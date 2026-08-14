Rusia lanzó un nuevo ataque contra Kramatorsk, uno de los últimos bastiones ucranianos en Donetsk: un muerto y 15 heridos

Bomberos trabajan en el lugar de un edificio de apartamentos alcanzado por un ataque aéreo ruso, en el marco de la ofensiva de Rusia contra Ucrania, en la ciudad de Kramatorsk, región de Donetsk (Ucrania) (REUTERS/Anatolii Stepanov/Archivo)

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Una persona murió y otras 15 resultaron heridas en ataques rusos en Kramatorsk, en el este de Ucrania, según informaron este jueves autoridades ucranianas. En la región suroriental de Zaporizhzhia, otro ataque ruso dejó dos personas heridas, entre ellas un niño de cinco años, informó Ivan Fedorov, jefe de la administración militar local.

Los bombardeos se produjeron en un contexto de intensificación de los ataques de largo alcance entre Rusia y Ucrania, a más de cuatro años del inicio de la ofensiva rusa a gran escala.

El gobernador de la región de Donetsk, Vadym Filashkin, precisó que “al menos una persona murió y 15 resultaron heridas como consecuencia de los ataques nocturnos contra la comunidad de Kramatorsk”. Filashkin detalló que las fuerzas rusas atacaron Kramatorsk y Bilenke en ocho ocasiones durante la noche, con impactos en edificios residenciales.

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La toma de los bastiones de Kramatorsk y Sloviansk por parte del Ejército ruso, los últimos de Donetsk que permanecen en poder de Ucrania, implicaría el control total de esta región para Moscú, anexionada por Rusia en 2022.

Militares de la 93.ª Brigada Mecanizada Independiente "Kholodnyi Yar" de las Fuerzas Armadas de Ucrania se preparan para disparar un sistema de lanzamiento múltiple de cohetes BM-21 Grad contra tropas rusas, cerca de la ciudad de Kramatorsk —situada en el frente de batalla—, el 4 de agosto de 2026 (Iryna Rybakova/Servicio de Prensa de la 93.ª Brigada Mecanizada Independiente "Kholodnyi Yar" de las Fuerzas Armadas de Ucrania/Imagen cedida vía Reuters)

En paralelo, el Ejército de Letonia informó este viernes que aviones de combate de la Misión de Patrulla del Espacio Aéreo Báltico de la OTAN derribaron un vehículo aéreo no tripulado extranjero que ingresó al territorio letón durante la madrugada, en el marco de la guerra. El incidente se produjo en la región de Balvi, en el este del país, y motivó la activación de alertas en varias zonas fronterizas, según el comunicado de las Fuerzas Armadas letonas.

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La autoridad militar no precisó la procedencia del dron interceptado, aunque señaló que las amenazas al espacio aéreo en las regiones de Augsdaugava, Preili, Rezekne, Balvi y Aluksne ya concluyeron. El Ejército subrayó que, junto con sus aliados de la OTAN, mantiene una vigilancia constante del espacio aéreo nacional para “garantizar la capacidad de responder de inmediato ante una posible amenaza”. Además, advirtió que “mientras continúe la agresión de Rusia en Ucrania, es posible que se repitan casos en los cuales un avión no tripulado extranjero entre o se acerque al espacio aéreo” de Letonia.

A su vez, las Fuerzas de Defensa de Finlandia establecieron una zona de restricción temporal en el espacio aéreo y marítimo de la parte oriental del golfo de Finlandia, con el objetivo de “garantizar la seguridad de los transeúntes y la capacidad operativa de las autoridades para hacer frente a posibles drones”.

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A comienzos de junio, aviones de combate franceses de la OTAN también derribaron un dron en el espacio aéreo letón, lo que llevó a activar una alerta similar ante la posibilidad de amenaza aérea y a recomendar a la población que permaneciera en lugares seguros.

Aviones de combate derribaron un dron que había entrado en el espacio aéreo letón, según informó el viernes el ejército del país (Europa Press)

En este escenario bélico, el número de civiles muertos en la invasión a Ucrania alcanzó en julio su nivel más alto desde mayo de 2022, según datos difundidos este jueves por la ONU. El informe señala que al menos 437 civiles murieron el mes pasado, lo que representa un aumento del 30% respecto de junio y un 70% más que en julio de 2025.

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Durante julio, Rusia lanzó un número récord de misiles contra Ucrania, de acuerdo con la fuerza aérea ucraniana y cifras analizadas por AFP. Los ataques incluyeron misiles balísticos y de crucero que impactaron en la capital, Kiev. La escalada de bombardeos y el incremento de víctimas civiles confirman la intensidad renovada del conflicto, a más de cuatro años del inicio de la ofensiva rusa. Los registros de la ONU muestran que el mes pasado fue el más letal para la población civil desde los primeros meses de la invasión.

(Con información de AFP y EFE)