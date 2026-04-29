Salud

Leche “dorada”: qué es, cuáles son sus beneficios para la salud y cómo prepararla en casa

Conocida también como golden milk, es una bebida tradicional india que cada vez gana más adeptos en todo el mundo por sus potenciales beneficios antiinflamatorios y antioxidantes. Qué contiene y cómo hacerla

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Taza de vidrio con leche dorada y canela, sobre un platillo con cuchara, junto a raíces de cúrcuma y anís estrellado en una mesada de cocina bajo luz natural.
La leche dorada es una bebida tradicional de la India, conocida en su cultura como haldi doodh (Imagen Ilustrativa Infobae)

La leche dorada, también conocida como haldi doodh o golden milk, es una bebida ancestral originaria de la medicina ayurvédica india. Su color distintivo, que evoca el oro líquido, la convirtió en protagonista de redes sociales y cafeterías saludables en Occidente.

Aunque su popularidad se disparó recientemente, su consumo se remonta a siglos atrás, donde se valoraba por su aporte reconfortante y sus posibles propiedades para la salud.

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En la actualidad, la leche dorada destaca tanto por su sabor como por la combinación de ingredientes funcionales, entre los que sobresale la cúrcuma, una especia reconocida por sus compuestos bioactivos.

Esta bebida se consume preferentemente caliente, a menudo incorporada a rutinas de bienestar y relajación, pero su atractivo va más allá del aspecto visual: cada componente ofrece beneficios potenciales que justifican su presencia en la alimentación moderna.

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¿Qué contiene la leche dorada y para qué sirve?

Ingredientes de la leche dorada: cúrcuma en polvo y raíces, jengibre fresco y rallado, canela en rama, pimienta y leche de almendras en botella, sobre una mesa de madera.
Su ingrediente principal es la cúrcuma, una especia valorada por sus propiedades antiinflamatorias y antioxidantes (Imagen Ilustrativa Infobae)

La leche dorada se elabora tradicionalmente a partir de leche animal o vegetal, cúrcuma, canela, jengibre, pimienta negra y, en ocasiones, un toque de aceite vegetal para mejorar la absorción de nutrientes.

La cúrcuma aporta curcumina, una sustancia con propiedades antiinflamatorias y antioxidantes. La canela contribuye a regular los niveles de azúcar y facilita la digestión; el jengibre favorece la salud digestiva y la pimienta negra optimiza la absorción de la curcumina. Según la web médica WebMD, esta mezcla se utiliza como bebida reconfortante y se asocia con efectos positivos en la digestión, el metabolismo y el bienestar general.

Cuáles son sus beneficios para la salud

Infografía sobre Leche Dorada: una taza humeante, cúrcuma, jengibre, canela, pimienta y leche. Secciones sobre origen, ingredientes, beneficios y precauciones.
Una infografía completa sobre la leche dorada revela sus orígenes indios, componentes esenciales, propiedades saludables y las advertencias a considerar para su consumo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Entre los beneficios atribuidos a la leche dorada se destacan las acciones antiinflamatorias y antioxidantes de la curcumina, respaldadas por diversos estudios científicos. De acuerdo con la revista médica WebMD, su consumo regular puede ayudar a reducir inflamaciones leves y contribuir a la protección celular frente al daño oxidativo.

Además, investigaciones citadas por la American Chemical Society sugieren potenciales efectos positivos sobre la actividad cerebral y la prevención del deterioro cognitivo, aunque la evidencia aún es limitada y se requieren más estudios clínicos. La combinación de especias también puede favorecer la digestión, mejorar el metabolismo y apoyar el sistema inmunológico, siempre dentro del marco de una dieta equilibrada.

¿Cómo se prepara la leche dorada?

Manos de una persona añadiendo cúrcuma a una taza de leche dorada en una encimera de cocina, con jengibre, canela, pimienta y leche vegetal alrededor.
La bebida puede elaborarse en casa y adaptarse a preferencias o restricciones alimentarias (Imagen Ilustrativa Infobae)

Preparar leche dorada en casa permite controlar la calidad de los ingredientes y adaptar la receta a necesidades personales. Para una porción, se recomienda calentar una taza de bebida vegetal (almendra, avena o coco), añadir una cucharadita de cúrcuma, media cucharadita de jengibre y canela, una pizca de pimienta negra y, opcionalmente, una cucharadita de aceite vegetal.

La mezcla se remueve bien y se sirve caliente; puede endulzarse al gusto con miel, sirope o dátiles triturados.

La nutricionista española Ariadna Jorda sugiere priorizar la preparación casera para evitar alérgenos y controlar la cantidad de curcumina.

¿Cuándo se recomienda tomar leche dorada?

Consumo diario de leche dorada, propiedades curativas, mejora del sueño, desintoxicación natural, prevención de enfermedades, alivio de dolor - (Imagen Ilustrativa Infobae).
Muchas personas la incorporan a rutinas nocturnas por su efecto reconfortante (Imagen Ilustrativa Infobae)

El consumo de leche dorada suele integrarse en rutinas nocturnas por su efecto reconfortante, aunque también se recomienda por la mañana para aprovechar su aporte energético y antioxidante. Según la American Chemical Society, tomarla en ayunas puede potenciar la absorción de la curcumina y favorecer el bienestar digestivo desde el inicio del día. No existen estudios concluyentes que demuestren un efecto directo sobre el sueño, pero la bebida puede contribuir a una rutina de relajación, similar a una infusión caliente.

¿Quiénes no deben tomar leche dorada?

Mujer embarazada sentada, vestida con suéter blanco y blusa gris, sosteniendo un tazón blanco con arándanos, kiwi, naranja y yogur, comiendo con una cuchara
Personas con alergias, mujeres embarazadas o quienes toman anticoagulantes deben consultar antes de consumirla (Freepik)

El consumo de leche dorada debe evitarse en personas con alergia o intolerancia a alguno de sus ingredientes, como lácteos, frutos secos o soja, especialmente en preparaciones industriales. WebMD advierte que la ingesta excesiva de cúrcuma concentrada puede causar molestias estomacales o diarrea. Además, las personas con afecciones biliares, mujeres embarazadas o quienes toman medicamentos anticoagulantes deben consultar a un profesional de la salud antes de incorporar la leche dorada a su dieta habitual.

La leche dorada se posiciona como una opción saludable dentro de un estilo de vida balanceado, pero no debe considerarse un sustituto de tratamientos médicos ni de una alimentación variada. Su valor reside en la integración consciente y moderada de ingredientes funcionales, adaptados a las necesidades individuales y bajo el respaldo de evidencia científica actualizada.

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