El show de Neymar en la victoria del Santos por Copa Sudamericana: dos asistencias y toques de calidad con Gabigol

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Un desenlace cargado de tensión definió el partido de ida entre Santos y Macará por los octavos de final de la Copa Sudamericana. El equipo paulista, impulsado por la creatividad de Neymar en ataque, logró revertir un escenario adverso y terminó imponiéndose por 2-1 en el estadio Vila Belmiro, ante una multitud que celebró cada intervención de su astro.

El encuentro comenzó cuesta arriba para los locales. Macará sorprendió a los cinco minutos con una jugada construida desde el mediocampo. Mateo Viera, de espaldas al arco, giró y colocó un centro medido que encontró a Franco Posse, el uruguayo anticipó a la defensa y abrió el marcador, consolidándose como la figura inquietante de la visita en ese primer tramo.

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Neymar fue determinante en el triunfo de Santos ante Macará con dos asistencia, primero a Gabigol y luego a Willian Arão (Photo by NELSON ALMEIDA / AFP)

Durante buena parte del primer tiempo, el conjunto dirigido por Cuca mostró dificultades para conectar sus líneas. El mediocampo no lograba enlazar la defensa con los delanteros, lo que permitió que el equipo ecuatoriano manejara los tiempos y generara peligro. Además, la fortuna se mostró esquiva para Santos: tanto Gabriel Menino como Gabriel Bontempo dejaron la cancha con molestias físicas, obligando al técnico a realizar cambios prematuros y modificar el esquema inicial con los ingresos de Davizinho y Benjamín Rollheiser.

A pesar del desconcierto, la reacción local llegó justo antes del descanso. En una jugada que evidenció la visión de juego de Neymar, el brasileño recibió un pase de João Schmidt por la banda derecha, tocó de primera con la zurda y habilitó a Gabriel Barbosa, quien definió de manera precisa para establecer el empate parcial. El tanto, que representó el décimo de Gabigol con la camiseta de Santos, fue celebrado con énfasis, especialmente por la asistencia de lujo del número 10.

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El delantero brasileño llegará con ventaja para la vuelta a disputarse en Ambato por la Copa Sudamericana (Photo by NELSON ALMEIDA / AFP)

La influencia de Neymar no se limitó a esa sola acción. En el complemento, a pesar de que dos de sus asistencias a Gabigol fueron anuladas por fuera de juego, el ex delantero del Barcelona y PSG continuó generando peligro. Fue el encargado de ejecutar el tiro de esquina que derivó en el segundo gol de Santos: Willian Arão elevó apenas la pierna y mandó la pelota al fondo de la red, redimiéndose tras haber quedado señalado en el tanto inicial de Macará.

La intensidad del partido no solo se manifestó en el juego, sino también en el aspecto físico. Neymar encendió las alarmas al retirarse momentáneamente del campo por un fuerte dolor en el tobillo derecho, dejando a Santos con diez hombres durante algunos minutos. Tras recibir atención médica, regresó al césped tras un cambio de botines, aunque mostró cierta incomodidad en sus desplazamientos. El propio Gabigol también necesitó cuidados médicos, sumando preocupación a la noche accidentada del equipo paulista.

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Con este resultado, Santos llega al partido de vuelta con una ventaja corta, pero valiosa. El equipo brasileño visitará a Macará el próximo jueves a las 19:00 (hora de Argentina) en la ciudad de Ambato, ubicada a 2.580 metros sobre el nivel del mar. Un empate en territorio ecuatoriano le bastaría para asegurar su lugar en los cuartos de final de la Copa Sudamericana y mantener vivas sus aspiraciones continentales.