“Therians que se autoperciben leones”: la insólita definición de un diputado durante la sesión de Adorni

El diputado por Unión por la Patria, Sergio Palazzo, lanzó el comentario en medio de su pregunta al jefe de Gabinete que realizó el informe de gestión en el Congreso de la Nación

En medio de la presencia del jefe de Gabinete Manuel Adorni en el Congreso de la Nación, un diputado peronista lanzó una insólita definición y trató de “therians” a sus pares que pertenecían al bloque de La Libertad Avanza.

El diputado en cuestión era Sergio Palazzo, quien integra el bloque de Unión por la Patria, y es el Secretario General de la Asociación Bancaria. En medio de su disertación en la Cámara Baja en el marco de las preguntas que se le realizan al ministro coordinador, lanzó un crudo comentario para el oficialismo por las interrupciones que se generaron.

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“Son numerosas las interrupciones. ¿Le puedo decir a los terian que se autoperciben leones que se callen un poquito si es tan amable? Gracias, presidente", dijo Palazzo. Sus dichos incluso llegaron a dibujar una pequeña mueca en la cara del titular de la Cámara de Diputado, Martín Menem.

Sin embargo, el presidente de la Cámara tuvo un cruce previo con otro diputado, en este caso el representante de Provincias Unidas, Pablo Juliano. Todo comenzó en medio de una de las interpelaciones que realizaba el legislador contra el jefe de Gabinete.

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El diputado Sergio Palazzo

Allí, Juliano comenzó: “Recién lo acabo de escuchar decir que el resultado del año pasado también tenía que ver con el caso de las preguntas. Usted en el 2016 le decía a Vidal y la aplaudía, que no entendía la diferencia entre lo público y lo privado, pero ahora viene y nos deja los mismos argumentos de la casta que dijo que venía a terminar”.

Y siguió: “Nos vinieron a decir que venían a terminar con la casta y nos metieron en un ajuste en donde vos ahora estás haciendo contorsionismo con tus propios números y obligás a que la Argentina haga contorsionismo para subirse al bondi después de haber trabajado. Eso es lo que vos representás acá. Hiciste bajar a todo tu gobierno”.

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El presidente de la Cámara tuvo un cruce previo con otro diputado, en este caso el representante de Provincias Unidas

Automáticamente, Menem lo cruzó y le pidió que se dirija de “usted” al jefe de Gabinete, ya que “es lo que corresponde” antes de que continúe con la interpelación.

“Es el apellido, no lo estoy tratando de chanta y me estoy quedando corto. Mire, presidente, yo estoy hablando con muchísimo respeto”, fue la respuesta de Juliano que acusó una nueva interrupción por parte del bloque libertario. Menem continuó: “Le pido que se dirija con respeto, pero es de usted”.

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Y el diputado replicó: “Pero a ver, si a mí me dicen Juliano, yo soy Juliano, él es Adorni. ¿Cuál es el problema de eso? Respeto le faltaron a la gente, ustedes. Adorni, le faltaste el respeto a la gente cuando desde el momento uno". Seguido de esto, el presidente de la Cámara tomó nuevamente la palabra y apuntó: “Le voy a interrumpir el uso de la palabra si no se dirige de usted al jefe de Gabinete. Se lo digo de nuevo, diputado, por favor se lo pido. Lo acabo de advertir”.

El diputado Pablo Juliano (CLAUDIO FANCHI)

Tras la continuidad de las palabras de Juliano, Menem apuntó: “Diríjase de usted, diputado, es lo que corresponde. Son las formas de la honorable Cámara de Diputados de la Nación. Se lo trata de usted al jefe de gabinete y a todos los ministros. No está en una cancha de fútbol, diputado. Es la Cámara de Diputados de la Nación".

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Sin embargo, ante un nuevo comentario en el que no aplicó el pedido del presidente de la Cámara, Menem le cortó el micrófono al legislador y dijo: “No me falta el respeto a mí, a la presidencia, a la gente que está viendo esta sesión. Diríjase de usted. Última vez que se lo digo”.