que pueda tener la célula de los tejidos. ¿Qué pasa con el cigarrillo? Estos fenómenos se aceleran o se desaceleran con factores de riesgo o de protección. Dentro de los factores de riesgo, el cigarrillo es uno que está en la primera línea, como puede ser, por ejemplo, el sedentarismo extremo.

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Vitalidad, ejercicio y bienestar: claves para un envejecimiento saludable

Iván Bautmans, experto en biogerontología, sostuvo en el congreso que la clave para un envejecimiento saludable radica en mantener la “capacidad de vitalidad”, definida como el principal determinante fisiológico de la capacidad funcional en la vejez.

Los expertos destacan la importancia del ejercicio regular, la vida social activa y el bienestar como pilares para un envejecimiento saludable y autónomo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según Bautmans, la actividad física resulta fundamental para preservar esa vitalidad, pero advirtió que la inflamación crónica de bajo grado —frecuente en adultos mayores— debilita esta capacidad, favoreciendo la fragilidad y el riesgo de discapacidad. La fatiga y la resistencia muscular, fácilmente medibles, se presentan como biomarcadores útiles para detectar a quienes están en riesgo, lo que permite intervenir de manera preventiva y así promover el bienestar y la autonomía en la vejez.

Jáuregui coincidió en la importancia del ejercicio, pero remarcó que debe ser adecuado y adaptado a cada persona: “La importancia del ejercicio radica en que sea en su justa medida y bien indicado, porque el ejercicio extremo, dependiendo del momento de la persona, a veces es deletéreo también”.

El Dr. José Jáuregui remarcó que la importancia del ejercicio radica en que sea en su justa medida y bien indicado, no en condiciones extremas

El ex presidente de la IAGG subrayó a Infobae que “moverse, mantener una nutrición equilibrada y una vida social activa constituyen los pilares fundamentales para alcanzar longevidad con calidad de vida”. Además, planteó que el objetivo no es la ausencia total de enfermedades, sino el bienestar, dado que “es muy difícil hoy tener una persona mayor sin ningún tipo de condición crónica”.

—A veces ese tema está poco debatido. Además, todo lo que representa el avance científico y lo que ofrece la ciencia es justamente la cronificación, es decir, tratar la enfermedad a lo largo del tiempo. Un buen tratamiento sobre una enfermedad, y mucho más en el caso de las crónicas, permite que una persona sea apta y saludable

—Nosotros hablamos del paciente del siglo XXI, a diferencia de antes, cuando básicamente la gente enfermaba de enfermedades transmisibles o agudas. Hoy el típico paciente que tenemos es un paciente con enfermedades crónicas de largo plazo. Por eso, los cuidados de largo plazo —el “long-term care”, como se dice en inglés— fueron uno de los grandes temas de este congreso y también un punto central de estudio y desarrollo, porque es lo que necesita la población actual.

Longevidad en América Latina: fortalezas sociales y desafíos demográficos

En América Latina, persisten desafíos vinculados a la infraestructura y el acceso a la salud, pero los indicadores de longevidad muestran un escenario menos desfavorable de lo que suele creerse. Un aspecto positivo radica en la fuerte red de sociabilidad existente, considerada un factor clave para una longevidad saludable.

Los especialistas advierten que fortalecer los sistemas de salud permitiría complementar estos activos y avanzar hacia un envejecimiento aún más saludable (Imagen Ilustrativa Infobae)

A diferencia de los países desarrollados, donde existe un sistema sanitario más robusto pero una mayor proporción de personas mayores que viven solas, en América Latina la interacción social frecuente contribuye al bienestar en la vejez. Sin embargo, los especialistas advierten que fortalecer los sistemas de salud permitiría complementar estos activos y avanzar hacia un envejecimiento aún más saludable.

En ese aspecto, Jáuregui sumó perspectiva demográfica y subrayó la magnitud de los cambios en marcha: “Está claro que en todo el espectro, empezando desde lo básico hasta los derechos de las personas mayores, hay mucho por hacer en la región. Pero hay cosas que no son casualidades. Para el 2050, todo el continente americano, desde Canadá hasta nuestro extremo sur, va a tener cumplido lo que llamamos el índice de longevidad, que es más mayores de 60 que menores de 14 años”.

El gerontólogo destacó que este fenómeno es una señal del envejecimiento poblacional, aunque advirtió que “también implica retos por la disminución de la población infantil”, lo que exige una mirada integral sobre las políticas y cuidados en la región.

Vivir más y prevención: el cambio de paradigma en la salud y el diseño urbano

Jáuregui sostuvo que el gran giro reside en que la sociedad ya incorpora la longevidad como parte de un cambio de paradigma, impulsando la transición de la medicina curativa a la preventiva.

“Primero se logró que las personas vivieran más tiempo, lo que explica el envejecimiento de la población mundial. Desde organismos como la OMS, el desafío siempre fue que esa vida más prolongada también tuviera mejor calidad. Ese ha sido el gran reto de las últimas dos o tres décadas”, remarcó el médico especialista en geriatría, atención primaria y clínica y director médico de We Care.

Las enfermedades cardiovasculares siguen siendo la principal causa de muerte en el mundo, a pesar de que en muchos casos son prevenibles (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Actualmente, contamos con el conocimiento suficiente para afirmar que cambiar el paradigma de una medicina centrada solo en curar hacia una medicina enfocada en la prevención es el camino adecuado para alcanzar ambos objetivos”, afirmó a Infobae.

Las enfermedades cardiovasculares siguen siendo la principal causa de muerte en el mundo, a pesar de que en muchos casos son prevenibles. En ese sentido, el ex presidente de la IAGG señaló que “la prevención cardiovascular es también prevención cerebrovascular y estos son los principales factores de riesgo en la etapa media de la vida para las enfermedades neurodegenerativas, por lo que es fundamental comprenderlo”.

—¿Por qué considera que la malnutrición es un punto crítico en las políticas de salud?

—La malnutrición en todas sus concepciones, porque malnutrición puede ser obesidad o puede ser lo contrario: desnutrición. Incluso en chicos que nacen de mamás que puedan estar ya malnutridas, ya empiezan con una posibilidad menor de poder desarrollar todas sus potencialidades en todos los órganos del cuerpo. Esto está comprobado hace muchísimos años, y realmente creo que es el punto crítico de lo que debería ser una buena política de estado de salud.

Al retomar lo acontecido en el congreso, Jáuregui se refirió al eje integrado por tres pilares: la sarcopenia, la nutrición y el ejercicio. “Eso para nosotros sigue siendo un punto de prevención de la fragilidad, que es lo que marca esta calidad de vida que hablábamos antes”, señaló.

Jáuregui resalta las comunidades de Cerdeña, donde la longevidad se asocia a la vida activa, el bajo estrés y la fuerte integración comunitaria (Imagen Ilustrativa Infobae)

Entre los factores sociales, Jáuregui resalta el ejemplo de las Zonas Azules, como las comunidades de Cerdeña (Italia), donde la longevidad se asocia a la vida activa, el bajo estrés y la fuerte integración comunitaria. Y traza una clara comparación: “Allí, las mujeres tienen la misma montaña, caminan la misma cantidad de tiempo hacia arriba y hacia abajo —o sea, haciendo fuerza, además de aeróbico— y además viven en comunidad. Con respecto a la sociedad moderna, tienen menos deseos de tener cosas y viven menos estresadas, lo que resulta fundamental a la hora del envejecimiento y la inflamación crónica que lo acompaña”.

En ese contexto, analiza cómo las políticas de salud pública y el diseño urbano responden al desafío de una población que envejece, en particular en lo referido a la accesibilidad: “Buenos Aires, en comparación con otras ciudades de la región, presenta una infraestructura bastante mejorada. Aunque siempre existen aspectos para optimizar, muchos de los cruces, especialmente en el centro y en los barrios más populosos, ya cuentan con esquinas sin cordones y con rampas al nivel de la calle, lo que representa un avance significativo”.

Cambio de liderazgo y balance de gestión: foco en medio ambiente y desarrollo global

Jáuregui le pasó la presidencia de la IAGG a la Dra. Hilde Verbeek, especialista en medio ambiente y longevidad, y profesora de la Universidad de Maastricht, Países Bajos: “Para mí es un honor realmente poder pasarle la presidencia a ella y a todo el equipo holandés que va a liderar por los próximos cuatro años la sociedad internacional. Igual sigo como past president, trabajando con ellos estos próximos cuatro años, pero ya sin el rol de gestión”.

El Dr. Jáuregui le pasó la presidencia de la IAFF a la Dra. Hilde Verbeek, especialista en medio ambiente y longevidad, y profesora de la Universidad de Maastricht, Países Bajos

“A nosotros nos tocó empezar en la pandemia, lamentablemente. Fue un trabajo que lo orientamos a los países con menos desarrollo de conocimiento gerontológico. Porque los países del primer mundo tienen todo, y normalmente nos reflejamos en eso, pero hicimos un trabajo importante en África, hicimos un trabajo importante en Latinoamérica, así que estamos contentos”, añadió.

Por su parte, Verbeek dejó clara su postura: “En el sector de la atención a largo plazo, se están desarrollando nuevos modelos asistenciales y filosofías de atención centrada en la persona que priorizan la calidad de vida, el aumento de la autonomía del paciente y la realización de actividades significativas, permitiendo a los usuarios mantener su propio estilo de vida durante el mayor tiempo posible. Sin embargo, persiste una brecha entre este conocimiento y la práctica actual; como consecuencia, los profesionales sanitarios, los responsables de políticas, los pacientes y sus familias no se benefician lo suficiente de los nuevos avances ni de la mejor evidencia disponible”.

“Mis objetivos profesionales en los ámbitos de la investigación, la educación y la práctica se orientan a reducir la brecha entre conocimiento y práctica actual; y a contribuir al desarrollo de estrategias basadas en la evidencia y en las mejores para el diseño de entornos óptimos de atención a largo plazo para personas mayores, particularmente aquellas que padecen demencia”, concluyó.

El encuentro en Ámsterdam dejó en agenda numerosas líneas de acción y anticipó próximos encuentros, como el 22º Congreso Argentino de Gerontología y Geriatría, que se celebrará en Mar del Plata entre el 27 y el 28 de agosto, donde se esperan nuevas novedades y avances sobre longevidad y calidad de vida.