Receta de ensalada de pollo, brócoli y arroz yamaní, rápida y fácil

Una opción nutritiva y versátil para resolver almuerzos o cenas saludables. Esta combinación aporta proteínas magras, fibra y vitaminas, y se prepara en pocos pasos con ingredientes frescos y de fácil acceso

Plato de madera con ensalada de pollo en rodajas, brócoli, arroz yamaní, tomates cherry, cebolla morada y hojas verdes sobre mesa blanca rústica.
Una ensalada de pollo, brócoli y arroz yamaní reúne proteínas magras, vegetales frescos y cereales integrales en un solo plato, ideal para quienes buscan opciones nutritivas y saciantes en almuerzos o cenas livianas - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un plato fresco, colorido y nutritivo puede ser la solución perfecta para una comida de verano o un almuerzo liviano. El contraste entre el verde intenso del brócoli, el arroz yamaní de textura firme y los trozos de pollo tierno invita a probar esta ensalada, ideal para quienes buscan sabor y practicidad. Además de su atractivo visual, esta receta reúne ingredientes que aportan proteínas magras, fibra, vitaminas y minerales, generando una combinación equilibrada y saciante.

En muchas casas argentinas, las ensaladas completas como esta se preparan para el tupper del trabajo, para acompañar un asado familiar o como opción ligera en días de calor, ya que se adapta tanto a menús principales como a guarniciones.

Su versatilidad permite incorporar otros vegetales de estación, semillas o aderezos a gusto, y su preparación sencilla la convierte en una aliada para quienes disponen de poco tiempo pero no quieren resignar una alimentación saludable. Es una receta que suma proteínas, vegetales y cereales integrales en un solo plato, y que puede servirse fría o a temperatura ambiente, acompañando cualquier momento del día con frescura y energía.

Receta de ensalada de pollo, brócoli y arroz yamaní

Esta ensalada combina pollo cocido en cubos, arroz yamaní previamente hervido y brócoli al vapor, mezclados con vegetales frescos y aderezo simple. El resultado es un plato saciante, fácil de transportar y apto para cualquier momento del año.

Tiempo de preparación

Tiempo total: 35 minutos

  • Preparación: 10 minutos
  • Cocción: 25 minutos

Ingredientes

  • 2 pechugas de pollo
  • 1 taza de arroz yamaní
  • 1 brócoli mediano
  • 1 zanahoria
  • 1/2 morrón rojo
  • 2 cebollitas de verdeo
  • 4 cucharadas de aceite de oliva
  • Jugo de 1 limón
  • Sal y pimienta a gusto
Una tabla de madera oscura con pollo desmenuzado, brócoli, arroz yamaní, tomates cherry, aguacate, almendras, queso y un tazón de aderezo.
Gracias a su combinación de proteínas, vegetales y cereales, esta ensalada puede servirse fría o a temperatura ambiente, facilitando su consumo en distintos momentos del día o en reuniones sociales - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo hacer ensalada de pollo, brócoli y arroz yamaní, paso a paso

  1. Cocinar el arroz yamaní en agua con sal hasta que esté tierno (aprox. 25 minutos). Colar y dejar enfriar.
  2. Hervir el pollo en agua con sal durante 15-20 minutos, o saltearlo en una sartén con 1 cucharada de aceite hasta que esté bien cocido. Cortar en cubos pequeños y dejar entibiar.
  3. Cocinar el brócoli cortado en flores pequeñas al vapor o en agua hirviendo 4-5 minutos, hasta que esté verde y tierno pero firme. Enfriar rápidamente para mantener el color.
  4. Rallar la zanahoria y picar el morrón y la cebollita de verdeo.
  5. Mezclar en un bol el arroz, el pollo, el brócoli, la zanahoria, el morrón y el verdeo.
  6. Condimentar con aceite de oliva, jugo de limón, sal y pimienta. Mezclar bien.
  7. Servir fría o a temperatura ambiente. Tip: Para realzar el sabor, dejar reposar la ensalada 30 minutos en la heladera antes de servir.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde aproximadamente 4 porciones.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

  • Calorías: 320 kcal
  • Grasas: 10 g
  • Carbohidratos: 36 g
  • Proteínas: 22 g 

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

