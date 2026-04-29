Receta de arrollado de pollo, salsa blanca y choclo, rápida y fácil

Este plato combina la jugosidad del pollo con el cremoso relleno de salsa blanca y el dulzor del choclo, ofreciendo una opción tradicional y reconfortante (Imagen Ilustrativa Infobae)

El arrollado de pollo, salsa blanca y choclo es una receta que resuelve una comida con sabor a hogar y gran practicidad. En la mesa, el aroma del gratinado, el relleno cremoso y el dulzor del choclo, todo envuelto en una capa dorada de pollo, anticipan un plato que combina sencillez y tradición. Esta opción resulta adecuada para quienes desean ofrecer un menú casero sin invertir demasiado tiempo en la cocina.

Este plato es popular en toda Argentina, especialmente durante los meses más frescos, cuando el clima invita a consumir preparaciones cálidas y reconfortantes. La combinación de pollo, salsa blanca y choclo se consolidó como un clásico que atraviesa generaciones y admite variaciones al incorporar ingredientes como queso, jamón o verduras.

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La versatilidad del arrollado constituye uno de los motivos principales de su adopción. Puede prepararse con antelación y conservarse en la heladera, lo que permite servirlo en rodajas justo antes de la comida. Esta característica lo convierte en una alternativa práctica tanto para reuniones familiares como para viandas en ámbitos laborales o escolares. Además, la opción de servirlo frío o caliente facilita su integración en diferentes estaciones del año y estilos de mesa.

La preparación del arrollado de pollo comienza con la selección de pechugas frescas, que se abren cuidadosamente para obtener una base uniforme y fina. Esta técnica, frecuente en la cocina nacional, permite conservar la jugosidad del pollo y facilita el enrollado, lo que resulta en una cocción pareja. El relleno tradicional se compone de una salsa blanca suave, elaborada con leche, manteca y harina, combinada con granos de choclo frescos o enlatados, lo que aporta un contraste de texturas y un sabor levemente dulce que equilibra el conjunto.

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Receta de arrollado de pollo, salsa blanca y choclo

El arrollado de pollo, salsa blanca y choclo es un rollo de pechuga de pollo aplanada, relleno con una mezcla cremosa de salsa blanca y choclo, que se arma, se hornea o se cocina al vapor, y se corta en rodajas. Puede servirse frío o caliente, ideal para presentar en porciones individuales y acompañar con ensaladas o guarniciones sencillas.

La versatilidad del arrollado de pollo permite servirlo tanto frío como caliente y adaptarlo a distintas estaciones del año (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tiempo de preparación

Preparación: 20 minutos

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Cocción: 30 minutos

Tiempo total: 50 minutos

Ingredientes

2 pechugas de pollo grandes, abiertas tipo “manta” y aplanadas

Sal y pimienta a gusto

1 cucharada de mostaza (opcional)

1 lata (300 gr) de choclo en grano, escurrido

2 cucharadas de queso rallado (tipo reggianito)

1 huevo duro picado (opcional)

1 cucharada de perejil picado

3 cucharadas de manteca

3 cucharadas colmadas de harina común

400 cc de leche

1 pizca de nuez moscada

1 huevo batido (para pintar)

Pan rallado c/n

Cómo hacer arrollado de pollo, salsa blanca y choclo, paso a paso

Encender el horno a 180°C. Colocar las pechugas de pollo abiertas entre dos films y aplanar con palo de amasar. Salpimentar y, si se desea, untar con mostaza. Preparar la salsa blanca: Derretir la manteca en una olla, agregar la harina y mezclar hasta disolver. Incorporar la leche en forma de hilo, con batido constante, hasta lograr una salsa espesa. Condimentar con sal, pimienta y nuez moscada. Retirar del fuego y agregar el choclo, el queso rallado, el huevo duro picado y el perejil. Mezclar bien y dejar entibiar. Sobre una lámina de papel aluminio aceitada, disponer las pechugas en forma de rectángulo, con los bordes superpuestos. Colocar el relleno de salsa blanca, choclo y queso en el centro, con margen en los bordes. Con ayuda del papel aluminio, arrollar cuidadosamente con presión para que quede compacto. Cerrar los extremos y colocar el arrollado en una fuente. Retirar el papel, pincelar con huevo batido y espolvorear con pan rallado. Hornear durante 30 minutos, hasta que la superficie esté dorada y el pollo bien cocido. Dejar entibiar 5 minutos antes de cortar en rodajas gruesas. Servir solo o con una ensalada fresca.

Su versatilidad también permite preparar el arrollado con anticipación, conservarlo en heladera y servirlo en rodajas en reuniones o viandas (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde 4 porciones generosas.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Calorías: 320 kcal

Grasas: 14 gr

Carbohidratos: 16 gr

Proteínas: 32 gr

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

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¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

Conservar en heladera, bien tapado, hasta 3 días. Se puede freezar ya cocido, en porciones, hasta 2 meses.