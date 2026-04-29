Cómo gestionar el estrés para decidir mejor según Sandra Rossi, experta en neurociencia y medicina deportiva

Sandra Rossi afirma que la mayor neuroplasticidad cerebral ocurre durante experiencias de incomodidad y desafío, tanto en el deporte como fuera de él

El entrenamiento mental como pilar del alto rendimiento encontró, en la experiencia de atletas y expertos en neurociencias, una base concreta que podría ser transferida a la vida cotidiana fuera del deporte.

Así lo planteó la médica especialista en neurociencia aplicada al deporte Sandra Rossi —directora del laboratorio de neurociencias en el Club Atlético River Plate y pionera en llevar la neurociencia al alto rendimiento en el CeNARD— durante un encuentro organizado por Fundación OSDE.

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En la charla “Entrená tu mente como un atleta”, que fue moderada por Milagros Hadad, también participó Delfina Merino, jugadora histórica de Las Leonas, campeona del mundo (2010) y doble medallista olímpica (plata 2012 y 2021).

El encuentro fue abierto por Lorena Mendonça, gerente de Promoción de la Salud y la Cultura de Fundación OSDE, quien expresó que “así como entrenamos el cuerpo, también podemos entrenar el foco, la atención, la disciplina”.

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Milagros Hadad ofició de moderadora durante la charla, guiando el diálogo y las reflexiones de las invitadas

Hadad, luego de presentar a las invitadas, señaló que ha entrevistado a referentes de alto rendimiento y liderazgo, “con el fin de entender cómo funciona la cabeza de alguien que llega a la cima en su disciplina y sobre todo, cómo logran sostenerse ahí durante largos tiempos".

Rossi explicó que “la plasticidad cerebral permite modificar rutinas y fortalecer habilidades como la atención, la concentración y la fuerza de voluntad a través de ejercicios mentales específicos”, un proceso que profesionales del deporte ya incorporan sistemáticamente y que muestra potencial para gestionar mejor el estrés y la toma de decisiones en contextos de gran exigencia.

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La evidencia y la experiencia compartidas durante la jornada reconocieron límites y desafíos de aplicar estos conceptos más allá del deporte profesional. Rossi señaló que, si bien los atletas cuentan con entornos diseñados para contemplar la totalidad de su bienestar —con atención específica a la alimentación, el sueño y la gestión emocional—, la mayoría de las personas fuera del deporte tiende a descuidar estos pilares.

Se advirtió que intentar replicar la disciplina del alto rendimiento conlleva obstáculos: entre ellos, la dificultad para sostener la atención plena en medio de la sobrecarga digital, así como la tendencia a relegar el descanso y a asociar erróneamente el “multitasking” con mayor productividad. Según Rossi, la ciencia ha mostrado que realizar varias tareas simultáneas no solo duplica la tasa de errores, sino que también incrementa el consumo de energía mental.

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Técnicas de neurociencia que los deportistas usan para potenciar el foco

Sandra Rossi dirige el laboratorio de neurociencias de River Plate y es pionera en llevar la neurociencia al alto rendimiento en el CeNARD

El núcleo de la intervención de Rossi giró en torno a la aplicación de desarrollos neurocientíficos al deporte y la vida diaria. Relató cómo, a partir del uso de software especializado en laboratorios, se evalúan parámetros como el tiempo de reacción, la caída de la atención o la percepción periférica en futbolistas de elite, lo que permite diseñar entrenamientos para fortalecer la fuerza de voluntad y la disciplina.

Un ejemplo concreto expuesto por la especialista fue “retrasar de manera consciente la acción de mirar el teléfono al menos quince segundos”, ejercicio que podría incrementar la tolerancia a la espera y reforzar áreas cerebrales vinculadas al autocontrol.

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Esta misma lógica de entrenamiento mental fue trasladada por la jugadora Delfina Merino, quien integró durante más de una década la selección argentina de hockey y fue distinguida con el premio a la mejor jugadora del mundo en 2018 por la Federación Internacional de Hockey.

Delfina Merino. Jugadora histórica de Las Leonas, fue campeona del mundo (2010), doble medallista olímpica (plata 2012 y 2021) y elegida mejor jugadora del mundo por la FIH en 2018. Además, es abogada graduada en la UBA.

Merino describió que la incorporación de prácticas como la visualización guiada y la escritura reflexiva —llevadas adelante en el equipo desde 2016 de la mano de psicólogos y neurocientíficos— le permitió identificar y gestionar emociones complejas en torneos de alto nivel. Ejercicios como la focalización atencional, la meditación breve antes de los partidos y la escritura de experiencias o expectativas se consolidaron como herramientas prácticas para afrontar exigencias extremas.

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También se mencionó a la respiración como arma para gestionar el estrés y se vio el video del penal que pateó Gonzalo Montiel que consagró a la Argentina campeona mundial de fútbol Qatar 2022.

La plasticidad cerebral y la tolerancia a la incomodidad impulsan el aprendizaje

Compartir espacios físicos sin dispositivos digitales alivia el estrés y fortalece la confianza y la pertenencia en equipos

Según Rossi, la presencia de incomodidad durante el entrenamiento o la competencia promueve la mayor neuroplasticidad, es decir, la capacidad del cerebro de fortalecerse y aprender frente al desafío o la novedad.

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Ese mecanismo se reflejó en historias de entrenamientos “incómodos” de equipos de alto rendimiento, como las prácticas de natación con ropa pesada, como jeans, que describió Merino, donde la dificultad extrema obliga a superar barreras mentales. La especialista destacó que, incluso cuando el cuerpo no rinde al máximo, dar el esfuerzo disponible contribuye al crecimiento personal y colectivo.

Entre las técnicas propuestas para el manejo de situaciones de bloqueo mental, Rossi señaló la importancia de adueñarse de la atención a través de un enfoque sensorial, por ejemplo, utilizando la visión como “guía” atencional.

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La disciplina integral de los atletas es difícil de replicar en la vida diaria pero pequeñas adaptaciones pueden beneficiar la salud mental, aseguraron Rossi y Merino

“Centrar deliberadamente la mirada en un objeto y describirlo por unos segundos puede redirigir la atención desde el malestar o el miedo hacia un estado más neutro y controlable”, explicó. Asimismo, el equipo enfatizó el efecto constructivo del trabajo grupal y el soporte emocional —“la fuerza de un equipo se multiplica cuando uno siente que alguien va con vos”— como recurso para hacer frente al estrés.

Y completó: “Ustedes imagínense la atención como si fuera un farol. Entonces, mi atención puesta en un lugar ilumina ese sector. Yo puedo iluminar el terror, la oportunidad, a mi compañera. Entonces, hay algo que nosotros fisiológicamente tenemos, que es un mecanismo con el que vinimos, que por lo menos puede guiar la atención para llevarla a un lugar más neutro".

La pregunta “¿qué se descubrió y cómo se aplica fuera del deporte?” fue respondida por Rossi al exponer que entrenar la mente a través de prácticas breves de atención plena, manejo consciente del uso de tecnología, descanso adecuado y alimentación sencilla parece asociarse con una mejor gestión de la exigencia diaria. Aunque la disciplina integral de los atletas de elite difícilmente sea replicable en la vida diaria, pequeñas adaptaciones —como priorizar el sueño, cenar liviano, exponerse a la incomodidad de la espera o practicar la respiración profunda— podrían favorecer la salud mental y el rendimiento sostenido bajo presión.

El encuentro organizado por Fundación OSDE abordó cómo el entrenamiento mental mejora el alto rendimiento.

Rossi y Merino coincidieron en que la regulación del sueño pesa de manera clave sobre el rendimiento físico y mental. “Dormimos un tercio de la vida porque el sueño es la herramienta primordial de reparación para el cerebro”, precisó Rossi. Expuso que la alteración de los ritmos circadianos —la tendencia moderna a mantener altos niveles de estímulos digitales, luces intensas y comidas complejas a altas horas— interfiere con ese proceso reparador. Por ello, recomendó priorizar cenas livianas, reducir la exposición a pantallas antes de dormir y simular un ambiente de atardecer en el hogar en situaciones de alto estrés.

El bienestar también se nutre del vínculo social presencial y de la pertenencia a equipos o grupos solidarios. Según Rossi, compartir espacios físicos libres de dispositivos favorece el alivio del estrés y fortalece la confianza, un atributo que definió como construcción cotidiana y no como resultado de éxitos fugaces. La pertenencia y el apoyo mutuo no solo aparecen como recursos de las selecciones deportivas, sino que podrían ser trasladados a contextos empresariales y sociales.

Prácticas sencillas como priorizar el sueño y exponerse a la incomodidad de la espera favorecen el bienestar mental y el rendimiento

Los especialistas refirieron que el multitasking resulta incompatible con el funcionamiento biológico del cerebro humano. La ciencia, según Rossi, ha mostrado que hacer tareas en simultáneo eleva la probabilidad de errores y fatiga mental, pese a que persiste la percepción cultural de que hacerlo equivale a mayor eficiencia. La atención plena, en cambio, se identificó como una práctica sencilla pero efectiva para anclar la mente en el presente y reducir el desgaste. Merino complementó que la escritura espontánea —como diario emocional, bitácora de proyectos o lista de celebraciones— puede ayudar a estabilizar el ánimo y clarificar los desafíos inmediatos.

El encuentro cerró con un llamado a recuperar momentos de bienestar desde lo simple y a reforzar actitudes de equipo dentro y fuera del deporte, especialmente en entornos laborales, como una vía eficaz para sostener el rendimiento en escenarios de alta exigencia.

Fotos: Jaime Olivos