Receta de ensalada de pollo, brócoli y arroz yamaní, rápida y fácil

Un plato fresco, colorido y nutritivo puede ser la solución perfecta para una comida de verano o un almuerzo liviano. El contraste entre el verde intenso del brócoli, el arroz yamaní de textura firme y los trozos de pollo tierno invita a probar esta ensalada, ideal para quienes buscan sabor y practicidad. Además de su atractivo visual, esta receta reúne ingredientes que aportan proteínas magras, fibra, vitaminas y minerales, generando una combinación equilibrada y saciante.
En muchas casas argentinas, las ensaladas completas como esta se preparan para el tupper del trabajo, para acompañar un asado familiar o como opción ligera en días de calor, ya que se adapta tanto a menús principales como a guarniciones.
Su versatilidad permite incorporar otros vegetales de estación, semillas o aderezos a gusto, y su preparación sencilla la convierte en una aliada para quienes disponen de poco tiempo pero no quieren resignar una alimentación saludable. Es una receta que suma proteínas, vegetales y cereales integrales en un solo plato, y que puede servirse fría o a temperatura ambiente, acompañando cualquier momento del día con frescura y energía.
Receta de ensalada de pollo, brócoli y arroz yamaní
Esta ensalada combina pollo cocido en cubos, arroz yamaní previamente hervido y brócoli al vapor, mezclados con vegetales frescos y aderezo simple. El resultado es un plato saciante, fácil de transportar y apto para cualquier momento del año.
Tiempo de preparación
Tiempo total: 35 minutos
- Preparación: 10 minutos
- Cocción: 25 minutos
Ingredientes
- 2 pechugas de pollo
- 1 taza de arroz yamaní
- 1 brócoli mediano
- 1 zanahoria
- 1/2 morrón rojo
- 2 cebollitas de verdeo
- 4 cucharadas de aceite de oliva
- Jugo de 1 limón
- Sal y pimienta a gusto
Cómo hacer ensalada de pollo, brócoli y arroz yamaní, paso a paso
- Cocinar el arroz yamaní en agua con sal hasta que esté tierno (aprox. 25 minutos). Colar y dejar enfriar.
- Hervir el pollo en agua con sal durante 15-20 minutos, o saltearlo en una sartén con 1 cucharada de aceite hasta que esté bien cocido. Cortar en cubos pequeños y dejar entibiar.
- Cocinar el brócoli cortado en flores pequeñas al vapor o en agua hirviendo 4-5 minutos, hasta que esté verde y tierno pero firme. Enfriar rápidamente para mantener el color.
- Rallar la zanahoria y picar el morrón y la cebollita de verdeo.
- Mezclar en un bol el arroz, el pollo, el brócoli, la zanahoria, el morrón y el verdeo.
- Condimentar con aceite de oliva, jugo de limón, sal y pimienta. Mezclar bien.
- Servir fría o a temperatura ambiente. Tip: Para realzar el sabor, dejar reposar la ensalada 30 minutos en la heladera antes de servir.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
Rinde aproximadamente 4 porciones.
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?
- Calorías: 320 kcal
- Grasas: 10 g
- Carbohidratos: 36 g
- Proteínas: 22 g
Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.
