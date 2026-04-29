República Dominicana: La Dirección de Desarrollo Social Supérate realiza primera graduación de cuidadores para personas con discapacidad

La Dirección de Desarrollo Social Supérate celebró la graduación de la primera cohorte del Curso de Cuidados y Apoyo para Personas con Discapacidad en Santo Domingo. (Cortesía: Gobierno de República Dominicana)

La Dirección de Desarrollo Social Supérate celebró este mes en Santo Domingo la graduación de la primera cohorte del “Curso de Cuidados y Apoyo para Personas con Discapacidad”, impartido por el Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (INFOTEP). El acto marcó la culminación de la formación de 55 madres y padres de niños, niñas y adolescentes con discapacidad, quienes recibieron capacitación especializada gracias a la coordinación conjunta entre Supérate, INFOTEP y el Consejo Nacional de Discapacidad (CONADIS), según informaron fuentes institucionales.

Durante la ceremonia, la directora general de Supérate, Mayra Jiménez, señaló que la graduación representa un avance relevante en el reconocimiento del cuidado como componente clave de los sistemas de protección social, en línea con la promoción de la autonomía y la inclusión. Según reportó la organización, el programa surge como respuesta a la necesidad de profesionalizar la labor de familiares y cuidadores, transformando el cuidado informal en un servicio digno y especializado.

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Por su parte, la directora general de INFOTEP, Maira Morla Pineda, destacó que el desarrollo de sociedades se mide por la atención y el apoyo que brindan a sus ciudadanos. “El avance y madurez de las sociedades y países más que por su progreso económico y tecnología, se mide en la manera con que dispensa a sus ciudadanos atención, protección y apoyo, para una vida plena, feliz y productiva que les permita sentirse realizados y parte importante del tejido social”, afirmó durante el acto, según reportó el gobierno de República Dominicana en su página web.

La señora Rosainy Martínez, representante de las familias cuidadoras, declaró que la capacitación responde a la convicción de que el amor debe complementarse con conocimientos y técnicas profesionales. “Decidimos prepararnos y crecer porque entendimos que el amor es fundamental, pero también, que nuestros hijos e hijas merecen cuidados con conocimiento, con técnicas y con profesionalismo”, indicó Martínez.

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El programa benefició a 55 madres y padres de niños, niñas y adolescentes con discapacidad, quienes recibieron capacitación certificada por INFOTEP. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El presidente de CONADIS, Benny Metz, consideró que el curso constituye un paso destacado en la formación de capital humano comprometido con la inclusión y la atención digna. Desde la Mesa Intersectorial de Cuidados, liderada por Supérate, se ha impulsado una coordinación interinstitucional para consolidar respuestas efectivas en materia de discapacidad, según subrayó la entidad.

El “Curso de Cuidados y Apoyo para Personas con Discapacidad” es una iniciativa pionera en República Dominicana, dirigida principalmente a madres, padres y tutores que integran comunidades como COMMADIS (Comunidad de Madres y Familias con hijos con Discapacidad). El programa busca fortalecer la autonomía y el bienestar de las familias, promoviendo la inclusión social y reconociendo la labor de los cuidadores, según información institucional. La primera cohorte graduada en abril de 2026 representa un avance en la creación de personal especializado y con certificación técnica.

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La iniciativa de Supérate, INFOTEP y CONADIS refuerza la profesionalización de familiares y cuidadores en República Dominicana. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En el acto participaron representantes del Consejo Nacional de la Persona Envejeciente (CONAPE), INFOTEP, Supérate y COMMADIS, quienes reafirmaron el compromiso de continuar desarrollando iniciativas que permitan mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad y sus familias. La alianza estratégica entre las instituciones busca garantizar el respeto a los derechos, la inversión social y el fortalecimiento de políticas públicas inclusivas.