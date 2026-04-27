Transparencias, encajes y brillo: los códigos de diseño que definieron los Martín Fierro de la Moda

La alfombra roja de los Martín Fierro de la Moda marca el pulso del glamour

La edición 2026 de los Martín Fierro de la Moda volvió a posicionarse como uno de los eventos más esperados en el calendario fashionista argentino. Reunió a diseñadores, modelos y figuras del espectáculo para celebrar la creatividad y el trabajo de quienes marcan el pulso de la industria y de la moda.

La ceremonia ofreció una nueva oportunidad para observar cómo las celebridades interpretan las tendencias y resignifican los códigos clásicos de la moda en un espacio de máxima visibilidad.

La tradicional alfombra roja funcionó como una pasarela donde la innovación, la sofisticación y el protagonismo de los detalles se hicieron presentes. A través de los looks elegidos por quienes asistieron, se delinearon varias tendencias que reflejan tanto la actualidad del diseño nacional como la búsqueda de una identidad propia por parte de cada invitado.

Protagonismo del blanco: minimalismo, volumen y geometría

Stephanie Demner eligió un diseño blanco de textura fruncida y efecto arrugado (Maximiliano Luna)

El blanco sobresalió como el color central de la noche, elegido por figuras que apostaron por la pureza y versatilidad de este tono en diseños de impacto. Valeria Mazza, conductora del evento junto a Iván de Pineda, abrió la ceremonia con un vestido confeccionado íntegramente en plumas de Pucheta Paz.

Pampita Ardohain optó por un vestido largo strapless de base blanca con lunares negros, volados estructurados y aplicaciones florales, firmado por Carolina Herrera. La elección de una pieza icónica, replicada en Europa y traída especialmente para el evento, reafirmó el valor del blanco como símbolo de elegancia atemporal y modernidad.

Pampita Ardohain llevó un vestido blanco con lunares negros y aplicaciones florales de Carolina Herrera (Prensa Telefe)

Stephanie Demner también eligió el blanco en una versión de textura fruncida que cubrió mangas y cuerpo, logrando un efecto arrugado que sumó dinamismo al conjunto.

Marta Fort lució un strapless de Claudia Arce con apliques brillantes y cruz plateada en el busto (RS Fotos)

Marta Fort se inclinó por un diseño strapless de Claudia Arce con apliques brillantes y una cruz plateada en el busto, mientras que Juli Poggio apostó por un modelo asimétrico de Pucheta Paz, con brillo, relieve y una falda amplia de corte sirena. Las propuestas de estas celebridades coincidieron en destacar el volumen, la geometría y la experimentación con materiales, ubicando al blanco como punto de partida para la innovación.

Juli Poggio optó por un modelo asimétrico de Pucheta Paz con brillo y falda amplia de corte sirena (Prensa Telefe)

Sastrería negra reinterpretada: clasicismo y detalles de autor

La sastrería negra fue otro de los ejes recurrentes en la alfombra roja, tanto en versiones tradicionales como en apuestas renovadas que incorporaron detalles distintivos. Luis Ventura eligió el esmoquin clásico, mientras que Liliana Parodi presentó un traje sastre de corte recto que reforzó la vigencia del negro como emblema de sobriedad. Gustavo Pucheta actualizó la tendencia con un conjunto total black de saco entallado y pantalones levemente acampanados, acompañado de una camisa y bufanda en la misma gama.

Gustavo Pucheta actualizó la tendencia con un conjunto total black y pantalones levemente acampanados (Prensa Telefe)

Entre los hombres, Grego Rossello se destacó con una combinación de chaqueta negra de corte recto, pantalón ancho y accesorios metálicos, logrando un equilibrio entre tradición y modernidad. Gabriel Olivieri sumó solapas de raso y prendedor plateado a su esmoquin, evidenciando la importancia de los accesorios como sello personal. Fabián Zitta, por su parte, integró detalles brillantes en las solapas y la cintura de su esmoquin, renovando la formalidad a través del brillo y los acabados.

Transparencias, encajes y acabados brillantes

Los recursos textiles que sugieren transparencia, detalles brillantes y superposiciones se consolidaron como tendencia, aportando sensualidad y dinamismo a los looks. Zaira Nara eligió un body negro de encaje transparente con escote profundo, medias al tono y stilettos con puntera dorada, sumando collares y anillos dorados. Ingrid Grudke apostó por un vestido marrón ajustado de cuello alto y mangas largas en tul, que incluyó paneles de transparencia en hombros y laterales, consiguiendo contrastes sutiles.

Zaira Nara eligió un body negro de encaje transparente y stilettos con puntera dorada (RS Fotos)

Analía Franchín se inclinó por un vestido negro strapless con textura símil reptil, acompañado de guantes largos y botas al tono, mientras que Marta Fort aportó brillo con apliques que irradiaron desde el centro del busto. El uso de materiales como encajes, tules y textiles metalizados permitió a las figuras explorar nuevas siluetas y resaltar la individualidad, en una temporada donde la mezcla de texturas y los detalles lumínicos ganaron protagonismo.

El azul como alternativa sofisticada

El azul, en diferentes matices, emergió como una alternativa al binomio blanco-negro, asociado a la sofisticación y la originalidad. Anamá Ferreira optó por un vestido largo de satén azul claro, escote corazón y capa amplia con reflejos plateados, firmado por Verónica de la Canal. Joaquín “El Pollo” Álvarez sumó el azul oscuro en un traje clásico con corbata lila y camisa blanca.

Anamá Ferreira optó por un vestido largo de satén azul claro de Verónica de la Canal (Prensa Telefe)

La variedad de tonos y la elección de materiales como el satén y el crep evidenciaron una búsqueda de distinción y elegancia, con el azul posicionándose como el color elegido para quienes buscan destacarse sin recurrir al negro o al blanco. En todos los casos, el styling se completó con accesorios metálicos y peinados pulidos, reforzando el carácter sofisticado de la tendencia.

Juana Viale con su premio y un look deslumbrante

Juana Viale se sumó a las tendencias de la temporada al elegir un vestido largo de satén en tono pastel, con silueta recta, cuello alto y mangas largas. Apostó por accesorios metálicos como aros circulares y anillos llamativos, alineándose con la preferencia por la elegancia sobria. El recogido pulido y el maquillaje de acabado natural reforzaron la estética depurada y sofisticada que predominó en las alfombras rojas recientes.

Sofi "La Reini" Gonet con un total black

Sofía Gonet hizo suya una de las tendencias más audaces de la temporada eligiendo un vestido de satén negro con corte sirena y escote asimétrico. A diferencia de la preferencia por los tonos suaves y las líneas minimalistas, Gonet apostó por la fuerza del negro, el volumen en la falda y una silueta marcada que realzó la figura. El diseño de un solo hombro y los pliegues pronunciados reflejaron una inclinación por la teatralidad y los detalles de impacto en la moda de alfombra roja.