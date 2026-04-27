Por qué los tonos cálidos dominan la coloración capilar en 2026: claves para elegir el ideal

Los tonos chocolate y moka redefinen la tendencia de color de cabello para el otoño-invierno 2026 (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cada temporada trae consigo una renovación en la forma en que entendemos el color del cabello. Pero el otoño-invierno 2026 no es una simple actualización estética: es un giro hacia la profundidad, la elegancia y la naturalidad sofisticada. Después de años dominados por rubios extremos, platinados y contrastes marcados, hoy vemos una clara inclinación hacia tonos más cálidos, envolventes y ricos en matices.

El protagonismo absoluto lo tienen los colores chocolate, moka, café, avellana y todas sus variantes. Tonos que no solo aportan brillo y dimensión, sino que también ofrecen una imagen más saludable y atemporal.

Esta tendencia no surge de la nada. Es el resultado de un cambio en la percepción de la belleza: menos artificial, más auténtica. Menos agresiva con el cabello, más consciente de su salud.

El regreso del marrón en todas sus versiones

El regreso del marrón en todas sus versiones marca un antes y un después en la coloración capilar (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante mucho tiempo, el marrón fue visto como un color “seguro” o incluso aburrido. Hoy, eso cambió por completo. El marrón se reinventa con una riqueza de matices que lo vuelve protagonista.

El chocolate profundo es uno de los tonos estrella. Se trata de un marrón oscuro con subtonos cálidos que aportan brillo y una sensación de densidad al cabello. Es ideal para quienes buscan elegancia sin esfuerzo.

El moka, por su parte, tiene un carácter más neutro, ligeramente frío, con un acabado sofisticado que funciona muy bien en pieles claras y medias. Es un tono moderno, versátil y fácil de mantener.

Esta infografía presenta las tendencias de colores de cabello para Otoño-Invierno 2026, enfocándose en tonos marrones, técnicas de aplicación y cuidado capilar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El café clásico vuelve con fuerza, pero actualizado. Ya no es plano: se trabaja con reflejos sutiles que aportan movimiento y luz.

También aparecen variantes como el chocolate con leche, más suave y luminoso, o el avellana tostado, que mezcla marrones con toques dorados.

Por qué estos tonos dominan la temporada

La sofisticación de los tonos cálidos desplaza a los rubios extremos en la nueva temporada

Hay varias razones detrás de este cambio de dirección.

Primero, la salud del cabello. Los tonos más oscuros y naturales requieren menos decoloración, lo que permite mantener la fibra capilar más fuerte y brillante.

Segundo, la practicidad. Son colores que crecen de manera más armónica, con menos mantenimiento visible.

Tercero, la estética. En un contexto donde lo natural y lo real ganan terreno, estos tonos ofrecen una belleza más creíble, más cercana.

Y finalmente, la versatilidad. Funcionan en distintos tipos de piel, estilos y edades.

Rubias que se transforman: del claro extremo al chocolate sofisticado

El “bronde oscuro” y los lowlights permiten una transición suave y personalizada hacia colores más naturales (Imagen ilustrativa de Infobae)

Uno de los movimientos más interesantes de la temporada es el cambio de muchas mujeres rubias hacia tonos más oscuros.

No se trata de abandonar la luminosidad, sino de reinterpretarla. Muchas rubias están eligiendo bases chocolate o moka con reflejos estratégicos que mantienen la luz, pero con mayor profundidad.

Este proceso no es simplemente “oscurecer”. Requiere técnica y planificación.

Por ejemplo, una rubia platinada no puede pasar directamente a un marrón oscuro sin antes rellenar el pigmento. Esto se logra mediante técnicas de pre-pigmentación que devuelven al cabello los tonos cálidos perdidos.

Luego se trabaja el color final, cuidando que el resultado sea uniforme y brillante.

El beneficio es inmediato: el cabello se ve más sano, más grueso y con más movimiento.

Opciones para quienes quieren hacer la transición

Los subtonos correctos aseguran resultados armónicos y favorecedores según el tono de piel (Imagen Ilustrativa Infobae)

No todas están listas para un cambio radical, y eso también está contemplado en las tendencias.

Una opción es el “bronde oscuro”, una mezcla entre rubio y marrón que permite una transición suave.

Otra alternativa es trabajar con lowlights, es decir, mechones más oscuros que se integran al rubio existente, creando profundidad sin perder claridad.

También se puede optar por un balayage inverso, donde la base se oscurece y las puntas mantienen algo de luz.

Estas técnicas permiten adaptarse al cambio de manera progresiva y personalizada.

La importancia de los subtonos

Uno de los aspectos más importantes al trabajar con estos colores es entender los subtonos.

No todos los chocolates son iguales. Algunos tienen base rojiza, otros dorada, otros más neutra.

Elegir el subtono correcto según la piel es clave para lograr un resultado armónico.

Por ejemplo:

Pieles cálidas: favorecen los chocolates con reflejos dorados o cobrizos.

Pieles frías: funcionan mejor con tonos moka o marrones ceniza.

Pieles neutras: tienen mayor flexibilidad y pueden adaptarse a distintas variantes.

Un diagnóstico profesional es fundamental para tomar la mejor decisión.

Técnicas de coloración que marcan tendencia

La moda y la coloración de cabello se sincronizan con la paleta de marrones y neutros de la temporada (Freepik)

El color ya no se aplica de manera uniforme. La tendencia es trabajar con técnicas que aporten dimensión.

El glossing es una de ellas. Se trata de un baño de color que aporta brillo y ajusta el tono sin dañar el cabello.

El contouring capilar también gana protagonismo. Consiste en iluminar estratégicamente ciertas zonas para resaltar los rasgos del rostro.

El melting o fusión de colores permite transiciones suaves entre tonos, evitando líneas marcadas.

Estas técnicas elevan el resultado final y lo hacen más natural.

Mantenimiento: menos frecuencia, más calidad

Una de las ventajas de estos tonos es que requieren menos retoques constantes. Sin embargo, eso no significa descuidarlos.

El mantenimiento pasa por mantener el brillo y el tono.

Se recomienda el uso de shampoos suaves, tratamientos nutritivos y productos que protejan el color.

Los baños de brillo periódicos ayudan a revitalizar el tono sin necesidad de volver a teñir.

También es importante evitar el exceso de calor y proteger el cabello del ambiente.

El glossing y el contouring capilar son técnicas que ofrecen brillo y realzan facciones de manera sutil (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ejemplos de estilos dentro de la tendencia

Podemos identificar distintos estilos dentro de esta paleta:

El chocolate profundo uniforme: elegante, clásico, ideal para un look pulido.

El moka con reflejos fríos: moderno, sofisticado, perfecto para quienes buscan algo más actual.

El avellana con luces suaves: natural, luminoso, con efecto “besado por el sol”.

El café con lowlights: con dimensión, movimiento y profundidad.

Cada uno responde a una personalidad y estilo de vida diferente.

La conexión con la moda

No es casual que estos tonos coincidan con las paletas de la temporada en moda.

Los marrones, beige, tonos tierra y neutros dominan las colecciones. El cabello acompaña esta estética, generando una imagen coherente.

El resultado es un look integral, donde todo está en sintonía.

El profesional de la belleza juega un papel clave al adaptar el color a cada tipo de piel y personalidad (Imagen Ilustrativa Infobae)

El rol del profesional en esta tendencia

Lograr estos tonos no es simplemente elegir un color del catálogo.

Requiere conocimiento técnico, del cabello y una mirada estética.

El profesional debe evaluar el estado del cabello, su historial químico y las expectativas de la persona.

También debe saber cómo evolucionará el color con el tiempo.

Es un trabajo de precisión y experiencia.

Una tendencia que llegó para quedarse

Todo indica que esta inclinación hacia tonos más naturales y profundos no es pasajera.

Responde a una necesidad real de simplificar, de cuidar el cabello y de encontrar una belleza más auténtica.

El otoño-invierno 2026 marca un punto de inflexión.

Los chocolates, mokas y cafés no solo son tendencia: son una nueva forma de entender el color.

Una forma más consciente, más elegante y más conectada con lo que somos hoy.

Porque al final, el mejor color no es el más llamativo, sino el que mejor nos representa.

Y esta temporada, ese color tiene nombre propio: chocolate.

* Leonardo Rocco es un reconocido artista del cabello de las celebridades, vocero, artista de plataforma, educador, personalidad de televisión, propietario de salones de belleza y creador de una línea de productos para el cuidado del cabello. Nacido en Argentina, con raíces italianas, ha vivido en Miami durante los últimos 21 años donde desarrolló su carrera profesional internacional. Es dueño de Rocco Donna Hair and Beauty Art, dos súper exclusivos salones de belleza y creador de productos de belleza Rocco Donna Professional.